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Он не новичок: Британия разоблачает «отравителя» Скрипалей. LIVE

Дело Скрипалей: что известно об «отравителе» Петрове

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В британском парламенте пообещали раскрыть личность «отравителя» Скрипалей и «сотрудника ГРУ» Александра Петрова. Накануне журналисты сообщили, что его настоящее имя — Александр Мишкин, он военный врач ГРУ и принимал участие в спецоперациях на Украине, Приднестровье и странах Западной Европы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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13:10

Уроженец Лойги Денис Краснов, который, по собственным словам, учился с Мишкиным в одной школе, узнал его на фотографиях с паспорта, опубликованных ранее журналистами. «Он постарше на два класса был. Ну не совсем близко общались, жили мы на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним», — приводит слова Краснова «Би-би-си». По словам мужчины, в школе Мишкин учился «на четыре и пять», но закончил ее без медали.

13:03

Сообщается, что Александр Мишкин родился в 1979 году в поселке Лойга Архангельской области, который находится в 90 км к северо-западу от Великого Устюга. Его родители не имели отношения к военной службе — оба работали в лесной промышленности. Как выяснили журналисты «Би-би-си», в конце девяностых родители Мишкина вместе с его сестрой переехали из Лойги в Ломоватку в Вологодской области, а сам Александр остался в Лойге с бабушкой, чтобы закончить школу.

13:02

Накануне вечером издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat объявили имя «Петрова». Им, по данным журналистов, оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Согласно опубликованному скриншоту паспорта, родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, а позже переехал в Санкт-Петербург. Его подробную биографию, «начиная от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области, заканчивая участием в спецоперациях в Украине, Приднестровье и странах Западной Европы», и намерены огласить сегодня в британской Палате общин.

13:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в британском парламенте должны раскрыть личность «Александра Петрова» — одного из россиян, якобы причастных к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте этого года. Завесу тайны обещают приоткрыть в 14:15 по московскому времени.