«Заминированные» ТЦ: новый вал звонков в Москве

В столице эвакуировали посетителей и работников 14 крупных торговых центров и одного вокзала из-за звонков о ложном минировании. Об этом РИА «Новости» заявил источник в экстренных службах города.

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СМИ стали сообщать об эвакуации ТЦ еще накануне вечером. С тех пор в правоохранительные органы поступало все больше звонков о якобы заложенных бомбах. На данный момент были эвакуированы 3,75 тыс. человек. Из одного только ТЦ «Гагаринский» были выведены 1,5 тыс. человек. Эвакуация прошла также в ТЦ «Город», «Горбушкин двор», «Атриум», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Звезда», «Капитолий», «Мегаполис», «Европейский» и других.

Кроме того, эвакуация проводится сейчас на Киевском вокзале.

В настоящий момент здания оцеплены, их проверяют кинологи с собаками. Пока ни в одном из них не обнаружили взрывные устройства.

Звонки о минировании торговых центров поступили в экстренные службы одновременно, в течении двух минут, причем, согласно источникам информагентств в экстренных службах, все они были сделаны из-за границы.

Судя по всему, в Москве вновь начинается волна ложных звонков о минировании зданий. 27 ноября экстренные службы эвакуировали почти 300 человек из школы №158 на севере столицы после звонка о заложенной в учебном заведении бомбе. Ложную информацию по телефону сообщил подросток. На время проверки всех учеников и учителей перевели в соседнюю школу №504. Также сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов уже приступили к поиску злоумышленника.

В воскресенье, 25 ноября, 1,8 тыс. человек вывели из здания Рижского вокзала – снова после анонимного звонка о заложенной бомбе. За день до этого по той же причине был эвакуирован Киевский вокзал. Здание и территорию на наличие опасных устройств проверили сотрудники МВД при поддержке подразделений МЧС. Информация также оказалась ложной.

В ночь с 23 на 24 ноября неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Большом театре и в отеле «Молодежный» на севере Москвы.

Волна телефонного терроризма прошла по России и осенью прошлого года. С 11 сентября в экстренные службы и полицию поступали анонимные звонки о заложенных бомбах. В 190 городах были эвакуированы чуть более 2,3 млн человек, то есть более 1% населения страны. При этом ни в одном из случаев информация о взрывных устройствах не подтвердилась. В одной Москве по тревоге вывели более 250 тыс. человек из 50 ТЦ, магазинов и вокзалов.

Лишь к середине ноября волна «минирований» пошла на спад, сообщали экстренные службы. В результате было зафиксировано 2,7 тыс. ложных звонков, по каждому из которых возбудили уголовное дело.

В декабре 2017 года замглавы МВД Игорь Зубков заявил, что основная масса звонков о ложном минировании зданий поступила «с мест концентрации террористов в Сирии». Он отметил, что речь шла о «кибернападении на территорию Российской Федерации». Кроме Сирии, звонки совершались на территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. Зубков, однако, не уточнил, каким образом удалось вычислить, что звонки шли из лагерей сирийских боевиков. Представитель ведомства оценил ущерб от телефонного терроризма в несколько миллиардов рублей.

После этих событий президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за совершения ложных звонков о минировании.

Согласно документу, максимальный срок тюремного заключения за телефонный терроризм был увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за подобное преступление составляло до пяти лет лишения свободы.

Закон предусматривает четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий ложного звонка. Тюремное заключение грозит гражданам, которые сообщили о «минировании» объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и так далее) или за причинение ущерба на сумму свыше миллиона рублей — для таких нарушителей предусмотрено от трех до пяти лет тюрьмы или штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Лишение свободы на срок от шести до восьми лет или штраф от 700 тыс. до одного миллиона рублей грозит за звонки, дестабилизирующие деятельность органов власти.

Наконец, самое тяжкое наказание ждет человека, совершившего ложный звонок, если в результате этого погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия. В этом случае виновному грозит от восьми до 10 лет тюрьмы или штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей.