Доплатите за виллу: Франция требует от Абрамовича €1,2 млн

Верховный суд Франции обязал российского миллиардера, совладельца металлургического и горнодобывающего гиганта «Евраз» Романа Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за особняк Шато-де-ла-Кро в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

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Налоговые службы Франции утверждают, что российский бизнесмен целенаправленно занизил стоимость роскошной виллы, которую он приобрел в 2004 году, а также не выплатил налог на имущество в 2006 — 2007 годах, передает ФАН.

Стоимость самой виллы налоговики оценили примерно в €41 тыс. за квадратный метр при учете данных продаж аналогичных особняков по соседству в то время.

Однако представители Абрамовича указывают, что стоимость жилья далека от той, что представили французские налоговые органы. Особняк пустовал три десятка лет после пожара и потребовал около €150 млн вложений.

Кроме того, налоговые органы Франции отклонили иск предпринимателя, в котором он ссылался на то, что

налоговые претензии по поводу недвижимости на мысе Антиб не были сформулированы ему лично.

Двумя неделями ранее полиция Швейцарии начала расследование в отношении Романа Абрамовича. По информации издания The Guardian, уголовная полиция Швейцарии подозревает российского предпринимателя в отмывании денег и связях с преступными организациями, рассматривая бизнесмена как угрозу для безопасности страны.

«Мы обладаем рядом данных, которые указывают на тот факт, что Роман Абрамович имеет связи с руководством российских криминальных группировок. Мы полагаем, что его присутствие в Швейцарии будет угрозой для общественной безопасности, а также риском для репутации самой Швейцарии», — сообщало швейцарское следствие.

Адвокат миллиардера, в свою очередь, опроверг любую связь своего клиента с криминальными структурами.

«Любое предположение, что господин Абрамович имеет связи с преступными организациями и участвовал в отмывании денег, является ложным. У господина Абрамовича нет судимости, он никогда не обвинялся в подобных вещах», — заявил адвокат бизнесмена Даниэль Глазл.

Виза Абрамовича как инвестора в Великобритании истекла в апреле 2018 года, а с получением новой возникли проблемы. После этого бизнесмен временно отложил реконструкцию стадиона для «Челси», мотивируя свое решение «неблагоприятным инвестиционным климатом».

Более того — глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил арестовать активы российских олигархов, в число которых входил и Абрамович.

«Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Владимиром Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность», — указывал дипломат.

Это вынудило Абрамовича получить израильское гражданство.

Он сможет жить в Великобритании по израильскому паспорту не более шести месяцев, после этого ему нужно будет оформить визу, рассказывала представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Все запросы на визу оцениваются по отдельности. Человеку, которого вы упомянули, обладающему израильским паспортом, не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Но по прошествии шести месяцев ему понадобится виза, чтобы жить, работать или учиться на территории Великобритании», — говорила представитель премьера.

В мае нынешнего года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) потребовал от Абрамовича вернуть долги по кредиту, взятому экс-владельцем «Сибнефти» еще в конце 1990-х годов. Миллиардер давал показания по иску финансовой организации в швейцарском Фрибурге.

Изначально ЕБРР требовал взыскать с компании Runicom SA Абрамовича, а также его деловых партнеров $17,5 млн. Однако за 19 лет сумма, включая проценты и издержки, увеличилась в разы — до $46 млн долларов, передает НСН.

Компания Runicom SA являлась нефтетрейдером «Сибнефти», затем обанкротилась. После этого ЕБРР обратился в швейцарский суд с иском к Абрамовичу, экс-директору Runicom SA и «Сибнефти» Евгению Швидлеру и «Газпромнефти», ставшей новым собственником «Сибнефти».