Ходите, как хотите: школьникам разрешили розовые волосы

Департамент образования Перми разработал «методичку» для школ о требованиях к внешнему виду учащихся. Документ был направлен в местные образовательные учреждения, чтобы в соответствии с ним исправить нормативные локальные акты до 1 февраля. Как пояснили в ведомстве,

школа не имеет права отстранять учеников от занятий, если их внешний вид не соответствует ожиданиям учителей.

«Требования к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер», — подчеркнули в департаменте.

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В документе отмечается, что учителя и администрация школ не могут наказывать учащихся за длинные и окрашенные волосы, декоративный маникюр, пирсинг, сережки у мальчиков, вечерний макияж и массивные украшения.

Также были составлены формулировки, которые нельзя включать в локальные нормативные акты образовательных учреждений, среди них: «запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «запрещены декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы), вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов» и так далее.

Кроме того, теперь родители не обязаны контролировать внешний вид своих детей перед тем, как они отправляются на уроки.

Вопрос о регулировании школьных требований к форме и внешнему виду школьников был рассмотрен на круглом столе «Школьный дресс-код: за и против», состоявшемся в ноябре. В нем участвовали руководители образовательных учреждений, омбудсмен в Пермском крае, уполномоченный по правам ребенка в регионе, представители департамента образования администрации города и другие эксперты.

Пермские власти решили разработать методические рекомендации для школ после скандала с местной десятиклассницей Зиной Агишевой, которую отстранили от занятий из-за розового цвета волос.

В начале сентября депутат гордумы Надежда Агишева рассказала на своей странице в фейсбуке, что ее дочери запретили появляться на занятиях до тех пор, пока она не вернет себе естественный цвет волос. К записи она приложила фотографию распоряжения администрации гимназии №4. В документе отмечалось, что ученицу не допустили до уроков «в связи с нарушением требований к внешнему виду».

Кроме того, в документе говорилось, что девушка заменила «классический костюм набором подходящей по цвету одежды», отмечалось и «отсутствие эмблемы гимназии». Согласно распоряжению, школьница была отстранена от занятий в классе до «устранения нарушений».

Депутат Агишева заявила, что ее дочь не будет перекрашивать волосы. К посту она прикрепила фотографию дочери, на которой видно, что волосы у девушки покрашены в бледно-розовый оттенок.

Спустя несколько часов после появления первой записи в фейсбуке парламентарий разместила новый пост, в котором посетовала, что «директора школы приводит в ярость позиция родителей, которые готовы поддержать своего ребенка».

По ее словам, на встрече с директором ее дочери «предложили индивидуальный план обучения с целью ограничить возможность ее контакта с другими детьми». Кроме того, поделилась женщина, ей угрожали, пытались убедить в том, что она плохая мать, и намекали на то, что «сын учится в этой гимназии в первом классе». Большинство пользователей в комментариях к постам депутата поддерживали ее и призывали отстаивать права дочери.

История приобрела широкий общественный резонанс. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в школах не должно быть жестких запретов в вопросе внешнего вида школьников, в том числе цвета их волос. Омбудсмен в Пермском крае Павел Миков назвал отстранение от уроков за цвет волос дискриминацией.

21 сентября стало известно, что прокуратура Дзержинского района Перми считает незаконными действия администрации гимназии №4. Отстранение от уроков за неподобающий внешний вид не соответствует федеральному законодательству, пояснили в ведомстве. В результате в отношении гимназии и ее директора были возбуждены административные дела по статье о нарушении или незаконном ограничении права на образование. Суд штрафовал образовательное учреждение на 50 тыс. руб., а его директора – на 30 тыс.

Тогда же в городском департаменте образования пообещали отменить неправомерные требования к внешнему виду учеников.