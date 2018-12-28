«Я тебе, конечно, верю»: обещания политиков на 2019 год

Список самых интересных заявлений открывает президент России Владимир Путин. Глава государства в наступившем году пообещал полет на Марс и дальнейшее исследование космоса. Планы вселенского масштаба президент собирается воплотить после того, как российские космонавты реализуют Лунную программу. Он добавил, что это будет новое исследование Луны, непохожее на то, что было в СССР.

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«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и Лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро, в 2019 году, потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — рассказал президент в документальном фильме Андрея Кондрашова, который вышел в 2018 году.

Пока космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, российский Минздрав грозится повысить возраст до 21 года для продажи спиртных напитков.

Соответствующий законопроект пообещали представить уже в первой половине 2019 года. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай отметил, что в международном сообществе это обычная практика, так как до 21 года человек наиболее подвержен рискам и уязвим с психологической точки зрения.

«Так, например, повышение этого возраста [для продажи спиртного] приводило к снижению числа ДТП с участием молодых людей, потому что в этот период, к сожалению, часто ДТП происходят с участием молодежи, находящейся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал он журналистам.

Помимо этого нововведения, ведомство рассматривает закон об ограничении продажи спиртного людям, которые уже находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Изменения в 2019 году коснутся не только совершеннолетних граждан, но и юных жителей страны. Например, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал рассмотреть вопрос о переносе каникул московских школьников. Об этом он заявил в эфире ТВЦ.

Во время эфира прозвучало обращение москвички, которая попросила пересмотреть принятый график каникул на 2018-2019 год в модульных школах. От лица родителей учеников она пожаловалась на то, что сейчас каникулы нередко начинаются с середины рабочей недели. Кроме того, они получаются короче, чем в обычных школах.

В школах с модульным графиком обучения год разбит не на четверти, а на триместры. Соответственно, каникулы предусмотрены два раза — весной и осенью — и начинаются они со среды.

«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать», — сказал Собянин, добавив, что обсудить этот вопрос с ответственными за сферу образования чиновниками.

Обещания, которые должны исполниться в течение наступившего года, давали не только в России, но и за рубежом. Президент Украины Петр Порошенко, срок полномочий которого заканчивается в мае 2019 года, заявил, что во время его правления однополые браки в стране не будут легализованы. У этого заявления есть все шансы оказаться правдой — в законодательстве Украины есть поправка, запрещающая только ущемление прав сексуальных меньшинств при приеме на работу. Это требование было выдвинуто Евросоюзом, чтобы легализовать безвизовый режим между Украиной и странами ЕС.

Также президент пообещал выдать гражданство иностранцам, воюющим за Украину, в ускоренном порядке. Порошенко сослался на действующее законодательство, в котором прописана упрощенная процедура выдачи гражданства для тех, кто отличился заслугами перед государством.

«Учитывая насущную необходимость в решении вопроса принятия в гражданство Украины иностранных граждан, которые защищали или защищают территориальную целостность, в случае поступления в комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства документов указанных лиц они будут безотлагательно рассмотрены мной как главой государства и будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказал он.

Украинский лидер до конца своего срока также пообещал переименовать «младшего лейтенанта» в «хорунжего». По его мнению, армия Украины должна отойти от старых советских званий. «Нам надо вводить свои, новые украинские традиции, в том числе и новые украинские звания. Поэтому замена «младшего лейтенанта» «хорунжим» полностью соответствует украинским традициям и структуре воинских званий стран НАТО», — заявлял Порошенко еще в 2015 году. Также он добавил, что необходимо ввести звание «бригадного генерала».

Успеет ли исполнить Порошенко все свои обещания, которые дал за время своего правления — узнаем в мае 2019 года.

В Латвии в июле этого года подойдет к концу срок полномочий действующего правительства, сформированного при президенте Раймодсе Вейонисе. Однако, напомним, что пока еще действующий

министр иностранных дел Латвии Рихард Козловскис пообещал отгородиться от России 90-километровым забором.

По его словам, это будет сделано, чтобы защититься от нелегальных мигрантов, пересекающих границы страны. Министр добавил, что «это не возведение китайской стены». Общая протяженность границы между Россией и Латвией составляет 270 км.

Козловскис также уточнил, что нелегалы, проникающие на территорию страны, не желают жить в Латвии, но хотят поселиться в других государствах ЕС.

Еще одно обещание за рубежом дал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший о намерении сделать бесплатный Wi-Fi в каждом городе и поселке Евросоюза до 2020 года. Также он рассказал, что к 2025 году в Европе будет действовать мобильная связь нового поколения – 5G, которая будет пролегать вдоль всех железных дорог и автострад. Юнкер добавил, что «жизнь онлайн необходима для людей и экономики ЕС».