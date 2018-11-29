Была ли гей-пропаганда: полиция проверит рисунки школьников

Полиция Екатеринбурга изъяла для проверки 17 детских рисунков, посвященных теме толерантности, сообщает городское управление МВД. Ранее, как передает РИА «Новости», администрация местной школы №115 организовала конкурс творческих работ «Толерантный мир». Проведение выставки подтвердили и в самом образовательном учреждении.

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Один из участников мероприятия нарисовал плакат, на котором изобразил представителей трех различных рас и три пары людей: двух мужчин, двух женщин и мужчину с женщиной. Свой рисунок школьник подписал следующим образом: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». На многих заявленных на конкурсе работах дети изображали радугу, являющуюся символом ЛГБТ-сообщества.

После того, как информация о конкурсе появилась в СМИ, в образовательное учреждение выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности», — заявили в ведомстве.

В то же время представитель департамента образования администрации Екатеринбурга в комментарии РИА «Новости» опровергла эту информацию, заявив, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее, он отметила, что «с педагогом провели разъяснительную работу».

«В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. На некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей»,

— заявили порталу Ura.ru в администрации Екатеринбурга.

Городская мэрия направила в школу психологов екатеринбургского центра «Диалог», чтобы «при необходимости» специалисты дали детям и родителям разъяснительные консультации.

Для привлечения к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ должен быть установлен факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Такая пропаганда выражается, в частности, в распространении информации о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Здесь вопрос не в действии детей, а в том, как именно было организовано мероприятие — были ли в его проведении факты этой самой пропаганды», — пояснил юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

В данной истории основу проверки будет составлять экспертиза рисунков, продолжает Старинский. «Также, скорее всего, будут опрошены дети, педагоги и руководители школы», — добавил он.

Адвокат Алексей Гавришев, в свою очередь, отметил, что в ходе проверки правоохранители могут изъять документы учебного заведения, связанные с организацией конкурса. «Также они проведут опросы директора и преподавателей. Если МВД все же усмотрит пропаганду, то возможно привлечение руководства к административной ответственности по постановлению прокурора о несоблюдении закона «о традиционных семейных ценностях». Экспертиза для суда имеет принципиальное значение», — пояснил он.

«Я не вижу повода для ответственности в данном случае вообще. Так как пропаганда предполагает публичную деятельность по распространению информации, направленной на формирование установок или стереотипов, цель которых — сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации и побудить к определенным действиям. Никакого побуждения тут нет. Есть косвенная констатация факта. Это при том, что

законом предусмотрена возможность информирования о нетрадиционной ориентации и обсуждение ее как таковой.

Запрет установлен на создание привлекательного образа и призывы», — считает Алексей Гавришев.

В то же время Владимир Старинский считает, что гипотетическое нарушение или не нарушение закона рисунками зависит от того, по чьей инициативе появилось изображение. «Если это исходило от педагога, то это формально подходит под информацию о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Но здесь стоит понимать, что ребенок мог написать это и не под влиянием педагога — в таком случае никаких оснований для привлечения к ответственности нет. Что касается радуги, то ее совсем не обязательно рассматривать только как символ ЛГБТ», — отметил юрист.

Адвокат Гавришев полагает, что в данном случае проверка полиции не принесет каких-либо результатов. «Экспертиза может показать лишь то, что ребенок действительно имел в виду нетрадиционные отношения, и все. Думаю, что правоохранители сами не рады резонансу на эту тему, так как их действия сейчас происходят у всех на глазах, и решение должно быть, поэтому они будут вынуждены цепляться ко всему», — пояснил эксперт.

Юрист Старинский, в свою очередь, отметил, что на практике дела о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних встречаются редко.

Закон, который устанавливает административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», был принят Госдумой в 2013 году. Нарушение указанных в соответствующей статье положений может караться штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц, от 40 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц, а для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостановлением деятельности до 90 суток.

Еще более суровые санкции предполагаются за нарушения этой статьи через СМИ: штраф для физлиц составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей либо правоохранители могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

«Важно также отметить, что в законе речь идет о запрете пропаганды именно среди несовершеннолетних. То есть не о запрете самих отношений нетрадиционных и даже не об их ограничении. А только о запрете пропаганды среди определенной социальной группы. Важно, что в законе нет уголовной, а предусмотрена административная ответственность. Это тоже характеризует такой взвешенный, сбалансированный подход», — объяснил РИА «Новости» гендиректор Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов.

Он добавил, что в законе не указываются конкретные нетрадиционные сексуальные отношения. «Это не столько терминологический момент, сколько сущностный. Таким образом, подходы на практике будет формировать правоприменитель, судебный орган. И эта практика будет основываться на базовых социальных ценностях», — полагает эксперт.

Миронов подчеркнул, что «это придает гибкость и исключает навязывание обществу конкретных определений нетрадиционных отношений». К тому же, по его мнению, этот закон «достаточно мягок, в то же время ставит надежный заслон на пути явных перегибов».

Впрочем, Европейский суд по правам человека с ним не согласен. Там решили, что этот закон нарушает право на свободу самовыражения и является дискриминирующим.

Такое постановление ЕСПЧ вынес, рассмотрев жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева. Все трое с 2009 по 2012 год привлекались в России в связи с попытками провести гей-парады.

В суде признали, что российский закон нарушает статью 10 Европейской конвенции о правах человека. Согласно ей, «каждый имеет право свободно выражать свое мнение, это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ». В связи с нарушением статьи 10 имеет место также нарушение статьи 14 конвенции «О запрещении дискриминации», отмечали в ЕСПЧ.