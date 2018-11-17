Беседа не о Боге: зачем СБУ вызывает священников

Сотрудники Служб безопасности Украины (СБУ) начали приглашать для «бесед» епископов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, приводит ФАН публикацию главы юридического отдела религиозной структуры протоиерея Александра Бахова в фейсбуке.

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Бахов уверен, что такая инициатива со стороны СБУ в связи с последними событиями вокруг УПЦ вполне ожидаема. При этом глава юротдела напомнил, что в законе отсутствует такая форма общения, как разговор или беседа.

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить», — указал он.

Бахов посоветовал священникам потребовать официальное уведомление о необходимости прийти к сотрудникам СБУ. К тому же, по его наставлениям, им стоит идти на «беседу» с адвокатом.

В последнее время киевское руководство и неканоническая церковная структура на Украине сосредоточились на вопросе предоставления независимости украинской церкви. Они ожидают получить томос об автокефалии от Константинополя до конца этого года.

Главной преградой на этом пути является то, что его может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого необходимо выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Это и является камнем преткновения: каноническая УПЦ заявила о том, что не намерена принимать участие в этом мероприятии.

В то же время украинское правительство продолжает делать все возможное, чтобы приблизить «момент истины». В начале ноября президент Украины Петр Порошенко сообщил в твиттере и фейсбуке о подписании с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашения о сотрудничестве между сторонами.

В публикации Порошенко указал, что подписанный в Турции документ якобы является финалом процесса предоставления томоса по всем правилам православной церкви. Украинский лидер назвал этот день «историческим».

«Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — отметил он в сообщении. Он также поблагодарил патриарха и Синод за «очень важное и мудрое решение».

Между тем глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда объяснил, что это соглашение о взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом не означает формирования «Украинской церкви».

Комментировать в этой ситуации, по его мнению, пока нечего, и в прессе данную новость трактуют неверно. «Читаю заголовок: «Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви». Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом», — обратил внимание Легойда, заверив, что соглашение не означает создание УЦ.

Той же позиции придерживаются и в Совете Федерации, где это событие назвали не «историей», а нонсенсом. Сенатор Олег Морозов напомнил, что церковь является независимым институтом. «С точки зрения места и роли церкви в обществе — нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый», — констатировал политик.

Ему также было неясно, какую роль в этом занимает Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей. Морозов полагает, что таким образом Украина просто в очередной пытается продемонстрировать «независимость от РФ». Произошедшее, по его словам, является «политическим актом», свидетельствующим о попытке «торгануть украинскими верующими», приводит его слова РИА «Новости».

Еще одно важное событие в этой истории произошло 11 октября, когда Священный Синод Константинопольской церкви принял решение о прекращении действия документа от 1686 года, передающего Киевскую митрополию Московскому патриархату.

«Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию (принцип богословия и решения актуальных церковных вопросов — «Газета.Ru») право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии», — написано в документе, текст которого разместили на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

Синод РПЦ признал это решение Константинополя политическим. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил надежду, что Константинополь изменит свое решение.

Впрочем, надежды не оправдались, и после прекращения действия документа 1686 года Синод РПЦ объявил о полном прекращении евхаристического общения с Константинополем, что, по словам представителей РПЦ, означает церковный раскол.