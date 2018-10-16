«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол

Глава и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что со временем наиболее востребованными на рынке труда станут многопрофильные специалисты. По его словам, даже столь нужные сейчас программисты окажутся не у дел, если они не будут владеть широким набором навыков. В связи с этим, считает он, узкоспециализированные школы с математическим уклоном — это пережиток прошлого. Об этом Греф заявил на московском международном форуме «Открытые инновации» во время обсуждения кадровых проблем.

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Он подчеркнул, что рынку труда нужны все специальности, «люди всех дарований и таланты». Сегодня российские работодатели не испытывают проблем с программистами, при этом существует недостаток множества других профессий, поскольку специалистов в этих отраслях не готовят на должном уровне.

Поэтому, считает Греф, важно не допустить «очередного перегиба» при подготовке работников.

«Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности «математик» и «программист», мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами», — заметил глава крупнейшей в стране кредитной организации.

Греф признался, что категорически против сугубо математических школ, где детей отбирают и «пичкают их одним монопредметом». Как отметил глава Сбербанка, этот опыт уже существовал в Советском союзе, и ему он не кажется положительным.

«Важна хорошая математическая подготовка, но дети должны быть развиты всесторонне», подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, в будущем самыми востребованными станут высокотехнологичные специальности. На встрече с победителями олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи политика спросили, какие профессии будут наиболее актуальными в будущем.

Как ответил глава государства, он не может знать этого наверняка, но предполагает, что в число нужных специальностей войдут «индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство».

При этом, подчеркнул Путин, это не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы. По его мнению, число специалистов в этих сферах должно отвечать требованиям рынка труда. Политик также отметил, что постепенно границы между различными отраслями знаний размываются и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.

Руководитель лаборатории облачных технологий и аналитики Больших данных научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, профессор Владимир Кореньков считает, что в настоящее время рынок труда меняется крайне быстро: профессии, востребованные сегодня, становятся ненужными уже через несколько лет.

Он отметил, что раньше, читая лекции первокурсникам, мог с уверенностью сказать, какие направления будут востребованы после их выпуска из вуза, а теперь такой уверенности «нет и быть не может».

Например, в настоящее время считается, что web-программист и web-дизайнер — востребованные и перспективные профессии, пояснил Кореньков. Однако через пять-шесть лет эти профессии будут практически не нужны, уверен он.

По его словам, web-дизайнеров постепенно вытесняют технологии, которые уже через несколько лет выйдут на такой уровень, что любой дилетант сможет создать интернет-сайт. Кроме того, считает эксперт, развитие «больших данных» (big data) приведет к исчезновению многих профессий.

«Пока нам трудно доверить искусственному интеллекту руль автомобиля, штурвал самолета и скальпель хирурга, но через 10 лет практически во всех странах мира будет законодательно запрещено, чтобы человек водил автомобиль, управлял самолетом и делал операции», — приводит его слова РИА «Новости».

Учитывая это, отмечает Кореньков, с большой долей вероятности можно предположить, что одним из самых востребованных профессиональных направлений станет аналитика «больших данных» и более широкое направление — «дата-сайнс» (data science — с англ. наука о данных).

«Это и аналитика «больших данных», и управление «большими данными», это огромная экосистема, в которую надо погружаться не менее 5-6 лет», — пояснил он.

При этом, отмечает профессор, ни один российский университет не готовит специалистов в этом направлении. Тогда как молодые российские разработчики имеют отличительные черты, которые позволят им весьма преуспеть в Data science, считает он. По словам Коренькова, «выпускники российских вузов отлично справляются с нестандартными задачами в области IT, в то время как иностранные студенты, в частности из Индии и Китая, проявляют более системный подход и усидчивость».