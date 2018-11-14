«Начали над людьми издеваться»: на Украине взгреют мэров

Отопительный сезон на Украине начался во всех городах, кроме Смелы Черкасской области, объявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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Он подчеркнул, что в Киеве «круглосуточно занимались вопросом отопления», после чего «разблокировали все города», кроме Смелы. По словам премьер-министра, в населенном пункте «творится что-то непонятное», передает ФАН.

В связи с этим Гройсман готов прибегнуть к радикальным мерам. Он сообщил, что кабинет министров Украины намерен обратиться в Верховную раду с просьбой отстранить мэров, которые не могли решить проблему со своевременным началом отопительного сезона.

«Приняли решение, чтобы 5 октября начать отопительный сезон. Дотянули до последнего и начали над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют этого сделать, то будем обращаться к парламенту, отстранять от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди ощущают каждый день», — возмутился Гройсман в ходе заседания правительства.

Хотя он подчеркнул, что большинство мэров украинских городов — «адекватные управленцы», в некоторых городах, по словам премьер-министра, они «не способны выполнить свою функцию».

До этого без газа оставался и не мог начать отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области. Проблемы были зафиксированы и в Херсоне. Это происходит из-за того, что частная компания-поставщик газа накопила долг перед «Нафтогазом», который составляет примерно 100 млн гривен или $3,5 млн. Впоследствии компания-должник была ликвидирована. Местные власти заявили, что собираются договориться с «Нафтогазом» о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов.

Проблема решается не так быстро, как хотелось бы, и люди уже начинают бунтовать. В понедельник жители Кривого Рога из-за отсутствия отопления устроили беспорядки, а в Смеле по той же причине был объявлен режим чрезвычайного происшествия.

Смельцы перекрыли три автомобильные трассы и пропускали только рейсовый транспорт и машины скорой помощи. Возмущенные местные жители также начали митинговать возле здания горсовета. Некоторые даже собрались ехать в Киев к зданию «Нафтогаза» и бунтовать там.

«Мы слили воду из системы отопления. Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва», — заявил мэр Смелы Алексей Цыбко.

Смельцев поддержали и киевляне, которые вышли в центр украинской столицы на стихийный митинг. Протестующие перекрыли бульвар Леси Украинки в центре Киева и с плакатами в руках требовали подключить их дома к отоплению.

Они обвиняют в отсутствии тепла министерство регионального развития и жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК). Из-за митинга в центре Киева на многие километры было парализовано автомобильное движение.

Кстати, аналогичные митинги из-за отсутствия тепла пришли почти по всей Украине.

Это уже не первые проблемы, связанные с долгами перед НАК «Нафтогаз Украина». Минувшим летом по этой причине почти весь сезон в Киеве не было горячей воды. В НАК «Нафтогаз Украины» подчеркнули, что не собираются заключать контракт на поставку газа коммунальному предприятию города, пока его власти не рассчитаются с имеющимися долгами.

В НАК предупредили, что они могут отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании, заявил глава предприятия Андрей Коболев.

Агентство «Украинские новости» опубликовало письмо Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором он уведомлял, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ и отказала включить в него новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем», — указал Коболев в письме.

Мэр Киева Виталий Кличко даже собирался подать иск в суд на «Нафтогаз». Причиной он намеревался указать то, что конфликт между сторонами привел к отсутствию в трех тысячах домов украинской столицы горячего водоснабжения.

Отметим, что до этого Кличко заявил, что нужно совсем отказаться от централизованного горячего водоснабжения города. Он привел в пример жителей Европы и США, которые, по его словам, подогревают воду сами — с помощью котельных и бойлерных, размещенных в отдельных домах или квартирах. Кличко посетовал, что Киев является «единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение».

Как заявил мэр украинской столицы, город вынужден тратить слишком много средств на прогревание и транспортировку воды, а также содержание сети. Он сообщил, что эксперты ищут возможные варианты решения проблемы. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — отметил Кличко в интервью телеканалу «Киев».