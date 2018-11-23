«Должны заплатить»: что убийца жены требует у ее родителей

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство жены, модели Юлии Прокопьевой, намерен отсудить у родителей супруги два миллиона рублей. Осужденный требует пересмотреть доли в наследстве супруги и заставить ее родных выплачивать кредит, который он взял за несколько месяцев до убийства. По его мнению, гасить кредит должны оба супруга, но так как Прокопьевой нет в живых, за нее это будут делать мать с отцом, сообщает издание StarHit.

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Однако, как выяснили юристы, кредитные деньги тратились супругами далеко не в равной степени.

«Всплыли новые интересные подробности. Лошагин получил 2,5 миллиона, из них он 100 тысяч снял, а остальные, оказывается, перевел своей маме Светлане Робертовне за фотоуслуги. То есть ИП Лошагин перевел деньги своей матери — ИП Соколовой. Встает вопрос: где же здесь семейные деньги, где же здесь семейный бюджет?» — цитирует издание слова адвоката Ивана Волкова, представляющего сторону родителей Юлии.

Помимо этого, Дмитрий потребовал с отца и матери Прокопьевой деньги за две машины Audi TT, которые супруги приобрели во время совместной жизни. С каждого из родителей он ожидает получить по 440 тыс. рублей — это половина стоимости каждой машины.

По словам Волкова, изначально родители Юлии и адвокат Лошагина договорились, что продадут машины и поделят деньги пополам. Однако адвокат намерен добиться того, чтобы фотограф отдал эти деньги Прокопьевым в качестве компенсации морального ущерба за убийство дочери, которую фотограф еще не погасил: он выплатил пострадавшей стороне лишь 60 тыс. руб., хотя должен был 2 млн руб.

Адвокат Прокопьевых уверен, таким образом Лошашин готовится к условно-досрочному освобождению, на которое он сможет претендовать примерно в 2020-2021 году.

«Лошагин должен родителям девушки два триста (миллиона рублей – «Газета.Ru»), соответственно, эти два триста мы будем с него взыскивать. И он это, скорее всего, все делает, чтобы выйти по УДО, чтобы показать, что начинает исполнять решения. Ну, и грубо говоря, баш на баш: вы мне два с полтиной, я вам два триста. В ноль выходит, и по УДО освобождается. Вот такая, видимо, стратегия», — рассказал Волков журналистам после заседания.

Как распределятся деньги в конечном счете, пока остается неясным — следующая встреча двух сторон в суде состоится 26 ноября.

Более того, вышеупомянутым автомобилям еще предстоит пройти экспертизу по итогам судебного заседания, которая, скорее всего, снизит их цену: положение осложняет то, что, по версии следствия, на одной из этих иномарок 31 августа 2013 года Дмитрий Лошагин и вывез тело убитой жены из лофта, где было совершено убийство. Благодаря съемкам с камер видеонаблюдения, удалось установить, что фотограф выносил из дома и ставил в машину пластиковый короб. В ходе следственного эксперимента оперативникам удалось доказать, что в него вполне могло уместиться тело девушки.

После смерти дочери родителям Юлии Прокопьевой по закону перешла половина от стоимости автомобилей. До тех пор, пока бывший зять не решил потребовать свою долю, «Ауди» находились на хранении у матери погибшей, Светланы Рябовой. Ее бывший муж – биологический отец фотомодели – все это время не заявлял права на наследство дочери, однако теперь и Андрей Прокопьев решил подать иск к бывшей жене, с целью отсудить у нее часть имущества убитой девушки.

Напомним, Дмитрий Лошагин убил свою 28-летнюю жену более пяти лет назад. Супруги серьезно поссорились 22 августа 2013 года во время вечеринки в лофте фотографа, где присутствовало более 50 человек. Как считает следствие, во время потасовки Лошагин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил Юлию и свернул ей шею.

На следующее утро он вынес тело жены в контейнере — есть видеозапись, на которой видно, как он выходит с ящиком из подъезда, — а затем сжег его в лесу.

После первого заседания, которое состоялось в конце декабря 2014 года, Октябрьский суд отпустил Лошагина на свободу, сочтя собранные следствием доказательства косвенными. Отмечалось, что одним из главных доказательств в деле стал биллинг сотового телефона Лошагина, который дважды был замечен в районе обнаружения трупа.

При этом сам фотограф не отрицал, что ездил туда – по его словам, он искал свою супругу, а это место она упоминала ранее. Данные биллинга, которые изначально были признаны «вероятностными», отсутствие мотива убийства и точного определения времени смерти показались суду достаточным основанием, чтобы оправдать Лошагина.

Решение о пересмотре дела было принято только в феврале 2015 года — после того, как приговор обжаловала семья убитой модели. Спустя несколько месяцев, состоялось уже второе заседание, в ходе которого Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал фотографа Дмитрия Лошагина виновным в умышленном убийстве своей жены. Фотографу было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, в то время как прокуратура просила для подсудимого 13 лет лишения свободы.