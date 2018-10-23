Шесть лет без зарплаты: как оленеводов водили за нос

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора оленеводческого предприятия «СХА Дружба», которого подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам сельхозартели.

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По версии следствия, 56-летний мужчина в течение шести лет, с 2012 по 2017 год, не платил зарплату 32 работникам предприятия. Отмечается, что гендиректор имел возможность выплатить деньги, но не стал этого делать из корыстной и личной заинтересованности.

Как пояснили в следственном управлении СКР, среди работников, не получивших деньги, — заместитель директора по оленеводству, оленевод-бригадир и оленеводы. Долг перед ними составляет более 10 млн руб.

В ведомстве отмечают, что это уже второе уголовное дело, которое было возбуждено в отношении гендиректора «СХА Дружба».

Ранее он попал под следствие за долги по зарплате перед восемью работникам на общую сумму около 6,5 миллионов рублей.

Именно в ходе расследования этого дела правоохранители выявили второй эпизод с задолженностью 32 работникам.

«Для объективного и качественного расследования уголовные дела соединены в одно производство», — говорится в сообщении СУ СКР.

Ранее суд в Нижнем Тагиле приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего главу и совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина. Его признали виновным в невыплате зарплаты работникам предприятия. Кроме лишения свободы 34-летний мужчина также был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

О плачевной ситуации на предприятии стало известно в 2017 году, когда сотрудники завода во время «Прямой линии» пожаловались президенту России Владимиру Путину. По их словам, Кокорин заявлял, что выплатит им деньги, только когда его об этом попросит лично президент.

Путин такое отношение к людям назвал «борзотой» и «хамством». Позже он передал сообщение сотрудников предприятия врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву и призвал его разобраться в ситуации.

Как выяснило следствие, с декабря 2015 года по январь 2017 года Кокорин не платил заработную плату работникам предприятия несмотря на то, что имел для этого возможность. Следователи также установили факты мошенничества. С октября 2016 года Кокорин скрыл около 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Общий долг перед 195 работниками в итоге превысил 13 млн рублей.

Кроме того, Кокорин, злоупотребил доверием другого собственника — владельца 50% акций: он разработал план вывода денежных средств предприятия в подконтрольную фирму. По этой схеме он вывел более 22,9 млн рублей в счет оплаты непоставленных товаров.

В связи с этим кроме невыплаты зарплаты Кокорина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации.

Отец Дениса Кокорина — Вячеслав, — от которого обвиняемый и получил долю акций завода, объяснил, что руководство не смогло выплачивать работникам зарплаты из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране.

«То, что произошло на предприятии, не является виной самого предприятия и его руководства. Все мы знаем, какая сейчас в стране экономическая ситуация. Предприятие остановилось, и уже порядка года оно толком не работает. За это время и накопилась определенная задолженность по заработной плате.

В общей сложности там работало 340 сотрудников, количество их сокращалось, и в конце осталось 160 где-то человек», — цитирует Кокорина тагильское информагентство «Между строк».

Что касается выплаты денег работникам, то, по сообщению СУ СК по Свердловской области, Кокорин перевел около 6 млн руб. в счет погашения долга, а его партнер — 6,5 млн руб.

Между тем 22 октября одна из сотрудниц предприятия Ольга Гультяева сообщила журналистам, что некоторые работники Тагильского завода до сих пор не получили своих денег. По ее словам, около 40 человек все еще ждут, когда им переведут положенные суммы.

Так, долг предприятия перед самой Гультяевой составляет около 164 тыс. руб. Из них 137 тыс. руб. — зарплата за несколько месяцев, 19 тыс. руб. — компенсация за задержку зарплаты, пять тыс. руб. морального ущерба и две тыс. руб. судебных издержек.

В арбитражном суде женщине сообщили, что вся информация по долгам завода была передана конкурсному управляющему Олегу Скороходу.

Скороход, в свою очередь, пояснил, что сейчас главная задача — продать предприятие, тогда бывшие работники смогут получить положенные им деньги.

«Предприятие сейчас продается за 74 млн руб., а все его долги (по реестру требований) — порядка 54 млн. Даже если завод продастся за полцены, денег хватит: задолженность по зарплате и связанным с ней налогам — около 20 млн. То есть это будет погашено в любом случае — ориентировочно к январю 2019 года», — приводит его слова URA.RU.