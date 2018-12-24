«Просят айфон»: Дед Мороз рассказал о меркантильных детях

Якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл, который уже 18 лет совмещает работу в университете с образом зимнего сказочного персонажа, пожаловался на то, что современные дети стали меркантильными и зачастую просят слишком дорогие подарки. «Волшебник», который в научной среде известен как Гавриил Угаров, рассказал об этом в своем интервью РИА «Новости».

«Приходит много писем. Современные дети стали немножко меркантильными, стали просить iPhone и компьютерную технику», — отметил Эьээ Дьыл, что в переводе с якутского означает Дед Сезон.

Однако, по словам Эьээ Дьыла, среди молодого поколения остались и те, для кого благополучие родных остается лучшим подарком от Деда Мороза. Кроме того, дети просят и самого доброго волшебника беречь здоровье. «Запомнилось еще письмо одной девочки. Она написала: «Дедушка Дьыл, не болейте и не умирайте! Если вы умрете, Новый год никогда больше не наступит», — процитировал одно из писем Дед Мороз. Он также добавил, что сам в качестве новогоднего подарка попросил бы отмечать День рождения Эьээ Дьыла как официальный праздник в Якутии.

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Отмечается, что Гавриил Угаров придумал образ Деда Сезона в 1999 году и является одним из двух Дедов Морозов в республике Саха. Второй появился на несколько лет позже и получил имя Чысхаан, или Повелитель Холода. По словам Угарова, от конкурентов его персонажа отличает то, что тот появляется не только на новогодние праздники. Якутский Дед Сезон проводит все якутские астрономические, календарные праздники, такие как День весеннего равноденствия (21 марта), Новый год по астрономическому календарю (21 декабря), День летнего солнцестояния (21 июня) и другие.

Ранее в канцелярии российского Деда Мороза уже рассказали об основных запросах детей в 2018 году. Так, чаще всего в письмах встречаются просьбы о гаджетах нового поколения, куклах, детской косметике, гироскутерах, 3D-ручках, а также железных дорогах на пульте управления. Не менее популярны также настольные игры для всей семьи, такие как «Мафия» и «Монополия».

По словам работников Почты Деда Мороза, около трети писем также приходит от взрослых всех возрастов, которые просят у волшебника решения квартирного вопроса и увеличения доходов.

«Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях — о благополучии для своих родных и мире на Земле», — говорится в сообщении в ответ на запрос RT. Отмечается, что Почта Деда Мороза работает уже на протяжении 17 лет и успела получить почти 3,4 млн писем.

Несмотря на то, что времени написать письмо Деду Морозу у президента РФ нет, Владимир Путин тоже не останется без подарка. Об этом онлайн-изданию «Инфореактор» рассказали в пресс-службе волшебника из Великого Устюга.

«Дед Мороз всем дарит подарки в Новый год: и взрослым, и детям, и главам государств! Для Дедушки Мороза все внучата, все одинаковые, все равны — любого возраста, любого положения, любого роста. Поэтому он дарит подарки всем без исключения. Все внучата, всех любит и никого без подарка не оставит!» — сообщили сотрудники службы Деда Мороза.

Зимний волшебник уже начал свою «рабочую смену», для чего даже спустился в метро Санкт-Петербурга. Там он поздравил с наступающим праздником пассажиров и работников метрополитена, а также вручил подарки детям.

При этом Дед Мороз едва не столкнулся с проблемами: во время досмотра в его мешке заметили автомат и меч. После долгих объяснений с сотрудниками охраны, которые хотели убедиться в том, что у Деда с собой только игрушки, его, наконец, пропустили в подземку.

Кстати, подарки любят получать и сами новогодние волшебники. Так, на прошлой неделе российский Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки встретились на границе стран между пунктами пропуска «Брусничное» и «Нуйямаа», чтобы обменяться подарками. Отмечается, что волшебники даже обнялись, а их сопровождающие спели и станцевали для «коллег по празднику».

После просмотра выступлений Дед Мороз и Йоулупукки по традиции направились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. После этого российский волшебник направился в Выборг.