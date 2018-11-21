Пощупать карманы: Яровая взялась за стволы молодежи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить процедуру получения лицензии на огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничьего билета для людей от 18 до 21 года. Об этом сообщается на сайте депутата.

Реклама

Соответствующая инициатива содержит три конкретных пункта. Чтобы получить необходимое разрешение, молодым людям нужно будет предоставить справку и характеристику с места учебы или работы, справку о доходах или копию налоговой декларации, а также пройти собеседование в федеральном органе исполнительной власти.

Яровая отмечает, что документ с места работы станет «обратной связью» для установления целей и обстоятельств покупки оружия.

Справка о доходах и источниках дохода поможет «исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения» и выявить финансовые источники покупателя оружия, считает она. В законопроекте также сказано, что в качестве иного документа, подтверждающего размер и источник дохода, можно предоставить гарантийное письмо от родителей.

Наконец, собеседование призвано помочь правоохранителям оценить предоставленную информацию и, если нужно, провести дополнительную проверку. Этот этап будет проводиться Росгвардией — федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, отмечается на сайте вице-спикера.

При этом Яровая подчеркнула, что нововведения не должны касаться людей, отслуживших в армии, и тех россиян, для которых охота является традиционным образом жизни.

Инициатива в случае ее принятия также не повлияет на граждан, уже имеющих разрешение на оружие.



По мнению парламентария, предложенные меры помогут предотвращать особо тяжкие преступления еще на стадии принятия решения о получении необходимой лицензии. Несмотря на то что огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие обладает повышенной убойной силой, для его приобретения не требуется «никаких дополнительных оснований кроме охотничьего билета (для приобретения охотничьего оружия)», пояснила Яровая. По ее словам, получение охотничьего билета сегодня — формальная процедура, для которой нужно предоставить лишь копию паспорта и две фотографии.

«Отсутствие элементарных требований к порядку выдачи охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия не исключает того, что оружие может приобретаться лицами с 18 лет для целей, никак не связанных с охотой или самообороной», — отметила депутат, добавив, что легкость получения документов на огнестрельное оружие «создает дополнительные предпосылки» к совершению преступлений с его использованием.

Сообщается, что инициатива Яровой уже была одобрена руководством профильных комитетов Госдумы: комитета по безопасности и противодействию коррупции, комитета по обороне и комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Сейчас законопроект направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия».

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в целом одобрил законодательную инициативу Яровой. Особенно он отметил предложения о предоставлении характеристик с места работы или учебы. По его мнению, это будет дисциплинировать лиц, дающих характеристики, и самих соискателей на приобретение оружия.

При этом Выборный считает, что к собеседованию в качестве экспертов нужно привлекать не только психиатров, но и специалистов в сфере профайлинга (выявления подозрительных лиц).

Российские правоохранители и депутаты стали предлагать ужесточить правила по выдаче оружия после трагедии в Керченском политехническом колледже 17 октября. Тогда 18-летний студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении самодельную бомбу и устроил стрельбу из помпового ружья. В результате погиб 21 человек, в том числе и сам Росляков, более 60 получили ранения. Как стало известно, ружье молодой человек приобрел по официальной лицензии.

После трагедии Росгвардия предложила законопроект, обязывающий владельцев оружия в течение трех дней сообщать о своем фактическом местонахождении, если они покидают место прописки с оружием.

Также в ведомстве заявили, что в стране необходимо поднять возраст покупки огнестрельного оружия до 21 года. Об этом было объявлено 15 ноября — после того как в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы, созданной после трагедии в керченском колледже. Группа призвана анализировать и совершенствовать законодательство в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что соответствующее предложение может быть оформлено в законопроект и рассмотрено в первом чтении до конца нынешнего года.

Тогда же была объявлена официальная статистика, согласно которой в России на сегодняшний день оружием владеют около 15 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 21 года.

Всего в стране зарегистрированы более 4 млн владельцев гражданского огнестрельного оружия.

С предложением до 22 лет поднять возраст для покупки огнестрельного оружия выступила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди. В свою очередь, уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова считает, что россияне должны получать соответствующее разрешение не раньше 25 лет.

Тем не менее не все политики и эксперты поддерживают подобные предложения. Роман Худяков, экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие», одной из крупнейших оружейных НКО в России, выступает категорически против увеличения возраста для ношения оружия.

Российские юноши и девушки с 18 лет имеют право идти в армию, где им выдают все виды оружия, напомнил Худяков. «А на гражданке чтобы парень 18 лет приобрел охотничье ружье и со своим отцом и друзьями пошел на охоту, получается, запрещено. Тогда это нарушение конституционных прав граждан. 18 лет — тот возраст, когда гражданин РФ имеет полное моральное и физическое право отвечать за свои поступки», — заявил он в эфире НСН.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев также обратил внимание на то, что возраст призыва в армию в России — 18 лет. В случае увеличения возраста на ношение оружия надо поднимать и возраст призыва, считает парламентарий. Он также подверг критике предложения ужесточить процедуру получения соответствующего разрешения. По его словам, такие меры лишь усложнят жизнь честным гражданам, в то время как преступники и террористы «имеют возможность раздобыть оружие, невзирая на все законы и препятствия».

«Законопослушный гражданин, имея желание получить разрешение на охотничье ружье, столкнется с массой препятствий, что в свою очередь вызовет взрыв коррупции. Хочешь справку без очереди — заплати, и все можно за день собрать», — отметил Лебедев.