Громкая отставка: почему уходит главный борец с экстремизмом

Руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель правоохранительных органов, знакомый с ситуацией.

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«Валиулин попросил об отставке, подал рапорт», — пояснил источник.

Тем не менее, остается пока не ясным, был ли этот рапорт удовлетворен. Как уточнил собеседник агентства, уйти с поста генерал-майор не сможет до тех пор, пока его заявление не подпишет президент РФ Владимир Путин. Согласно уставу, именно он назначает и снимает людей с должностей такого уровня.

Как сообщают СМИ, отставка Валиулина может быть связана с утратой доверия.

Об этом «Коммерсанту» сообщил информированный собеседник в российских правоохранительных органах. По данным издания, основной причиной этого решения могла стать история с декларацией Валиулина о доходах и имуществе за 2011 год. В документе он не указал наличие у него двух апартаментов и гаража в Болгарии, которые он приобрел в 2010 году и продал в 2012. Тем не менее, официальных подтверждений этого пока не было обнародовано.

По словам высокопоставленного источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, к отставке генерал-майора также может быть причастна его бывшая жена, с которой он разошелся в марте этого года. Как утверждает собеседник издания, она якобы изобличила его во внеслужебных отношениях с женщиной-офицером.

«В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом», — рассказал источник изданию. Он также добавил, что речь идет не только о собственности в Болгарии, но и в Италии. Помимо этого, в письме идет речь и о других «грубейших нарушениях», но не уточняется, каких именно.

Собеседник «Ленты.ру» также категорически опроверг сообщения о том, что грядущая отставка начальника главка связана с серией запретов концертов неформальных молодежных групп. В частности, речь идет о рэпере Хаски, которого задержали в конце ноября во время публичного выступления на улице Краснодара. Как сообщалось, задержание было связано именно с выступлением, во время которого артист стоял на крыше автомобиля, однако сам рэпер также сообщил, что ранее ему многократно «мешали» выступать и отменяли концерты по неизвестным причинам в Волгограде и Ростове-на-Дону. По словам источника издания, в этой истории оперативники центров «Э» являются только исполнителями приказов, исходящих от других служб.

Напомним, что Тимур Валиулин начал службу в правоохранительных органах в 1988 году. С 1992 по 2001 годы проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции. В 2002 году он занял пост руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, а в период с 2007 по 2008 годы руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью столичной полиции.

Тимур Валиулин был награжден многими государственными и ведомственными наградами за период службы в органах внутренних дел, в том числе медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Под его руководством, в частности, расследовалось громкое дело о теракте на Черкизовском рынке Москвы, было разгромлено несколько крупных националистических группировок, на счету которых были десятки убийств и взрывов.

Валиулин руководил управлением по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы, а также Центром по противодействию экстремизму столичного главка МВД. На пост руководителя Главного центра «Э» он был приглашен только в 2012 году.

Предыдущим начальником центра был Юрий Коков, который руководил им с 2008 года. Изначально структуру было решено создать на базе главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), которое на момент реорганизации возглавлял Коков.