Есть земельный вопрос: в Сочи задержали заммэра

Утром в среду, 24 октября, правоохранители задержали вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова, а также директора городского МУП «Водоканал» Сергея Винарского. Накануне в их кабинетах прошли обыски, была изъята документация. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник. В пресс-службе сочинской администрации агентству подтвердили информацию о проведении следственных мероприятий.

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По данным источника ТАСС, знакомого с ходом следствия, чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. В частности, следователи считают, что Бомбергер и Малов незаконно выдавали разрешения на строительство объектов, а Винарский нелегально подписывал документы о подключении многоэтажных домов на берегу моря к сетям водоснабжения.

По информации собеседника агентства, у Винарского во время обыска были обнаружены 8 млн рублей и коллекция дорогих часов.

Как сообщил источник издания «КП-Кубань» в силовых структурах, правоохранителей также заинтересовала квартира, которую вице-мэр Бомбергер купил несколько лет назад. Тогда за 90 кв. метров элитной недвижимости на побережье Черного моря он заплатил всего 1 млн рублей, свидетельствуют документы.

По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, обыски у Бомбергера проводятся в рамках возбужденного главным следственным управлением СКР уголовного дела о получении и дачи взяток. Собеседник также отметил, что силовики подозревают его в незаконной выдаче разрешений на строительство многоэтажных жилых домов. «В регионе работали типовые схемы, когда представители администрации получали взятку за выдачу разрешений на строительство объектов», — заявил источник. Он добавил, что дело было возбуждено еще 15 октября на основании материалов, собранных ФСБ. Расследованием преступления руководит генерал-лейтенант СКР Эдуард Кабурнеев.

Несмотря на тот факт, что силовики уже задержали Бомбергера, источник издания заявил, что по делу он проходит как свидетель. По словам собеседника РБК, его лишь проверяют на причастность к противоправной деятельности.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева заявили, что глава региона в курсе следственных действий, происходящих в Сочи.

Вице-мэру Сочи Ивану Бомбергеру 48 лет. Он стал директором департамента строительства курортного города в январе 2015 года. По данным его декларации за 2017 год, чиновник имел ежегодный доход в 1,4 млн рублей. В его владении находится жилой дом площадью 143,9 кв. метров, участок размером 1500 кв. метров и квартира площадью 90,5 кв. метров.

Руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов ранее четыре года проработал в администрации Геленджика. В администрацию Сочи он перешел в феврале 2017 года.

Сергею Винарскому 58 лет, он закончил Киевский индустриальный техникум. С 2017 года является главой предприятия МУП города Сочи «Водоканал».

Это не первые задержания сочинских чиновников за этот год.

Пять дней назад Басманный суд Москвы до 15 декабря заключил под стражу первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Его подозревают в получении взяток.

По этому делу суд также арестовал бывшего замначальника правового управления сочинской администрации Андрея Левентюка, замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова, юристов Николая Гребенюка и Алексея Литвинова, а также учредителя мануфактуры «Юг» Игоря Строганова. Также правоохранители заключили под стражу бывшего вице-мера Сочи Анатолия Рыкова. Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора АНО «Росгонки».

Дело по факту получения взяток было возбуждено 15 октября — по данным СК, задержанные действовали в период с 2010 года по 2016 год.

Задержания сочинских чиновников проходили и весной текущего года. Так, в апреле правоохранители арестовали первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. По данным следователей, он превысил должностные полномочия и принес ущерб местным дольщикам размером 400 млн рублей.

В том же месяце прошли обыски в доме и рабочем кабинете вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука. Впоследствии СК возбудил уголовное дело в его отношении по части 3 статьи 286 УК РФ. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий, которое повлекло за собой «тяжкие последствия».

Правоохранители отмечали, что заместитель сочинского градоначальника также является председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». В начале 2016 года он совершил ряд противоправных действий, которые принесли компании ущербу размером 115 млн руб. В Следственном комитете добавили, что у предприятия и без этого были убытки и долги, о которых знал Паламарчук.

Юрию Паламарчуку 60 лет. В свое время он был автослесарем, руководителем ремонтных мастерских, а также главой ремонтно-эксплуатационного управления. Незадолго до начала уголовного преследования чиновник написал заявление об уходе с поста вице-мэра по собственному желанию.