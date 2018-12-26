Менталитет такой: Валенса объяснил снос советских памятников

Варшава сносит советские памятники, потому что Москва не признала влияние СССР на Польшу оккупацией, рассказал бывший польский президент Лех Валенса. Об этом он рассказал при ответе на вопрос о том, что в России очень болезненно воспринимают сносы памятников советским солдатам в Польше.

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«Проблема в том, что, тем не менее, это было порабощение, Польша не была свободной. Польша не управляла сама собой. Из одной неволи мы попали в другую. Это правда. Солдаты не виноваты, кладбища не виноваты, но что поделаешь, если менталитет у людей такой. С немцами мы воевали больше, чем с русскими. И с немцами уже есть взаимопонимание, а с русскими — нет, потому что немцы признали все, что сделали, и исповедь была искренней. Россия никогда не исповедовалась. А все это требует правды и искренности», — сказал политик.

Он также рассказал, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«У России очень много проблем. Она привыкла быть супердержавой и не может найти себя в новой действительности. Я Ельцину объяснил, и он меня понял. Я ему говорил: «Россия — это прекрасная страна. Россия — это как автомобиль Merceres, Ford — красивый. Но вы на этот красивый автомобиль нагрузили каких-то коробок, кресел, как при переезде. И России вообще не видно. Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов», — добавил Валенса.

Он также выразил готовность совершить визит в Россию — для улучшения двусторонних отношений.

«Если бы меня пригласили, я, конечно, приехал бы, но приглашения нет. Я бы очень хотел этого, потому что считаю Путина мудрым человеком,

которому просто не хватает несколько других аргументов. У него другие аргументы — «огромный, гигантский потенциал, все враги» — и он делает из этого выводы. А если бы у него были другие аргументы, которые я приводил Ельцину, мы бы делали прекрасную политику», — пояснил экс-президент Польши.

В октябре в Скарышевском парке Варшавы был снесен памятник Благодарности Красной армии. В мэрии Варшавы отметили, что после демонтажа элементы памятника передали музею «Проклятых солдат», передает сайт kp.ru.

Снос памятника был связан с поправками в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима. Этот закон в Польше вступил в силу прошлой осенью. Под угрозой сноса около 450 памятников по всей стране. А 230 из них — это памятники солдатам Красной армии.

Сам памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке был установлен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт в 1946 году. После реконструкции площади Вашингтона в Варшаве в 1968 году останки неизвестных солдат были перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки.

Чуть позднее на коммунальном кладбище города Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве Польши вандалы разрушили 21 надгробие на могилах советских воинов, павших при освобождении этого города от гитлеровских войск. МИД РФ выразил возмущение в этой связи.

«Налицо еще один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше.

И это при всех заверениях со стороны тамошних властей, будто захоронения пользуются безусловной защитой польского государства, взявшего на себя соответствующие обязательства перед Россией», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Министерство также потребовало от Варшавы провести расследование инцидента.

«Следует подчеркнуть, что речь идет не о единичной безобразной выходке местных хулиганов, а о позорных последствиях проводимого официальной Варшавой курса на провоцирование общественного пространства в духе фальсификации истории, что порождает также проявления безнаказанности и расшатывает моральные устои. Требуем положить конец бесправию, найти и привлечь к ответственности виновных», — указывалось в коммюнике МИД РФ.

Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова прямо обвинила городские власти на территории Польши в попустительстве вандализму в отношении памятников советским солдатам, передает ФАН.

В июле польское правительство сообщило о планах снести 75 советских памятников. Большая часть монументов посвящена советским солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны, передает НСН.

В соответствии с подписанным межправительственным соглашением «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» Польша должна охранять воинские захоронения и памятники на них. Монументы из списка находятся не на местах захоронений и, по мнению польской стороны, подлежат сносу.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил резко негативное отношение к таким шагам польских властей.

«Очередная гадость. Воевать с мертвыми у поляков получается замечательно. Особенно с теми, кто принес им свободу от фашизма, освободил их города и села. Ну а с памятниками воевать безопасно. Наверное, это укрепляет власть в их собственных глазах. Жаль, что поляки забыли о той великой услуге, которую ей оказала Красная армия, освобождая от фашизма», — сказал сенатор.