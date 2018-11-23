Социальная справедливость: что предлагают россияне

Более половины россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости в стране не изменился. Таковы данные опроса ВЦИОМ, который поступил в «Газету.Ru». Лишь 16% жителей России считают, что общество стало более социально справедливым. Обратного мнения придерживаются почти треть россиян — 28%.

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Около трети респондентов (32%) заявили, что политика российских властей является помехой для социальной справедливости. При этом за пять лет существенно увеличилась доля граждан РФ, которые уверены, что власть способствует ее укреплению — с 20% в 2013 до 29% в текущем году. Еще треть участников опроса заявили, что политика никак не влияет на общественную справедливость.

Россияне считают, что для укрепления социальной справедливости государству необходимо бороться с коррупцией. Такое мнение выразили 14% опрошенных.

Еще 11% участников исследования считают, что для решения проблемы важно закрепить принцип «закон един для всех». Столько же россиян уверены, что властям следует уделять больше внимания простым людям.

Каждый десятый респондент заявил о необходимости повысить зарплаты и пенсии. Около 5% убеждены, что вопрос социальной несправедливости помогут решить ужесточение законодательства, а также борьба с безработицей. Еще 4% опрошенных полагают, что государству необходимо развивать экономику и усиливать социальную политику.

«Вопрос справедливости нашего экономического и социального устройства — один из важнейших для россиян. И хотя «справедливость для каждого своя», как учит нас Аристотель, благодаря социологическим опросам постепенно вырисовывается актуальный образ социальной справедливости. Чтобы государственная политика больше соответствовала этому образу, нужно развивать экономику, обильнее финансировать ключевые социальные сферы, бороться с коррупцией и «чистить» чиновничий корпус от тех, кто работает на себя, а не на страну», — так исследование ВЦИОМ прокомментировал его гендиректор Валерий Федоров.

Исследование проводилось 5 ноября 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, которые отвечали на вопросы специалистов по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Несколькими днями ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в стране необходимо разработать комплексную программу защиты прав человека, а также создать условия для согласованных действий органов власти.

«На мой взгляд, необходима разработка и принятие комплексной программы, которая позволит преодолеть фрагментарность регулирования в сфере защиты прав человека, создать условия для согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций», — написала чиновница в своем инстаграме.

В начале ноября было опубликовано исследование НИУ ВШЭ, в котором сообщалось, что в 2017 году уровень социального неравенства в России стал самым низким за 12 лет. «В последние годы инфляция и социальное неравенство снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года», — заявили эксперты института.

Они подчеркнули, что в 2018 году общая картина уровня неравенства еще не сформировалась. Тем не менее, за 9 месяцев текущего года неравенство немного выросло по отношению к аналогичному промежутку в 2017 году.

«Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84 и 3,08% соответственно), что привело к снижению удельного веса доходов», — объяснили в ВШЭ.

По прогнозам специалистов, индекс потребительских цен в 2018 году составит 4%. Это, предполагают эксперты, приведет к усилению показателей социальной дифференциации. Также они отмечают, что в 2019 году потребительская инфляция может увеличиться до 5,1%.

«С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 году по сравнению с 2018 годом это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти. Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс», — говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

Отметим, что по данным Росстата, на 10% наиболее обеспеченных жителей России по итогам января-сентября текущего года приходилось 29,6% общей суммы денежных доходов. При этом в январе-сентябре 2017 года эта цифра составляла 29,5%. Тем временем, на долю 10% наименее обеспеченных россиян в январе-сентябре 2018 года пришлось только 2,1% общей суммы денежных доходов жителей страны. Такой же показатель был зафиксирован и в прошлом году.