Новые правила: кого теперь посадят за репосты

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию 282 статьи УК России об экстремизме. В соответствии с поправками теперь уголовная ответственность грозит человеку, совершавшему публичные действия, оскорбляющие и унижающие какие-либо группы по признакам расы, пола, национальности, религии и другим критериям, чаще одного раза в течение года. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Если человек попал под действие этой статьи впервые или в принципе нечасто занимается подобными вещами (реже раза в год), то, согласно новой редакции, его привлекают к административной ответственности.

А именно: штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических; либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

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До внесения поправок срок давности привлечения к «административке» составлял три месяца. Авторы нового пакета документов предложили продлить его до года. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, это связано со значительными временными затратами на «надлежащее административное расследование и прочие процессуальные действия».

Также в документе решено было оставить суровое наказание для людей, нарушивших 282 статью «с применением насилия или с угрозой его применения», «с использованием своего служебного положения» или «организованной группой». Им грозит до шести лет тюрьмы.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 3 октября 2018 года, говорится, что до сих пор привлечение людей по так называемой статье о репостах «не во всех случаях является обоснованным».

В документе подчеркивается, что изменение 282 статьи предлагается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Ранее Верховный суд России внес поправки в постановление пленума от 28 июня 2011 года, согласно которым

экстремистские записи в соцсетях теперь не считаются преступлением, если они не несут общественной опасности и малозначимы. При этом следователям необходимо доказать не только сам факт публикации экстремистского изображения или фразы, но и предоставить сведения о мотиве совершения этого поступка.

В новом постановлении ВС также подчеркивается, что уголовное дело по 282 статье УК РФ может быть заведено лишь в случае, когда человек, разместивший подобную информацию, «осознавал направленность своего поступка, целенаправленно нарушал основы конституционного строя и возбуждал ненависть или вражду».

Судей нижестоящий инстанций также обязали учитывать контекст, в котором была опубликована информация, и саму личность правонарушителя: в частности, приверженность к радикальной идеологии и предыдущий «послужной список» из административных или уголовных дел. ВС призвал обращать внимание на размер аудитории, гипотетически увидевшей «экстремистский репост», количество просмотров таких постов, а также влияние контента на поведение аудитории.

В связи со смягчением законодательства ряд резонансных дел в 2018 году был пересмотрен. Так, спустя шесть дней после внесения Путиным закона о декриминализации было возвращено в прокуратуру дело студентки из Барнаула Марии Мотузной. Как объясняется в решении суда, следствие не выяснило ни мотивы, ни умысел жительницы Барнаула, а также не подтвердило, что она хотела нанести ущерб конституционному строю. Кроме того, важную роль сыграло то, что посты Мотузной не повлекли за собой отрицательных последствий для общества. Ходатайство поддержал и прокурор.

Напомним, Мотузную в мае 2018 года обвинили в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России), которые ей вменили за репосты мемов в социальной сети «ВКонтакте».

При этом на суде один из свидетелей, сотрудник Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) Вадим Стрелков заявил, что просмотрел все картинки на странице Мотузной всего за час. Обвиняемую это привело в замешательство, потому что их у нее сохранено 14 тысяч.

Заведующий кафедрой уголовного процесса МГУ профессор Леонид Головко считает, что отказываться от 282 статьи УК нельзя, но отдельные ее пункты следует применять с осторожностью.

«Сама по себе ст. 282 УК абсолютно легитимна и направлена на пресечение деяний, общественная опасность которых ни у одного здравомыслящего человека сомнений вызывать не может. Отказ от нее просто напросто опасен, особенно если помнить события 30-х годов в Германии или межнациональные конфликты, вспыхнувшие в СССР на рубеже 80-х и 90-х годов. Такие вещи надо пресекать на корню, не давая новоявленным идеологам национального, расового, религиозного унижения ни малейшего шанса», — заявил Головко.

«Другое дело, что уголовное право — это инструмент, требующий компетентного правоприменения. Скальпель хирурга мы также кому попало не даем, что не ставит под сомнение саму хирургию. Просто скальпелем не надо размахивать направо и налево, а применять его исключительно по делу. Как, впрочем, и уголовно-правовыми запретами. На борьбу с «лайками» и «репостами» они явно не рассчитаны, в том числе по ст. 282 УК», — заметил Головко.