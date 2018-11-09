«С мальчиком некрасиво вышло»: откровение столичного убийцы

Житель Подмосковья, подозреваемый в убийстве женщины и ее 12-летнего сына, полностью признал свою вину. Об этом заявила представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. По ее словам, 9 ноября ведомство будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

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Как свидетельствует видео, опубликованное СК, в ходе допроса следователь спросил у подозреваемого, раскаивается ли он в содеянном. Немного подумав, задержанный заявил: «За мальчика очень как-то некрасиво вышло. Да, сознаюсь».

Он также заявил, что готов оказать всевозможное содействие следствию. «Вопросы можете задавать, отвечу», — сказал он. По данным СК, подозреваемому в убийстве назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы.



В квартире 30-летнего мужчины проведен обыск, обнаружена одежда потерпевших. Подозреваемого допрашивают следователи СКР, проводятся неотложные следственные действия pic.twitter.com/kdejiwbE3Y — Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 ноября 2018 г.

35-летняя Екатерина Смирнова и ее 12-летний сын были убиты в московской квартире на улице Софьи Ковалевской 6 ноября. На следующий день их тела обнаружила мать погибшей, которая приехала навестить родственников. На теле мальчика специалисты насчитали более 30 ножевых ранений.

Его голова была обмотана пищевой пленкой и скотчем — по предварительным данным следствия, мужчина попытался расчленить ребенка. Учитывая характер ран на телах погибших, силовики заявили, что жертвы пытались оказать сопротивление.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемым оказался 30-летний житель Подмосковья Дмитрий Батыгин, который ранее был осужден за совершение тяжких преступлений. Соседи описывают его как «приличного молодого человека», который всегда одевался опрятно. Опознать и поймать мужчину удалось по камерам видеонаблюдения.

В квартире предполагаемого убийцы правоохранители нашли одежду жертв. Следователи также не исключают, что он являлся сожителем убитой. Батыгину грозит лишение свободы на срок от 8 лет вплоть до пожизненного, пишет НСН.

Мужчина мог пойти на жестокое убийство по указанию золовки убитой, сообщает телеграм-канал «Mash» со ссылкой на допрос подозреваемого. По неподтвержденным данным, родственница была недовольна тем, что ее брат, умерший полгода назад, оставил свою квартиру Смирновой и ее сыну. Предполагаемый преступник якобы признался в том, что получил предоплату за убийство. Родственница жертвы, по информации канала, задержана для допроса.

Утром 26 августа 2018 года в Москве на улице Подвойского силовики обнаружили тело 14-летней ученицы московского лицея № 504. Телесных повреждений на теле подростка найдено не было. Причиной смерти школьницы стала асфиксия неясного происхождения, сообщил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Как выяснилось позже, в ночь с 25 на 26 августа школьница была в квартире с 44-летним жителем столицы Владиславом Каньшиным. Вместе с ним она распивала спиртные напитки. Во время застолья мужчина подсыпал девочке вещество неизвестного происхождения, от которого она впоследствии скончалась.

По словам подозреваемого, 14-летняя школьница пришла в его съемную квартиру после ссоры с родителями. Он отметил, что ночью она пожаловалась на плохое самочувствия. После этого мужчина пошел в аптеку, чтобы купить ей лекарство.

Согласно показаниям, вернувшись домой, москвич обнаружил девочку мертвой. Он испугался обвинений в убийстве и решил вынести тело ребенка на улицу.

«Он проживал в том же доме, возле которого и нашли тело девочки. При просмотре камер видеонаблюдения, установленных на подъезде, видно, как в 03:38 мск 26 августа мужчина выносит на руках подростка и кладет его на землю, после чего обратно заходит в подъезд», — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Впоследствии силовики задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству. Из его квартиры были изъяты улики, значимые для следствия. В их числе — более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылка виски, два рюкзака с личными вещами, наволочка, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветная жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон, а также шприц с иглой. «Не исключено, что между подозреваемым и убитой был сексуальный контакт», — отмечало агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, который ссылался на данные следствия, москвич решил отравить 14-летнюю школьницу из-за ссоры. «Он совершил убийство в ходе конфликта, который внезапно возник на почве личных неприязненных отношений», — объяснил собеседник агентства.