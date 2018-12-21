«Меня вывезли силой»: Льва Пономарева выпустили из СИЗО

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после отбывания административного ареста. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром 21 декабря главу движения «За права человека» на машине доставили из спецприемника №1 в ОВД «Мещанское».

«Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис», — рассказал журналистам сам Пономарев.

Он отметил, что хорошо себя чувствует. «Меня встретил сын, едем домой», — заключил правозащитник. Напомним, что 5 декабря Пономарев был признан виновным в призывах к участию в несанкционированной акции у здания ФСБ, расположенного на Лубянке. Изначально Тверской суд назначил ему 25 суток, однако спустя пару дней сократил меру пресечения до 16 суток. Она истекла 21 декабря.

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Из фабулы административного дела следует, что 25 октября правозащитник сделал репост поста на фейсбуке, в котором содержались призывы людей к участию в несогласованном столичными властями митинге. Он прошел 28 октября у здания ФСБ и был посвящен фигурантам дела «Нового величия», которые обвиняются в создании экстремистской организации и попытке свергнуть конституцию России.

Адвокат правозащитника Генри Резник неоднократно заявлял об отсутствии в действиях его подзащитного состава правонарушения. «Господин Пономарев лишь информировал читателей о том, что есть такой пост, он не высказывал своего отношения к нему», — пояснил юрист.

9 декабря Лев Пономарев и его адвокаты обратились в суд с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Она скончалась 8 декабря в возрасте 92 лет. В ходатайстве они попросили прекратить административный арест в связи со смертью близкого человека. Пономарев подчеркнул, что долгое время работал с Алексеевой в Московской Хельсинкской группе. Тем не менее, суд отказал правозащитнику в этой просьбе, отметив, что Людмила Алексеева не является его близкой родственницей.

Пока Пономарев находился в СИЗО, ряд общественных деятелей и политиков высказывался в его поддержку. Так, глава Совета по правам человека Михаил Федотов возмутился избранным наказанием и назвал его «необъяснимым».

«Любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного», — заявил он, отметив, что правозащитник мог ограничиться штрафом.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала дело Пономарева «нонсенсом». По ее мнению, силовики могли найти другой способ наказания за такое правонарушение. Кроме того, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, помещение в СИЗО за репост новостей и сообщений в соцсетях является избыточной мерой наказания.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь подала ходатайство в Мосгорсуд об освобождении Пономарева из-под стражи. По ее словам, он владеет богатым опытом работы с нарушениями прав россиян, и его консультации чрезвычайно востребованы. «Пономарев активно выявляет системные проблемы, связанные с правами человека, в том числе с условиями содержания заключенных, жильем и получением медицинской помощи», — добавила Москалькова.

11 декабря в рамках встречи с новым составом СПЧ российский лидер Владимир Путин также прокомментировал дело главы движения «За права человека». «Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее.

Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», — заявил президент.

Он добавил, что попросит Генпрокуратуру проверить обстоятельства административного дела. Спустя три дня в ведомстве заявили, что арест правозащитника является законным. «Он нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия», — пояснили правоохранители.

Накануне, 20 декабря, в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что не собирается подвергать сомнению решение суда в отношении Пономарева. По словам президента, в его деле нет никакой политической подоплеки. «Вы спросили меня про Льва Пономарева. Мы обсуждали этот вопрос на встрече с правозащитниками в рамках СПЧ. В отношении Пономарева принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнению решение судебных инстанций», — пояснил Путин.