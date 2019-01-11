Фильм за $20 000: что обещали погибшим в ЦАР журналистам

Следственный комитет рассказал новые подробности расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР, произошедшего летом 2018 года.

Так, следователям стало известно, что люди, отправлявшие журналистов в командировку, обещали им за съемки документального фильма $20 тыс.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«Имеющиеся в распоряжении следствия материалы свидетельствуют о том, что сотрудники интернет-проекта «Центр управления расследованиями» предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США снять документальный фильм на территории Центральноафриканской Республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию», — сообщила Петренко.

Как отмечается, основной версией следствия по-прежнему остается убийство из-за сопротивления во время ограбления. По словам Петренко, ночью автомобиль с журналистами был остановлен «группой вооруженных людей негроидной расы, которые говорили по-арабски».

«Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру», — говорится в отчете СК. По данным следствия, журналисты отказались это сделать и начали сопротивляться. В результате нападавшие расстреляли россиян.

Представитель СК также опровергла некоторые положения расследования центра «Досье», опубликованные ранее в СМИ. В частности, по данным стрингеров, собравших информацию, водитель журналистов был связан с местной жандармерией. А один из жандармов по имени Эммануэль Котофио, как утверждает «Досье», был в непосредственной близости от россиян и даже находился на месте убийства, сообщает «Новая газета».

Однако в СК не нашли подтверждения этой информации. Кроме того, по данным следователей, журналисты познакомились с водителем только в день приезда и сами предложили ему подвезти их.

«Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет», — пишет СК.

Помимо прочего, в ведомстве также отчитались о проведенной в ходе расследования работе. «Проведен осмотр автомобиля, допрошены свидетели пребывания журналистов в городах Банги и Сибю, проверяются все автомобили, как проследовавшие через пост в городе Сибю, так и находившиеся в районе убийства в ночь на 31 июля 2018 года», — написала представитель СК.

Отмечается, что правоохранительные органы Центральноафриканской республики также принимают участие в деле и оказывают определенную правовую помощь.

Ранее расследование гибели трех российских журналистов прокомментировал президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера. Он заявил, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

«Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов», — сказал Туадера. Он также пообещал, что по итогам расследования будут подключены органы юстиции, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Тела журналиста Орхана Джемаля, кинорежиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были обнаружены 31 июля в ЦАР в 23 км от населенного пункта Сибю. Согласно данным следствия, они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. В живых остался только водитель автомобиля, который позже был помещен в тюрьму. Как сообщили представители российского посольства в Центральноафриканской Республике, это было сделано, чтобы обеспечить его доступность и безопасность.

После допроса водителя Бьенвеню Доувокама стало известно, что нападение на съемочную группу произошло 30 июля примерно в десять часов вечера по местному времени. Преступники поджидали журналистов в засаде в кустах возле дороги. Доувокама также уточнил, что «смерть (троих мужчин) была мгновенной».

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По результатам первичного осмотра тел убитых россиян стало известно об отсутствии на них следов пыток. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — отметила она.

Комментарий Захаровой опроверг информацию центральноафриканского издания Palmares Centrafrique, которое заявляло, что российских журналистов могли допрашивать и пытать боевики одного из лидеров мусульманской группировки «Селека» Нуреддина Адама. Отмечается, что под контролем повстанцев этой организации находятся окрестности двух городов — в том числе столицы республики Банги.