Когда приходит старость: что выбрали россияне

Треть граждан РФ (32%) уверены, что старость наступает с 50 до 59 лет. Еще часть (31%) — с 60 до 69 лет. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

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Лишь 16% россиян считают, что преклонный возраст начинается в 70-79 лет. Еще меньше (6%) уверены, что пожилым человек становится после 80 лет. Примечательно, что 4% опрошенных заявили, что старость начинается уже в 40-49 лет. А 1% респондентов уверен, что это происходит даже раньше 40 лет.

Социологи подсчитали средний возрастной рубеж, после которого, по мнению россиян, начинается старость — он составляет 63 года.

Исследователи также спросили у людей старше 60 лет о том, как они проводят свой досуг. Выяснилось, что чаше всего представители старшего поколения отдыхают на дачном участке (49%) или за просмотром телепередач (41%).

Одна четвертая часть опрошенных (26%) гуляет на природе, примерно столько же (22%) пожилых россиян любят читать газеты и журналы. Чуть меньше (19%) респондентов в возрасте старше 60 лет проводят свое свободное время в интернете.

Самая большая радость для старшего поколения — это возможность общаться с друзьями и близкими, свидетельствуют данные опроса. Такое мнение высказали 87% респондентов. Еще 79% рады тому, что у них есть много свободного времени. Творческой самореализацией довольны 64% россиян, профессиональной — 61% респондентов.

Кстати, еще один опрос, проведенный ВЦИОМ в конце сентября 2018 года, показал, что 73% россиян не боятся старости. Наступления преклонных лет опасается лишь четверть респондентов.

Среди минусов пожилого возраста опрошенные отметили плохое здоровье (34%), маленькие пенсии (33%) и одиночество (20%).

При этом 54% респондентов заявили, что в старости лучше всего себя чувствуют люди, прожившие интересную жизнь. Еще 37% отметили, что комфортно живет тем пенсионерам, у которых накопились сбережения.

В том же опросе, говоря о возрасте, в котором приходит старость, 27% сказали, что она начинается в период с 60 до 64 лет, 19% отметили, что с 70 до 74 лет.

Одной четвертой россиян оставаться молодыми помогает здоровый образ жизни, 17% — любимая работа. Меньше опрошенных (15%) убеждены, что омоложению способствует материальное благополучие. Кроме того, около 10% респондентов считают, что продлить молодость им помогает правильное питание.

Между тем в январе 2017 года американские исследователи, представляющие Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, опубликовали исследование. Согласно ему, выяснилось, что 39 лет — это тот возраст, после которого можно вести отсчет старения человеческого организма.

Эксперты заявили, что именно в это время в организме человека перестает вырабатываться достаточное количество миелина — вещества, которое защищает нейроны и является необходимым для оптимальной работы головного мозга.

Защитная оболочка постоянно восстанавливается, однако, отмечают исследователи, к 39 годам человеческий организм начинает сдавать позиции. Ученые пришли к такому выводу, исследовав мужчин в возрасте от 23 до 80 лет.

Они попросили участников эксперимента проверить свои моторные навыки в то время, как специальное оборудование будет замерять объем миелина в их организме. Выяснилось, что в 39-летние люди хуже справлялись с определенными испытаниями — например, с быстрым постукиванием по столу. Именно во время этого задания концентрация миелина у них начинала снижаться.

Проведя еще несколько экспериментов, исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что снижение количества миелина с 39 лет в целом негативно сказывается на умственных и физических способностях человека — при этом в дальнейшем ситуация усугубляется.

Полученные выводы, считают ученые, помогут в будущем отложить старение организма или более эффективно предотвращать развитие определенный заболеваний, которые сопровождают старение — например, болезнь Альцгеймера.