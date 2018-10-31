Сбежать любой ценой: что творилось в СИЗО России

55 лет назад, 31 октября 1963 года, по решению коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР был образован новый вид мест содержания под стражей — следственный изолятор (СИЗО). Там коротают свои дни в ожидании суда подследственные и подсудимые, а осужденные и задержанные содержатся там до конвоирования и экстрадиции.

В изоляторах создаются условия, не позволяющие подсудимым помешать следствию или скрыться от него. СИЗО основывались на базах бывших тюрем с многовековой историей. Некоторые из них получили особое место в российской истории.

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«Матросская тишина»

Главная достопримечательность улицы Матросская тишина расположена в доме 18а, где разместился Следственный изолятор №1 города Москвы. Свою историю он ведет с 1775 года, когда на этом месте открылся дом для предерзостных. Туда на исправительные работы отправляли мелких воришек и мошенников. Спустя почти сто лет, в 1870 году, дом стал именоваться Московской исправительной тюрьмой, в которой было 450 мест: триста для мужчин и сто пятьдесят для женщин. В том виде, в котором «Матросская тишина» находится в настоящее время, она существует с 1946 года.

Это СИЗО во многом знаменито своими «постояльцами». Именно там в 1991 году оказались подозреваемые в измене родине члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Геннадий Янаев, Валентин Павлов, Дмитрий Язов, Владимир Крючков, Олег Бакланов, Василий Стародубцев и Александр Тизяков.

В «Коммерсанте» тогда писали: «По сведениям сокамерников, 23 августа в СИЗО №4 на ул. Матросская тишина стали поступать члены ГКЧП. Они не были готовы к тюремным порядкам — например, к гнилому рыбному супу. Олег Бакланов (зампред Совета обороны при президенте СССР – «Газета.Ru»), в частности, не знал, что в таком супе можно есть только рыбу, а остальное надо выливать». Тогда даже отстранили от службы весь личный состав «Матросской тишины» — вместо них были прикомандированы работники из других областей страны: новые власти опасались, что сотрудники начнут помогать заключенным из партийной элиты.

«Матросская тишина» славится также такими арестантами, как осужденные по делу ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, обвинявшийся в организации массовых беспорядках националист Александр Баркашов, подозреваемый в покушении на Анатолия Чубайса полковник Владимир Квачков.

Ждал своей участи здесь и создатель пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. «Условия там относительно комфортные, бытовые. Но на самом деле в тюрьме бытовые условия – это второстепенно. Там очень тяжелая психологическая обстановка, потому что это по сути камера смертников. Все думают только о том, как с ПЖ (пожизненного заключения) соскочить. Тот факт, что ты туда попал – это уже в какой-то мере приговор. То есть фактически оттуда не выходят», — рассказывал Мавроди на программе «В гостях у Дмитрия Гордона» о спецблоке, в котором он находился.

Кстати, «Матросскую тишину» прославили еще и знаменитые беглецы. 5 мая 1995 года побег совершил известный киллер Александр Солоник, которого держали отдельно. В 1.20 сотрудники СИЗО совершали обход, в ходе которого не обнаружили на месте постового Сергея Меньшикова. Тогда же они не досчитались и самого киллера. Позже выяснилось, что постовой не просто помог Солонику сбежать, но и сам последовал за ним: беглецы забрались на прогулочную площадку девятого корпуса, вскарабкались на стену, а оттуда при помощи заранее приготовленной веревки спустились на улицу Матросская тишина.

Этот прецедент стал самым громким, но отнюдь не единственным. В сентябре 2003 года «Матросскую тишину» самовольно оставил выходец из Белоруссии Василий Славгородский. 36-летний преступник выбил несколько кирпичей из ограждения прогулочного двора, после чего, выбравшись в отверстие, перепрыгнул наружную огораживающую стену и сбежал. Правда, на свободе он пробыл не слишком долго — в мае 2004 года его снова задержали.

«Бутырка»

Еще один легендарный столичный следственный изолятор носит название «Бутырка». История этого сооружения также относится к XVIII веку. В 1775 году до казни на территории современной «Бутырки» содержался Емельян Пугачев. Самого здания тогда еще не существовало, оно было построено в 1879 году. Сейчас комплекс СИЗО состоит примерно из 20 трехэтажных корпусов, которые вмещают в себя 434 камеры.

В отличие от «Матросской тишины», Бутырская тюрьма вряд ли может похвастаться большим количеством знаменитых заключенных, зато по количеству побегов из СИЗО «Бутырка» явно лидирует. Первый побег из изолятора произошел в 1992 году. Двое беглецов выбрались из прогулочного дворика, расположенного на крыше основного корпуса изолятора. Заключенные, одетые в бушлаты и имевшие характерный вид арестантов, добежали незамеченными до края здания, после чего прыгнули вниз на небольшую пристройку. Удивительным образом они легко проскользнули через проходную на улицу. Но гулять на свободе беглецам пришлось недолго — через пару дней их поймали.

