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Охота губернатора: убитый медведь достал чиновника

После охоты на медведя на губернатора Иркутска возбудили дело

СК Иркутской области проводит расследование уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя, предполагаемым участником которой был губернатор региона Сергей Левченко. О незаконной охоте на спящего в берлоге медведя стало известно еще в сентябре, однако тогда уголовное дело возбуждено не было. 29 декабря в сети также было опубликовано видео, на котором Левченко учит своего внука стрелять в кабана, запертого в клетке.

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя. Об этом сообщает региональная прокуратура. Правоохранители в том числе проверят информация о причастности к преступлению губернатора Сергея Левченко.

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По версии следствия, днем 5 января прошлого года несколько «неустановленных злоумышленников» с огнестрельным оружием «добыли медведя, а также иных диких животных».

Как отмечается, они не имели разрешительных документов, а также нарушили сроки проведения охоты. Ущерб от их действий оценили более чем в 90 тыс. рублей.

По ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — говорится в заявлении прокуратуры.

Эта проверка является второй по данному факту, поэтому следователи также намерены выяснить, почему уголовное дело не возбуждалось ранее.

Скандал с незаконной охотой разгорелся еще осенью текущего года, после того, как экологи сообщили, что губернатор Иркутской области во время охоты застрелил спящего в берлоге медведя. Тогда в сети появилось видеозапись охоты. На записи хорошего качества один из мужчин очень похож на Левченко.

«Вон голова! Бей по голове!» — говорит на видео один из спутников Левченко и протягивает ему заряженное ружье. Чиновник стреляет, и тот же голос добавляет: «Сейчас мы такие фотографии сделаем!»

Тогда депутат Госдумы Николай Николаев обратился в прокуратуру, а через несколько дней областной Следственный комитет (СК) объявил о начале проверки, однако о ее итогах официально ничего не сообщалось.

Сам Левченко утверждал, что запись была сделана в ноябре 2016 года, когда охота разрешена, у него имелись все документы, а медведь еще не залег в берлогу и был шатуном. Позднее губернатор заявил, что СК не нашел состава преступления, поскольку все было законно.

Однако в конце декабря федеральные каналы вновь показали сюжеты об охоте Левченко. 28 декабря в эфире «Первого канала» снимавший охоту блогер Артем Павлечко заявил, что она состоялась в начале января 2017 года – в запрещенное для охоты время.

29 декабря депутат Государственной думы РФ и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил запись в инстаграме с видео, на котором губернатор Левченко учит внука стрельбе, используя в качестве мишени запертого в клетке кабана. Депутат посетовал, что он выкладывал в сеть уже не одну запись, на которой Левченко совершает незаконную охоту, однако правоохранители, по его словам, так и не отреагировали.

«Я вчера выложил видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко хладнокровно расстреливает в упор спящего беззащитного медведя...

Оказалось, это далеко не единственный эпизод с участием высокопоставленного чиновника», — отметил Бурматов, добавив, что в записи можно найти «целый букет нарушений законодательства».

Также Бурматов разместил в своем профиле ссылку на ролик блогера Артема Павлечко «Царская охота», в котором автор собрал кадры с предположительно браконьерских охот главы Иркутской области. «Информации о возбужденных уголовных делах и по этим фактам нет. Никто не хочет связываться с VIP-браконьерами? Давайте поможем [МВД, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ] обратить внимание на эти факты и на то, что их коллеги в Иркутской области предпочитают их не замечать месяцами. А наш комитет подкрепит это обращение еще и депутатскими запросами», — заключил депутат.

Позднее парламентарий разместил в соцсети запись, в которой поблагодарил МВД за оперативность.

«Около часа назад в МВД объявили о начатой проверке по фактам расстрела спящего беспомощного медведя, устроенного губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Это очень хорошо», — сказал Бурматов.

Генеральный директор «Центра охраны дикой природы» Алексей Зименко, комментируя ситуацию, назвал произошедшее не охотой, а настоящим убийством.

«Такие охоты на берлогах зимой в некоторых регионах разрешены, но это не значит, что это правильно. Как минимум в половине случаев медвежата остаются сиротами, причем в самое тяжелое время. Зимой они просто не выживают. С этой точки зрения такая охота не имеет право на существование. Она не избирательная с одной стороны, а с другой – это вообще не охота при современных способах добычи. Это уже убийство беззащитного зверя», — заявил Зименко в эфире НСН.