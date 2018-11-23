«Голод и упадок сил»: что понял депутат на министерской диете

«Министерская диета» депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко завершилась спустя месяц. На протяжении 31-дневного периода он потратил на продукты питания лишь 3,5 тыс. рублей.

«Мой текущий вес — 87,1 кг, до начала эксперимента я весил 94,5 кг. Потеря веса — 7,4 кг. Мне удалось не выходить за пределы бюджета, так как продукты я закупал раз в неделю на сумму в 875 рублей. Можно было не дотянуть до конца недели, но до конца месяца дотянуть удалось»,

— заявил саратовский парламентарий в разговоре с «Версия-Саратов».

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Самочувствие, по словам Бондаренко, у него хорошее, но ощущения от «диеты» были максимально тяжелыми. Однако он заявил, что не верит в том, что «за месяц молодой, здоровый организм может существенно пострадать», поскольку есть внутренние резервы, и такой режим питания все же не является голоданием.

На время эксперимента Бондаренко перестал ходить в спортзал — по настоятельной рекомендации врачей.

«Голод, упадок сил, рассеянность, раздражительность — хронические симптомы «министерской диеты». Вообще, [доктора и диетологи] отнеслись к такому «эксперименту» максимально негативно», — заявил депутат.

Основу рациона Бондаренко составили крупы, овощи и курятина. Кроме того, у него оставалось «немного приготовленного впрок супа» и гречка. Депутат отметил, что сложнее всего для него было отказаться от сладкого. «Шоколада, конфет, выпечки позволить себе я просто не мог», — добавил экспериментатор.

Месяцем ранее бывшая тогда министром труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница сообщила во время обсуждения законопроекта, который может повысить прожиточный минимум местным пенсионерам. На тот момент он составлял 7,2 тыс. рублей. Соколова предложила повысить его на 288 рублей, а депутаты — на 500 рублей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила Соколова.

После ее слов разразился всероссийский скандал, в итоге Соколова была уволена. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, пренебрежительное отношение руководителя министерства к темам, которые имеют жизненную важность для людей, является недопустимым.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко спустя три недели после начала «министерской диеты» заявил НСН, что не знает, что стало с экс-министром труда региона Натальей Соколовой после скандала. «У меня нет абсолютно никакой информации», — сказал депутат. Свою «диету» он начал 23 октября.

Как сообщает ФАН, депутат Бондаренко уже подготовил законопроект с требованием повысить размер прожиточного минимума в РФ, который он в ближайшие дни внесет в Саратовскую областную думу, а оттуда надеется провести свою инициативу в федеральный парламент.

«Я считаю, что стоимость потребительской корзины россиянина должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Потребительская корзина — это краеугольный камень, который лежит в основе очень серьезных социальных вопросов нашего общества. От ее размера зависит прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда», — заявил парламентарий.

Напомним, уже в ходе «министерской диеты» Бондаренко член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах Великой Отечественной войны.

«Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» – высказалась сенатор. Слова Лаховой вызвали критику со стороны депутата-коммуниста: в частности, Бондаренко указал на то, что современная Россия является страной с богатейшими природными ресурсами и сильной экономикой, и поэтому «негоже сегодня обрекать людей на суровую нищету».