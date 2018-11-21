Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп

Следственный комитет опубликовал кадры со взлетно-посадочной полосы московского аэропорта Шереметьево, где накануне вечером погиб 25-летний мужчина. На видео оперативники сообщают об обнаружении вдоль полосы большого количества небольших фрагментов тела. На кадрах следователи показали шнурок от кроссовка, а также пух от куртки мужчины.

Отметим, что 20 ноября в 20:10 по московскому времени на ВПП аэропорта Шереметьево при взлете самолета Boeing-737, который отправлялся в Афины, одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина. Об этом сообщили в СК. «По факту смертельного травмирования мужчины на взлетной полосе в аэропорту Шереметьево проводится доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Ночью в аэропорту работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства и причины происшествия. Правоохранителям предстоит выяснить, почему мужчина находился на взлетно-посадочной полосе. После проверки следователи примут процессуальное решение.

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К проверке подключилась и московская транспортная прокуратура. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там заявили, что их сотрудники проверят обеспечение транспортной и авиационной безопасности в Шереметьево.

По данным главы дирекции по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, во время движении самолета по ВПП экипаж сообщил «о столкновении самолета с неизвестным предметом». После этого сотрудники Шереметьево обнаружили человеческое тело, одежду и другие личные вещи, принадлежащие мужчине, передает ТАСС.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что погибший — гражданин Армении. Газета «МК» уточняет, что мужчину зовут Епремян А. Г. и родился он в 1993 году. Ранее его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве.

Собеседник агентства отмечает, что во время полета армянин устроил дебош на борту. Из-за этого по прилете в Шереметьево его встретили правоохранители. Тем не менее, по словам источника, его дальнейшая судьба неизвестна, однако границу России он не пересекал.

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщала, что из-за вечернего инцидента в аэропорту было ограничено число взлетно-посадочных операций. Так, было задержаны восемь рейсов из Шереметьево.

Отметим, что несколькими днями ранее, 16 ноября, сотрудники транспортной полиции сняли пьяного пассажира с самолета, который выполнял рейс из Москвы в Сочи. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 54-летний пассажир нарушал общественный порядок, игнорировал замечания, а также нецензурно выражался.

«По прибытии самолета полицейские доставили мужчину в дежурную часть, а затем он был направлен на медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения», — отметила она.

В отношении дебошира было возбуждено дело об административном правонарушении по статьям «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а также «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

В начале ноября суд приговорил 32-летнего авиадебошира из Москвы к штрафу размером 320 тыс. рублей. В августе мужчина, который летел бизнес-классом, устроил пьяный дебош на борту авиарейса Москва-Мирный, а затем начал пинать полицейских в якутском аэропорту. Мужчина был арестован на два месяца. После его обвинили в хулиганских действиях на воздушном транспорте, оскорблении и применении насилия в отношении правоохранителей.

11 сентября Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об усилении административной ответственности за нарушения в любом общественном транспорта — в том числе в самолете.

За мелкое хулиганство на авиалайнере предлагается ввести штрафы от 30 до 50 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Кабинет министров также хочет увеличить до 10 тыс. рублей штраф за нарушение правил фото-, видео- и киносъемки, а также норм использования средств радиосвязи на борту самолета. Помимо этого, за игнорирование законных распоряжений командира воздушного судна будет предусмотрен штраф от 20 до 40 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. На данный момент штраф за подобное правонарушение составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

«Целью законопроекта является установление адекватного и соразмерного административного наказания за совершение указанных административных правонарушений, а также повышение эффективности общей и частной превенции законодательства об административных правонарушениях в обозначенной области общественных отношений», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что в декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, позволяющий авиакомпаниям формировать черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в продаже билетов на самолет. Спустя полгода в правительстве предложили ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах общественного транспорта.