Новая атака на Магнитогорск: жителям приходит угрожающая рассылка

Сотрудники ФСБ проверяют социальные учреждения Магнитогорска, получившие анонимные сообщения о подготовке терактов. Об этом сообщили в управлении ведомства по Челябинской области.

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«В данный момент проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска. Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи, согласно выработанному ранее регламенту», — заявили в УФСБ.

По данным информированного источника «Интерфакса», письма с угрозами получили все соцучреждения города. «Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов. Официально эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех на период проверки», — сообщил собеседник агентства.

Ранее жители Магнитогорска опубликовали в соцсетях скриншоты типового сообщения. В нем сообщается, что в нескольких общественных местах города якобы установлены взрывные устройства. Авторы сообщений также утверждали, что серия взрывов произойдет с наступлением темноты. Адрес отправителя в письме не указан.

Такое сообщение поступило и на электронную почту городской больницы №1. Как пишет издание Magcity74, медучреждение обследовали кинологи — при этом эвакуация пациентов не проводилась.

А вот школу №62 после получения письма с угрозами все же решили эвакуировать. К учебному заведению также прибыла полиция и кинологи. «В 62-й школе эвакуировали всех учеников и учителей в экстренном порядке. Много полиции с собаками, школу окружили», — написал один из горожан в сообществе «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Прервать занятия пришлось и в частной школе «Левушка».

Кроме того, местное издание 74.ru опубликовало снимки, на которых сотрудники экстренных служб входят в торговый центр «Весна», расположенный недалеко от взорвавшегося 31 декабря 2018 года жилого дома.

Власти Магнитогорска призвали жителей не реагировать на провокации. «В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», — заявили в городской администрации. Там отметили, что все социальные учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, что три недели назад, 31 декабря 2018 года, в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате, по предварительным данным, хлопка бытового газа обрушился один из подъездов здания. Спасатели извлекли из-под завалов 39 тел погибших. Шесть человек были срочно госпитализированы — среди них 11-месячный ребенок, который провел под обломками 35 часов. Следователи возбудили уголовное дело «О причинении смерти по неосторожности двум и более лицам».

18 января арабское издание «Аль-Наба» сообщило, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). В Следственном комитете призвали не доверять этой информации.

Там отметили, что окончательные выводы о причинах взрыва еще не сделаны. Следователи продолжают собирать доказательства, опрашивать свидетелей, потерпевших и очевидцев, а также проводить экспертизы. Отрабатываются все версии, однако приоритетной является взрыв бытового газа.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Изначально власти заявили, что большинство жильцов дома, в котором произошел взрыв, вскоре смогут вернуться в свои квартиры. Тем не менее, 16 января на собрании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому предоставить всем жителям обрушенного здания новое жилье.

«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших, я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег — 1,3 млрд [рублей], по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», — заявил президент.