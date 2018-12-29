Запрет на въезд россиян: Киев путается в показаниях

Украина не отменяла запрет на въезд мужчинам из России от 16 до 60 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян. По словам представителя ведомства, украинские пограничники «продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев» на Украину.

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На вопрос одного из пользователей в комментариях, снят ли запрет на въезд российских мужчин, Слободян ответил: «Нет».

«В эпицентре нашего внимания — граждане РФ — полные сил мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях», — отметил представитель он.

Слободян также добавил, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины из России, поскольку «они могут работать по заданию спецслужб».

При этом накануне представитель ГПСУ в интервью одному из украинских изданий сделал обратное заявление. Тогда он объявил о снятии запрета на въезд для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Слободян добавил, что пограничники будут проверять цели визита, поэтому въезжающим гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие намерения их въезда в страну.

Политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию и пояснил, почему представитель украинского ведомства опроверг свои слова.

«Мне это кажется свидетельством того, насколько неэффективна работа разных частей украинской власти.

Можно вспомнить историю с введением военного положения, когда указ то ли подписан, то ли не подписан, то на 60 дней, то на 30, на всей территории Украины или в десяти областях, — эта катавасия продолжалась определенное время», — отметил Светов в беседе с RT.

Как предположил эксперт, в свете разговоров о том, что Украина готовится к военным провокациям, киевские власти вдруг захотели «выглядеть в канун Нового года такими мирными, способствующими гуманитарным контактам».

«Потом видим: спохватились, что это может быть воспринято как слабость, как уступки. Я думаю, что мы постоянно будем свидетелями такого рода историй. Неуверенность власти, возглавляемой Порошенко, будет все больше нарастать в преддверии выборов. Надо ждать и разноречивых решений, и все-таки провокаций какого-то рода», — заключил Светов.

Запрет на въезд в республику для российских мужчин от 16 до 60 лет был введен 26 ноября одновременно с вводом военного положения в 10 областях Украины. Как пояснил президент страны Петр Порошенко в своем твиттере, ограничение на въезд нужно для того, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий».

«Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — подчеркнул политик.

В связи с этим запретом на украинских КПП были усилены меры по контролю за пересечением границы государства. Единственное исключение власти сделали для поездок, носящих «гуманитарный характер», например, похорон.

День спустя, выступая в Буэнос-Айресе на «полях» саммита G20, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет отвечать зеркальными санкциями против граждан Украины.

Режим пребывания украинцев в России и процедура получения ими гражданства будут, наоборот, упрощены, отметил глава государства.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин пояснил, что заявления Путина свидетельствуют о «добрых намерениях России».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что украинский президент «грубо и бесчеловечно» ущемил права миллионов человек, запретив въезд на территорию страны российским мужчинам.

Приняв эти ограничительные меры Порошенко лишил украинцев родины, права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, посетить родной украинский город, отметил Кадыров.

Тем не менее, киевские власти на этом не остановились. Вскоре после ввода военного положения Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить всех государственных служащих на наличие родственников, имеющих российское гражданство. Особое внимание украинский лидер призвал обратить на родственные связи правоохранителей и следователей.

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах», — пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что как только получит результаты проверки, «за ним дело не станет».