Трагедия в Керчи: как похоронят стрелка

Семья Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, сама решит, где его похоронить. Тело 18-летнего студента будет погребено после проведения всех необходимых экспертиз, заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

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Таким образом он опроверг информацию о том, что Рослякова планировали похоронить через две недели на кладбище в секторе для безродных, отдельно от убитых им людей.

17 октября около полудня 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, а затем из охотничьего ружья 12 калибра открыл стрельбу по всем, кто попадал в поле его зрения на территории колледжа.

Судя по видеозаписям с камер наблюдения, в день массового убийства Росляков прошел в учебное заведение через запасной вход. Затем он поднялся на второй этаж и переоделся в туалете, закрытом на ремонт. После взрыва бомбы и стрельбы Росляков зашел в библиотеку и покончил с собой.

Третьекурсник Артур, ставший очевидцем трагедии, рассказал журналистам, что происходило в тот день. По его словам, он услышал шум, когда подходил к зданию колледжа, а затем увидел, как учащиеся выбегали в крови и выпрыгивали со второго этажа.

«Я ребятам помогал. Многие кто выбегал, терялся. Я их отводил подальше от политеха в парк. Потом подъехала полиция, помогла эвакуировать и поставила оцепление», — рассказал он.

При этом некоторые из выживших рассказали Артуру, что четверо первокурсников отвлекли стрелка на себя, бросая в его сторону камни, которые они брали из разрушенных взрывом стен.

«Говорили, что ребята его забрасывают камнями, чтобы другие выбежали, потому что там еще люди остались», — сказал он. Благодаря этому поступку, отметил очевидец, многие смогли спастись от выстрелов. Все четверо ребят, отвлекавших стрелка, погибли.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «теракт», однако потом переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

По данным Национального антитеррористического комитета, Росляков лично занимался созданием самодельных бомб. По словам представителя НАК Валерия Киселева, собрать такое устройство «достаточно легко» — это делается с помощью инструкции, которую можно найти в интернете.

Также стало известно, что ружье и, по предварительным данным, 150 патронов к нему молодой человек приобрел в магазине. У него было официальное разрешение на ношение оружия.

Эксперты неоднократно высказывались за изменение порядка получения этого документа. Так, как рассказал НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов, нужно, чтобы потенциальные владельцы оружия получали справку не только от психиатра, но и от психолога. «Психиатры не определяют ни уровня агрессивности, ни уровня враждебности. Это психологическая прерогатива», — сказал Ениколопов.

19 октября СКР на своем YouTube-канале опубликовал видео осмотра политехнического колледжа. На записи следователи проводят осмотр места происшествия, изымают фрагменты пуль и берут пробы крови. Видео также содержит кадры с совещания, на котором председатель СК Александр Бастрыкин заслушал доклад о первых результатах расследования инцидента и дал поручения. В частности, стало известно, что следователи пытаются восстановить весь путь Рослякова в день трагедии, начиная от его выхода из дома.

Ранее в сети появились фотографии колледжа после атаки, на которых видно, что коридоры и кабинеты сильно разрушены.

На входе почти полностью отсутствуют стеклянные окна и двери. При этом на входе в колледж были установлены металлическая рамка, а также поручни, и проходить в учреждение можно было только по пропуску.

Причины трагедии до сих пор остаются загадкой, выдвигаются разные версии произошедшего. Так, российский президент Владимир Путин заявил, что в соцсетях и интернете, где современная молодежь проводит много времени, не хватает полезной информации.

«Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — пояснил он.