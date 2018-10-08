Он не новичок: Британия разоблачает «отравителя» Скрипалей. LIVE

Уроженец Лойги Денис Краснов, который, по собственным словам, учился с Мишкиным в одной школе, узнал его на фотографиях с паспорта, опубликованных ранее журналистами. «Он постарше на два класса был. Ну не совсем близко общались, жили мы на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним», — приводит слова Краснова «Би-би-си». По словам мужчины, в школе Мишкин учился «на четыре и пять», но закончил ее без медали.