Спустя четыре года 26-летняя Наталья Сухожердева, получившая пять лет за незаконные валютные сделки и хранение оружия, решила устроить побег и для этого прибегла к помощи своей сокамерницы, которую вскоре должны были освободить.

Они продумали замысловатую комбинацию: Сухожердева должна была выйти на свободу вместо подруги, а та — через пару дней возмутиться из-за того, что ее не отпускают на волю. Так все и произошло.

Для беспрепятственного освобождения Сухожердева тщательно изучила факты из биографии сокамерницы — это было нужно при отчете во время освобождения из СИЗО. Изначально план удался, правоохранители не заметили никакого подвоха. Но на следующий день, когда сокамерница освободившейся девушки начала возмущаться, обстоятельства побега раскрылись, а «великую комбинаторшу» задержали спустя некоторое время на одном из столичных рынков.

Опыт предшественницы ничему не научил и другого арестанта. В марте 2000 года грузинский налетчик договорился поменяться ролями со своим сокамерником, ожидавшим окончания следствия. В день, когда его должны были везти в суд на оглашение оправдательного вердикта, туда отправился налетчик. Он спокойно выслушал решение суда, с него сняли наручники, и преступник покинул здание. Впрочем, вскоре его поймали.

Один из самых необычных побегов произошел 22 марта 2010 года. Виталий Островский вместе с сокамерником был в помывочной, но внезапно оттолкнул надзирателя и бросился бежать. Правоохранитель не стал его догонять, потому что тогда пришлось бы оставить второго арестанта. Островский выбежал во двор, пересек его и начал карабкаться по высокой кирпичной ограде, цепляясь за маленькие выступы в стене. Он сделал это так быстро, что дежуривший на вышке охранник не заметил его. Злоумышленник преодолел ограду «Бутырки» и убежал в неизвестном направлении. Через два года его задержали в Финляндии.

«Кресты»

Не менее известный следственный изолятор расположен в Санкт-Петербурге. Он более известен под названием «Кресты» из-за своей необычной архитектуры. История учреждения насчитывает более 110 лет.

Изначально «Кресты» были центральной пересыльной тюрьмой, из которой заключенных отправляли по всей России, включая Сибирь. «Централ» начал работать в 1862 году.

В 1892 году на этом месте были возведены два пятиэтажных здания из красного кирпича. Коридоры тюрьмы вмещали 960 одиночных камер. Всех заключенных обязывали трудиться, зарабатывая себе на пропитание.

История «Крестов» до перехода в статус СИЗО была весьма насыщенна. В начале XX века туда попадали политические деятели и революционеры. Александр Керенский, который находился здесь в заключении в декабре 1905 года за причастность к деятельности партии социалистов-революционеров, позднее вспоминал: «...я всегда с благодарностью думаю о нелепом случае, приведшем меня в тюрьму. Четыре месяца уединения за счет государства расширили мой кругозор и позволили лучше разобраться в том, что происходило в стране».

В 1964 году тюрьма «Кресты» превратилась в следственный изолятор № 1. За это время в СИЗО побывала не одна сотня тысяч арестованных. Его стены видели многих известных «воров в законе». Одним из самых известных «посетителей» этого учреждения стал политик Юрий Шутов, приговоренный к пожизненному заключению за ряд преступлений в составе ОПГ, в том числе, за заказное убийство.

Побеги в «Крестах» совершались редко, но громко. В 1991 году на волю попытался выбраться бандит Сергей Мадуев. Влюбленная в него следователь принесла ему пистолет, с помощью которого он взял заложника и ранил майора из охраны. Впрочем, и самого его ранили, поэтому бежать Мадуеву не удалось. Через некоторое время он попытался сделать то же самое, но заручившись поддержкой уже другого охранника. Эта попытка также провалилась.

Действия Мадуева вдохновили и других заключенных. Уже в следующем году в «Крестах» произошел беспрецедентный случай.

Семеро заключенных взяли в заложники двоих контроллеров и обещали отпустить их, только если им позволят покинуть СИЗО. Но в этом случае все закончилось трагичнее: заложники остались живы, но трое главных инициаторов побега были убиты.

На сегодняшний день у «Крестов» существует двойник – «Кресты-2», в который 22 декабря 2017 года перевели полторы тыс. арестантов. В отличие от своего «родственника», находящегося на Арсенальной набережной, новый СИЗО расположился в Колпино.