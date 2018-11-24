Тюрьмы не будет: Путин простил предпринимателей

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный, как говорится в пояснительной записке, «на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращения рисков предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».

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Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен — и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.

Предполагается, что в соответствии с законопроектом может быть расширен перечень преступлений, предусмотренных частью второй 76 статьи Уголовного кодекса – «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим»: в этот список могут войти действия, связанные с мошенничеством в самых разных сферах. К их числу относятся кредитование и страхование, получение выплат, махинации в сфере компьютерной информации. Сюда же могут быть включены мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, растрата и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Кроме того, законопроект может облегчить судьбу тех, кто обвиняется в невыплате зарплаты, пенсии или стипендии: в случае, если подобное правонарушение совершено впервые, а задолженность полностью погашена, причем выплачена также и компенсация, человек может быть освобожден от уголовной ответственности.

Предлагается также запретить помещать под стражу подозреваемых и обвиняемых по статье 201 – «Злоупотребление полномочиями», — если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, возможен и запрет на «необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе, и на изъятие электронных носителей информации» — эта норма будет иметь отношение к делам, связанным с преступлениями в сфере предпринимательства.

Это не первый законопроект, смягчающий Уголовный кодекс Российской Федерации, внесенный на рассмотрение в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. В начале октября в российский парламент был направлен законопроект, смягчающий статью 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Законопроект предусматривает частичную декриминализацию этой статьи.

Предполагается, что после принятия законопроекта нельзя будет возбуждать уголовные дела против тех, кто впервые совершил правонарушение и чьи действия при этом не представляли «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Исследования показали, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным», говорилось тогда в пояснительной записке. При этом человеку, который совершает публичные действия, оскорбляющие и унижающие какие-либо группы по признакам расы, пола, национальности, религии и другим критериям, все равно грозит наказание — но административное. Законопроект предусматривает штраф — до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических, — и обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Законопроект, смягчающий статью об экстремизме, уже был принят Госдумой в первом чтении — это произошло 15 ноября. Как заявил в тот же день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, одобрение Госдумой президентского пакета законопроектов по частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса РФ — это пример для коллег из-за рубежа.

«Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — заявил Володин журналистам.