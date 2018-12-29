Охота губернатора: убитый медведь достал чиновника

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя. Об этом сообщает региональная прокуратура. Правоохранители в том числе проверят информация о причастности к преступлению губернатора Сергея Левченко.

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По версии следствия, днем 5 января прошлого года несколько «неустановленных злоумышленников» с огнестрельным оружием «добыли медведя, а также иных диких животных».

Как отмечается, они не имели разрешительных документов, а также нарушили сроки проведения охоты. Ущерб от их действий оценили более чем в 90 тыс. рублей.

По ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — говорится в заявлении прокуратуры.

Эта проверка является второй по данному факту, поэтому следователи также намерены выяснить, почему уголовное дело не возбуждалось ранее.

Скандал с незаконной охотой разгорелся еще осенью текущего года, после того, как экологи сообщили, что губернатор Иркутской области во время охоты застрелил спящего в берлоге медведя. Тогда в сети появилось видеозапись охоты. На записи хорошего качества один из мужчин очень похож на Левченко.

«Вон голова! Бей по голове!» — говорит на видео один из спутников Левченко и протягивает ему заряженное ружье. Чиновник стреляет, и тот же голос добавляет: «Сейчас мы такие фотографии сделаем!»

Тогда депутат Госдумы Николай Николаев обратился в прокуратуру, а через несколько дней областной Следственный комитет (СК) объявил о начале проверки, однако о ее итогах официально ничего не сообщалось.

Сам Левченко утверждал, что запись была сделана в ноябре 2016 года, когда охота разрешена, у него имелись все документы, а медведь еще не залег в берлогу и был шатуном. Позднее губернатор заявил, что СК не нашел состава преступления, поскольку все было законно.

Однако в конце декабря федеральные каналы вновь показали сюжеты об охоте Левченко. 28 декабря в эфире «Первого канала» снимавший охоту блогер Артем Павлечко заявил, что она состоялась в начале января 2017 года – в запрещенное для охоты время.

29 декабря депутат Государственной думы РФ и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил запись в инстаграме с видео, на котором губернатор Левченко учит внука стрельбе, используя в качестве мишени запертого в клетке кабана. Депутат посетовал, что он выкладывал в сеть уже не одну запись, на которой Левченко совершает незаконную охоту, однако правоохранители, по его словам, так и не отреагировали.

«Я вчера выложил видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко хладнокровно расстреливает в упор спящего беззащитного медведя...

Оказалось, это далеко не единственный эпизод с участием высокопоставленного чиновника», — отметил Бурматов, добавив, что в записи можно найти «целый букет нарушений законодательства».

Также Бурматов разместил в своем профиле ссылку на ролик блогера Артема Павлечко «Царская охота», в котором автор собрал кадры с предположительно браконьерских охот главы Иркутской области. «Информации о возбужденных уголовных делах и по этим фактам нет. Никто не хочет связываться с VIP-браконьерами? Давайте поможем [МВД, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ] обратить внимание на эти факты и на то, что их коллеги в Иркутской области предпочитают их не замечать месяцами. А наш комитет подкрепит это обращение еще и депутатскими запросами», — заключил депутат.

Позднее парламентарий разместил в соцсети запись, в которой поблагодарил МВД за оперативность.

«Около часа назад в МВД объявили о начатой проверке по фактам расстрела спящего беспомощного медведя, устроенного губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Это очень хорошо», — сказал Бурматов.

Генеральный директор «Центра охраны дикой природы» Алексей Зименко, комментируя ситуацию, назвал произошедшее не охотой, а настоящим убийством.

«Такие охоты на берлогах зимой в некоторых регионах разрешены, но это не значит, что это правильно. Как минимум в половине случаев медвежата остаются сиротами, причем в самое тяжелое время. Зимой они просто не выживают. С этой точки зрения такая охота не имеет право на существование. Она не избирательная с одной стороны, а с другой – это вообще не охота при современных способах добычи. Это уже убийство беззащитного зверя», — заявил Зименко в эфире НСН.