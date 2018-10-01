Остров смерти: Ростуризм предупредил россиян

Ростуризм призвал россиян, планирующих поездки в Индонезию, не посещать сейсмически опасные районы. За три дня из-за землетрясений и цунами в стране погибли более 1,2 тыс. человек.

Граждан РФ среди погибших нет, отметили в российском посольстве в Индонезии. На острове Сулавеси, где в последние дни наблюдается повышенная сейсмическая активность, также нет организованных туристов из России.

«По информации туроператоров, среди пострадавших на Сулавеси наших туристов нет. Вообще, если на Сулавеси и есть наши туристы, то они индивидуальные. Это совершенно специфическое направление внутри самой Индонезии. Это не Бали. Это дорогое индивидуальное направление. Оно продается, туры туда в принципе есть, но популярным назвать нельзя», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе агентству «Москва».

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В министерстве туризма Индонезии напомнили, что популярный среди туристов остров Бали расположен в тысяче километров от пострадавших районов. «Он продолжает гостеприимно встречать туристов со всего мира, опасности для отдыхающих нет. Мы надеемся на содействие со стороны туроператоров и СМИ в грамотном освещении событий и своевременном оповещении туристов», — заявили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано утром 28 сентября недалеко от города Палу на острове Сулавеси. Через некоторое время в этой же зоне произошел еще один толчок магнитудой 7,4, а также ряд афтершоков.

Фоторепортаж: Последствия землетрясения и цунами в Индонезии __is_photorep_included12003781: 1

Местные СМИ сообщают, что с 2012 года в Индонезии полноценно не работает система предупреждения цунами. Поэтому спустя полчаса после первых толчков местные метеорологи заявили, что угрозы цунами на острове нет. Однако стихия не заставила себя ждать — в тот же день на прибрежный город Палу обрушилось цунами высотой до 6 метров.

В понедельник в Индонезии начались массовые похороны жертв землетрясения и цунами. Об этом сообщил представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо, его цитирует газета Straits Times. По его словам, это необходимо сделать быстро, чтобы избежать распространения болезней.

Из-за стихийного бедствия около 17 тыс. местных жителей покинули свои дома — еще 2,4 млн людей необходима гуманитарная помощь.

Кроме того, в результате землетрясения из трех тюрем на острове Сулавеси сбежали 1,2 тыс. заключенных, пишет Channel News Asia со ссылкой на местных властей. Побег был совершен, поскольку арестанты боялись пострадать от землетрясения и просили выпустить их, чтобы они смогли убедиться в безопасности своих родственников. По данным местного министерства юстиции, большинство сбежавших были осуждены за торговлю наркотиками и коррупцию.

Как рассказал в эфире радио Sputnik местный журналист Абдул Манан, сейчас индонезийские власти делают все возможное для спасения людей, остающихся под завалами.

«Ситуация по-прежнему хаотичная, потому что многие остались без дома, у некоторых недостаточно еды. Связь еще не восстановлена, дозвониться сложно. Есть проблемы с электричеством. Не хватает топлива, но правительство пытается поставить его в ближайшее время. Некоторые люди паникуют, потому что у них недостаточно еды. Это сейчас самая большая проблема. Того продовольствия, которое обеспечивают местные власти, недостаточно – в помощи нуждаются около 2 млн человек», — добавил он.

Журналист отметил, что покрыть расходы на продовольствие правительству помогают зарубежные страны. «Президент Джоко Видодо поручил нам принимать международную помощь для срочного ответа на стихийные бедствия», — написал накануне в своем твиттере председатель инвестиционного совета Индонезии Том Лембонг.

Евросоюз уже предоставил стране 1,5 млн евро — они будут направлены на обеспечение продовольствием, водой и медицинской помощью пострадавших.

При необходимости Еврокомиссия окажет дополнительную поддержку. Власти Южной Кореи в свою очередь пообещали направить гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов.

Готовность поддержать Индонезию также выразили власти США. «Наша миссия в Индонезии внимательно следит за ситуацией и не получала сообщений о пострадавших гражданах США. Соединенные Штаты и Индонезия являются стратегическими партнерами и друзьями, и мы готовы оказать помощь в преодолении последствий землетрясения», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Свою помощь индонезийским властям предложил и турецкий лидер Тайип Эрдоган. «Я молюсь за наших братьев и сестер, погибших при землетрясении и цунами в Индонезии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и приношу мои глубокие соболезнования народу Индонезии. Турция готова сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Индонезии залечить свои раны», — написал президент в твиттере.

Телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо также направил российский лидер Владимир Путин. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также заявил, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа.

Индонезия является частью Тихоокеанского огненного кольца — в этой районе располагаются самые активные тектонические плиты. Одна из них перемещается со скоростью семь сантиметров в год.

В связи с этим сейсмологи каждый год регистрируют на острове порядка 6-7 тыс. землетрясений магнитудой выше 4,0.

Только в начале августа сообщалось о ста погибших в результате мощного толчка магнитудой 6,9 на острове Ломбок, расположенном в центральной части Индонезии. По словам местных жителей, после основного толчка последовала еще около 130 остаточных. Они ощущались и на соседнем острове — популярном среди туристов курорте Бали.

Самое смертоносное землетрясение за всю современную историю произошло 26 декабря 2004 года. Его эпицентр находился в Индийском океане возле северо-западного побережья индонезийского острова Суматры. Высота волн достигала 15 метров. Множество людей водой унесло в океан, поэтому точное число погибших подсчитать было невозможно. По разным оценкам, из-за удара стихии погибло от 225 тыс. до 300 тыс. человек.