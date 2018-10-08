Он не новичок: Британия разоблачает «отравителя» Скрипалей. LIVE

- 3493494 просмотра Хабиб Нурмагомедов одолел Конора Магрегора удушающим приемом
- 334047 просмотров СМИ: 12-летняя школьница из Сочи призналась следователям в каннибализме
- 272722 просмотра «Уродское шоу»: что пишут в Ирландии о бое Хабиба и Конора
- 191179 просмотров Саудовский принц предсказал уход России и Китая с рынка нефти
- 156548 просмотров Эксперты назвали города мира, которые уйдут под воду
- 107961 просмотр «Отравителем» Петровым оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин
- 100124 просмотра Названы города - лидеры и аутсайдеры по размеру заработной платы в России
Уроженец Лойги Денис Краснов, который, по собственным словам, учился с Мишкиным в одной школе, узнал его на фотографиях с паспорта, опубликованных ранее журналистами. «Он постарше на два класса был. Ну не совсем близко общались, жили мы на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним», — приводит слова Краснова «Би-би-си». По словам мужчины, в школе Мишкин учился «на четыре и пять», но закончил ее без медали.
Сообщается, что Александр Мишкин родился в 1979 году в поселке Лойга Архангельской области, который находится в 90 км к северо-западу от Великого Устюга. Его родители не имели отношения к военной службе — оба работали в лесной промышленности. Как выяснили журналисты «Би-би-си», в конце девяностых родители Мишкина вместе с его сестрой переехали из Лойги в Ломоватку в Вологодской области, а сам Александр остался в Лойге с бабушкой, чтобы закончить школу.
Накануне вечером издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat объявили имя «Петрова». Им, по данным журналистов, оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Согласно опубликованному скриншоту паспорта, родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, а позже переехал в Санкт-Петербург. Его подробную биографию, «начиная от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области, заканчивая участием в спецоперациях в Украине, Приднестровье и странах Западной Европы», и намерены огласить сегодня в британской Палате общин.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в британском парламенте должны раскрыть личность «Александра Петрова» — одного из россиян, якобы причастных к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года. Завесу тайны обещают приоткрыть в 14:15 по московскому времени.