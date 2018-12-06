Новое «дело Серебренникова»? Почему проверяют фонд Сокурова

Петербургская полиция проверяет деятельность некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является режиссер Александр Сокуров.

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«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации», — заявили ТАСС в ведомстве.

Как сообщила РИА «Новости» помощница режиссера Маргарита Афонина, проверка проводится по «доносу бывшего сотрудника».

Она подчеркнула, что «проверки проводятся везде, ищут всегда», тем не менее у фонда «нет никаких нарушений».

Комментарий самого режиссера опубликован на странице «Остров Сокурова» в фейсбуке. «В полицию поступил донос от бывшего сотрудника Фонда. Этот человек занял большие деньги в Фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — отметил Александр Сокуров.

Режиссер также рассказал о нескольких судимостях, имеющихся у автора «доноса». «К сожалению, я очень поздно узнал, что у автора доносов несколько судимостей. Незадолго до наших событий этот человек написал донос на одного из своих друзей — офицера Военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», — написал Сокуров.

Кроме того, режиссер заявил о прослушке его телефона: «По решению закрытого суда прослушивается мой телефон — видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности».

Он напомнил, что не отвечал за финансовую деятельность фонда — она находится под контролем директора Николая Янкина. При этом претензий и вопросов к его работе у режиссера нет.

«Насколько я знаю, директор Фонда Николай Янкин и его партнеры по производству приглашались следователями Петроградского района Петербурга для дачи разъяснений, показаний. Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», — отметил режиссер.

По данным телеканала RTVi, заявление с просьбой провести проверку в фонде Сокурова поступило в петербургское МВД еще 5 марта 2018 года. Однако в сентябре срок проверки истек: уголовное дело возбуждено не было, материалы отправили на дополнительное разбирательство.

Из этих материалов, пишет телеканал, следует, что директора фонда Николая Янкина подозревают в хищении бюджетных денег, которые были выделены как на региональном, так и на федеральном уровнях. Сделал он это якобы «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах».

Известно, что Янкин отвечает за организационно-технические дела фонда с 2013 года, когда он и был образован. Сокуров в свою очередь отвечает за творческую составляющую проектов «Примера интонации».

Правоохранители отмечают, что в 2015-2017 годах «Примеру интонации» выплатили около 20 млн рублей из госбюджета. Одна из субсидий была выделена комитетом по культуре Санкт-Петербурга на создание фильма «Опыты». Лента рассказывает историю создания картин Александра Сокурова. Именно этот фильм стал первым объектом проверки, сообщает RTVi.

Сами следственные действия затрудняло отсутствие в фонде финансовой отчетности. Выяснилось, что в «Примере интонации» нет собственного бухгалтера — за учет отвечают привлеченные специалисты.

Руководителю комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко известно о проверке в фонде, однако он отказался комментировать ситуацию.

Информацию о том, что причиной проверки в фонде Сокурова могла стать деятельность его директора Николая Янкина, подтвердил также источник издания 78.ru, знакомый с ситуацией. Он связал следственные мероприятия с информацией о хищении государственных средств.

«Это длилось несколько лет. Суммы называют разные. Одни говорят о десятках миллионов рублей, я считаю, что поменьше», — отметил он.

Согласно информации на официальном сайте, «Пример интонации» является некоммерческим фондом поддержки кинематографа. Он был создан в 2013 году для поддержки начинающих авторов. Их фильмы поддерживаются Министерством культуры РФ, петербургским комитетом по культуре, общественным фондом Владимира Смирнова, а также киностудией «Ленфильм». На сайте отмечается, что в попечительский совет фонда входят советник президента Владимир Толстой, общественный деятель Наталья Солженицына, продюсер Марина Фокина и журналист Константин Шавловский.

Отметим, что в начале декабря президент России Владимир Путин внес Сокурова в новый состав Совета по правам человека, на 11 декабря назначена встреча российского лидера с новыми членами.