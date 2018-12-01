Удар ногой: как на Украине дерутся из-за Керченского пролива

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак пытался устроить драку в прямом эфире украинского телеканала ZIK, передает ФАН.

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Такую резкую реакцию вызвало заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, по словам которого Россия «была не заинтересована в инциденте в Керченском проливе». В качестве доказательства своей правоты он привел «срыв» двусторонней встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна была состояться в рамках саммита G20.

Юрий Грымчак долгое время возмущенно комментировал заявления Мураева в унисон с речью депутата. Телеведущая призывала замминистра успокоиться, но он не реагировал на ее слова.

Затем он вскочил с места, подошел к стойке, за которой стоял депутат и ударил по ней ногой, в результате чего студийные декорации оказались сломаны и к тому же ощутимо ударили парламентария.

Инцидент в Керченском проливе, который и спровоцировал этот скандал, произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины, как сообщили в ФСБ, незаконно вторглись в акваторию России. Украинские суда не реагировали на требования остановиться, и поэтому российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего были ранены трое украинских моряков. Сами суда были задержаны вместе с экипажами. В Кремле действия Киева назвали провокацией, а украинские власти заявили о «российской агрессии».

Стоит отметить, что на нападение Грымчака Мураев ответил довольно сдержано. После того, как его оппонент отправился на свое место, депутат напомнил о громком заявлении, сделанном напавшим ранее. «Замминистра, который обещал стрелять в людей», — прокомментировал случившееся пострадавший политик.

Действительно ранее Грымчак высказывался подобным образом, к тому же в прямом эфире, отмечает «Народная правда». 6 сентября во время телеэфира того же канала ZІK в студию позвонил шахтер из города Ровно и выступил с критикой в адрес действующей власти. «Когда вы избавитесь от властных полномочий и перестанете мучить народ?» — задал он вопрос Грымчаку.

Чиновник ответил решительно: «Почтенный человечек, мы умеем стрелять так, что вам мало не покажется. Если вы считаете, что мы в чем-то ошибаемся – голосуйте. Мы не собираемся покидать эту страну. Если кто-то хочет пострелять, пусть попробует».

Потасовки политиков — не редкость на украинском телевидении. Так, например, 26 октября в эфире украинского телеканала «Прямой» депутат Верховной рады и бывший министр здравоохранения Олег Мусий устроил драку с главой общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем.

Началось все с того, что Шерембей обвинил депутата в коррупции, на что Мусий назвал общественника «классическим манипулятором и лжецом». После обмена взаимными оскорблениями глава общественной организации плеснул водой в депутата. Именно после этого Мусий вцепился в шею своего оппонента. Ведущим не сразу удалось растащить участников потасовки.

В августе драка между двумя украинскими политиками началась в прямом эфире во время политического ток-шоу. И примечательна она тем, что в ней участвовала женщина — бывший депутат Верховной рады Инна Богословская.

Она вступила в конфликт с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.

Во время спора депутат заявила, что не разговаривает на «базарном языке». «Вcе ты разговариваешь и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври», — ответил ей Червоненко.

Эти слова настолько возмутили Богословскую, что она подошла к оппоненту и попыталась ударить его в лицо, но тот успел защититься, подставив плечо. Оппоненты при этом называли друг друга «мерзавцами».

Ведущим программы пришлось разнимать конфликтующих, после чего их развели по сторонам и отключили микрофоны.

Всего за две недели до этого в эфире «Прямого» депутат Верховной рады от группы Воля народа» Сергей Шахов подрался со своим коллегой от «Радикальной партии» Игорем Мосийчуком. А произошло это после того, как Шахов заявил, что Мосийчук посещает гей-парады. Обменявшись взаимными оскорблениями, парламентарии начали бить друг друга.

В сообщении телеканала отметили, что после выхода депутатов из студии потасовка продолжилась в лифте.

Еще одну драку в стенах телеканала устроил другой народный избранник Сергей Мельничук, вызвавший на поединок бывшего коллегу по фракции «Радикальной партии» Дмитрия Линько. Впрочем, в этом случае стороны дождались окончания телеэфира. Конфликт спровоцировало исключение Мельничука из фракции «Радикальной партии» зимой 2015 года.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время записи программы, но ведущий не дал ему сделать это. По словам Линько, Мельничук напал на него сзади после эфира. «По-моему, он должен сидеть в тюрьме или психушке. Он просто подошел и ударил. Но ничего, главное, чтобы таких людей больше не было в Верховной раде», — прокомментировал Линько инцидент.