«Должен быть наказан»: что Россия сделает с беглым шпионом

Российские правоохранители должны преследовать ранее объявленного мертвым перебежчика, американского шпиона Александра Потеева. К тому же необходимо добиваться его экстрадиции в Россию, чтобы он отбывал наказание здесь, уверен депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

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«Если речь идет о перебежчике, если действительно установлено, что он нарушил закон и изменил Родине, есть статья соответствующая «измена», «шпионаж» есть статья, то виновен или не виновен — может установить суд. Я думаю, что, если было решение суда, которое установило, что он предатель, российская правоохранительная система обязана его преследовать, добиться экстрадиции в Россию, с тем чтобы он отбывал наказание здесь, или должна определить степень его вины», — сообщил Луговой РИА «Новости».

Ранее он также отметил, что новости о «воскрешении» объявленного мертвым Потеева появляются в СМИ для поддержания на должном уровне «скрипалевского» накала.

«Вот такие фамилии там периодически всплывают в СМИ, потому что всем же хочется вот этот «скрипалевский» накал поддерживать на соответствующем уровне для того, чтобы лишний раз об этом говорить. Есть установленные законом правила…, я думаю, Россия действует в этом ключе. А все остальное – это инсинуации спецслужб Британии и США», — уверен Луговой.

СМИ сообщили о смерти Потеева в июле 2016 года. Как тогда заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле это известие не сочли способным спровоцировать информационную кампанию против России. «Нет, не видим (угрозы информационной кампании). То, что он предатель – это очевидно, но в данном случае не видим», — подчеркнул Песков.

К тому же он сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин не интересовался подтверждением информации о смерти бывшего полковника Службы внешней разведки (СВР). «Это не вопрос президента и не вопрос Кремля», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

После появления информации и смерти Потеева сенатор и экс-сотрудник спецслужб Игорь Морозов заявил РИА «Новости», что сбежавший в США экс-сотрудник российской внешней разведки был никому не нужен, чтобы инсценировать его кончину. «Он никому был не нужен, разрабатывать операцию по якобы его ликвидации – слишком много чести для Потеева», — уверен Морозов.

Он также уточнил, что достоверность информации о смерти Потеева «зависит от источника». «Любой предатель всю последующую жизнь живет в стрессе от глубины своего морального падения», — отметил сенатор. Ни один из тех, кто предал Родину, по его словам, не сделал карьеры на новом месте, «они могут лишь делиться сведениями».

Потеев для каждого россиянина «был негодяем и предателем», заключил сенатор.

О том, что Потеев жив, сообщило американское издание BuzzFeed. Там рассказали, что через несколько месяцев после известия о смерти Потеева, он приобрел лицензию на любительское рыболовство в американском штате Флорида. Для этого он был вынужден раскрыть свои настоящее имя, дату рождения, номер телефона, электронную почту и почтовый адрес. К тому же, по информации издания, в 2016 году Потеев даже зарегистрировался для участия в голосовании на выборах, для чего снова раскрыл свои личные данные.

В СВР России сообщения западных СМИ о том, что Потеев жив, пока не комментируют.

В ЦРУ придавать огласке такую информацию опасаются. Как сообщили в издании, после появления информации о «воскрешении» Потеева репортеры связались с ЦРУ для получения комментария. На это представители ведомства потребовали не публиковать данную информацию, объяснив это тем, что раскрытие личных данных экс-полковника может впоследствии обернуться для него серьезной угрозой.

По утверждению американских СМИ, разведка Соединенных Штатов обеспокоена тем, что проживающие сейчас в США перебежчики из России якобы могут столкнуться с многими опасностями. ЦРУ на данный момент защищает более ста агентов.

По версии источника в одной из российских спецслужб, которую он сообщил журналистам, именно Потеев является виновником провала российской разведывательной группы в США в 2010 году, в которой участвовала, в том числе, Анна Чапман.

После этого инцидента Потеева заочно осудили на 25 лет колонии за госизмену и дезертирство.

Это максимальное наказание, которое суд был в праве назначить по одному приговору за преступления, которое не предусматривает пожизненного лишения свободы.

Кстати, Чапман и еще 10 других членов той группы Россия выменяла у США на четырех человек, среди которых был известный на данный момент бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, фамилия которого сейчас звучит во всех мировых СМИ из-за инцидента в Сосбери, где он в марте этого года был отравлен нервно-паралитическим веществом вместе со своей дочерью Юлией.