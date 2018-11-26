Путину расскажут об обстоятельствах изнасилования в Уфе

Ренат Амирханов, адвокат бывшего главы отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного. Напомним, 50-летний Галиев вместе с двумя другими полицейскими начальниками обвиняется в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе.

«Мы как сторона защиты Салавата Галиева подали следствию ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного, так как считаем, что он не причастен к преступлению», — заявил адвокат Амирханов.

Он заявил, что в момент изнасилования девушки Салават Галиев находился в загородном кафе, и это якобы подтверждается кадрами с камер видеонаблюдения, передает ФАН.

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Одновременно с этим адвокат бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району 51- летнего Эдуарда Матвеева подал ходатайство следствию и региональной прокуратуре об освобождении подзащитного на время следствия.

Адвокат Матвеева Аслям Халиков заявил, что «это будет правильно», поскольку «нет никаких оснований» для ареста его подзащитного и «нет никаких доказательств совершения преступления».

Напомним, 23-летняя дознавательница подала в полицию заявление о групповом изнасиловании в миграционном отделе МВД по Уфимскому району. Как выяснило следствие, в ночь на 30 октября в здании миграционного отдела МВД находились трое коллег пострадавшей — глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Полицейские решили отдохнуть и устроили вечеринку с алкоголем. Начальники предложили своим коллегам-девушкам, оставшимся на службе допоздна, присоединиться к ним. Дознавательница и ее подруга согласились, чтобы не перечить старшим по званию.

Вторая девушка, с которой потерпевшая отправилась в кабинет, спустя некоторое время покинула компанию из-за ссоры с коллегой.

В местных СМИ утверждают, что потерпевшая испытывала романтические чувства к одному из сотрудников полиции, который теперь проходит по этому делу в качестве подозреваемого. Чувства были взаимны, и ранее эти двое даже состояли во внеслужебных отношениях, отмечают журналисты.

Причиной ссоры двух девушек якобы послужило то, что подруга потерпевшей тоже испытывала симпатию к полицейскому и даже проявляла ему очевидные знаки внимания. Сообщается, что именно это и стало причиной конфликта, впоследствии переросшего в женскую драку.

Через некоторое время после ухода подруги пострадавшей пьяные полицейские изнасиловали дознавательницу и нанесли ей многочисленные травмы. Местные газеты утверждают, что насильники отпустили ее только утром.

Некоторые коллеги подозреваемых подвергли сомнению обстоятельства дела. Об этом говорится в письме на имя президента России Владимира Путина и главы СК Александра Бастрыкина, составленном в минувшие выходные. Отправлен ли документ — пока неизвестно.

По словам авторов, потерпевшая выпила пол-литра виски, а на вечеринке присутствовали три, а не две женщины. Утверждается, что экспертиза не нашла явных следов именно сексуального насилия.

«А наличие иных следов повреждений — не исключено, что они возникли вследствие неоднократного падения потерпевшей с лестницы и в результате драки с другой присутствовавшей там женщиной,

о чем имеются в деле свидетельские показания», — цитирует письмо «МК».

«Несмотря на возможность немедленно обратиться в следственные органы об изнасиловании, потерпевшая утром 30 октября 2018 г. спокойно, в состоянии опьянения пришла на службу, присутствовала на утреннем оперативном совещании и затем работала с уголовными делами», — говорят авторы документа. Утром ей якобы высказал замечание о неудовлетворительной работе ее непосредственный начальник, в обед потерпевшая ушла домой и только к вечеру обратилась в СК с заявлением об изнасиловании. Авторы письма подчеркивают, что потерпевшая имеет высшее юридическое образование и «должна была понимать значение следов изнасилования и необходимость своевременного обращения в правоохранительные органы».

«Следствие явно не желает принимать к сведению простой довод, что потерпевшая элементарно дает лживые показания вследствие сложившихся неприязненных отношений по службе. Налицо отсутствие объективных доказательств изнасилования или хотя бы полового акта с потерпевшей», — резюмируют авторы письма.

Однако, как сообщают уфимские СМИ, факт изнасилования подтвердила ДНК-экспертиза.

«Дознаватель получила множественные повреждения тканей. Кроме того, в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции», — сообщил источник, близкий к данному делу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их в СИЗО до 31 декабря и таким образом удовлетворил ходатайство следователей.

До этого всех троих подозреваемых уволили из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», подчеркнули на сайте регионального МВД.

Стоит отметить, что 22 ноября адвокаты двоих бывших полицейских сообщили о наличии доказательств, указывающих на то, что их не было на месте преступления в указанное потерпевшей время. Однако в СКР с этими сведениями не согласились.

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений.

Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях», — сказали представители Следственного управления СКР по Башкортостану.

Как сообщает НСН, 24 ноября в телефонном разговоре юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей девушки, сообщила, что «им ничего не надо ни от кого».

«У нас все нормально — мы живые, самое главное, а люди — сидят, это тоже — самое главное», — заявила адвокат.

Валиева также сообщила, что потерпевшая в настоящее время временно нетрудоспособна по состоянию здоровья. Она добавила, что потерпевшая проработала на новом месте совсем недолго, «но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам, и написала заявление о преступлении», передают слова адвоката РИА «Новости».