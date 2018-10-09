Кислотный диджей: что ставил Петров на сельских дискотеках

И-Тайп — «Russian Lullaby»

«Привет! Меня зовут И-Тайп! На здоро-о-о-вье!» Сингл шведского диджея И-Тайпа вышел в 1995 году, когда Мишкин учился в предпоследнем классе. Один из знаковых евродэнс-проектов 90-х породил целую обойму хитов — но «Russian Lullaby», безусловно, стоит особняком. Телеканал 2х2 крутил западную музыку в огромных количествах, а творчество И-Тайпа навсегда врезалось в сознание тогдашних подростков.

2 Unlimited — «No Limit»

Сложно даже придумать, что могло быть более популярным в России, чем хит голландцев 2 Unlimited «No Limit». На школьных дискотеках песню ставили «по многочисленным заявкам» по несколько раз. Она долгое время была в активной ТВ-ротации и действительно доносилась из каждого утюга.

Snap! — «The Power»

«Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник», — эти слова знали все дети 90-х. Немецкий дуэт Snap! буквально взорвал чарты всего мира со своим дебютным альбомом «World Power» в 1990 году. Сингл «The Power» даже добрался до Америки, где поднялся на второе место в Billboard. В СССР песню знали примерно все, а рефрен «I've got the power» вспоминают до сих пор.

Доктор Албан — «It's My Life»

Швед нигерийского происхождения Доктор Албан взорвал все танцполы Европы и России в 1992 году с хитом «It's My Life». В Британии композиция какое-то невероятно долгое время держалась на втором месте. А из топ-10 почившего канала Super Channel, который транслировал почивший 2х2, хит не вылетал на протяжении нескольких месяцев. И да! Доктор Албан — действительно врач. Он учился на стоматолога в университете, но в дальнейшем решил посвятить себя поп-музыке.

Хаддавэй — «What Is Love»

Главный конкурент Доктора Албана — тринидадец Хаддавэй, который в том же 1992-м выпустил трек «What Is Love». В итоге на европейской арене победил как раз Хаддавэй, занявший первые места в большем количестве стран. И еще один важный пункт, в котором он обошел конкурента: в 2010 году Эминем и Лил Уэйн использовали сэмпл из «What Is Love» в своем сингле «No Love» — таким образом песня обрела вторую жизнь, и Хаддавэя вспомнили по всему миру.

Мо-До — «Eins, Zwei, Polizei»

Итальянский диджей Мо-До по сути запомнился только одним (зато каким!) хитом — «Eins, Zwei, Polizei». Тогда никто не знал, что он итальянец, но кому это было интересно? Зато все россияне в 1994 году научились считать до восьми по-немецки. Это ли не народное признание? Уже позднее мы узнали, что значат более сложные фразы «Du hast mich gefragt» и «Mein herz brennt», но это уже совсем другая история.

Culture Beat — «Mr. Vain»

Сингл немецкого дуэта Culture Beat «Mr. Vain», пожалуй, можно назвать хрестоматийным воплощением евродэнса 90-х. Таня Эванс и Джей Суприм уместили в пять с половиной минут буквально все приемы и ходы той эпохи. Песня одновременно напоминает все, но имеет свой собственный легко узнаваемый рефрен. На дискотеках в 1993 году без нее просто нельзя было обойтись.

Captain Jack — «Captain Jack»

Ни для кого не секрет, что флагманом европейской танцевальной поп-музыки была Германия. Дуэт Captain Jack тоже появился в этой прекрасной стране. Их первый (и самый популярный) сингл «Captain Jack» мгновенно покорил публику в 1995-м. Армейские мотивы, стилизованные костюмы — все это никак не могло пройти мимо любителей потанцевать и пообниматься на школьных дискотеках.

Corona — «Rhythm of the Night»

Итальянский проект Corona покорил Европу в декабре 1993 года, выпустив, наверное, самую романтичную евродэнс-песню за всю и без того романтичную эпоху — «Rhythm of the Night». Сложно даже приблизительно подсчитать, сколько подростков впервые под нее поцеловались.

Army Of Lovers — «Crucified»

Альфа и Омега всего вообще. Шведы Army of Lovers в 1991 году выпустили второй альбом «Massive Luxury Overdose», который в России очень быстро обрел статус культового, а сингл «Crucified» стал настоящим гимном времени. Достаточно лишь отметить, что эта песня долгое время звучала в паузах в передаче «Что? Где? Когда?» Остальные эпитеты просто излишни.

В качестве бонуса — расширенная версия нашего плейлиста, в которую вместилось еще несколько навевающих ностальгию (Петрову-Мишкину уж точно) композиций.