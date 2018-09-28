«Стыдно быть дешевым»: Валуев ответил пенсионерке

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил пенсионерке из Кемеровской области, пожаловавшейся на бедность.

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», — процитировал Валуев советского писателя Василия Шукшина.

Пенсионерка Алевтина Макарова из города Ленинск-Кузнецкий перед этим заявила, что «неприятно и даже стыдно» жить бедной в богатой России. Валуев согласился с Макаровой, добавив, что рассуждать на тему бедности населения при богатстве страны можно бесконечно.

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Общение между депутатом и пенсионеркой происходило в интернет-чате. Валуев попросил Макарову не принимать цитату о бедности на свой счет, а отнестись к этой сентенции как к абстрактному рассуждению. Депутат добавил, что онлайн-рубрика «Задай вопрос Н. Валуеву» на сайте «Интерскол» создана для неформального общения c россиянами, а официальные письма, жалобы и прошения в такой форме не принимаются.

Николай Валуев был избран в Государственную думу в декабре 2011 года от партии «Единая Россия» и представляет 21-ю региональную группу Брянской области. В 2016 году Валуев вновь был избран на депутатскую должность.

Отметим, что по официальной информации на сайте Госдумы, зарплата Валуева за 2017 год составила десять с половиной миллионов рублей (порядка 900 тысяч рублей в месяц).

За время профессиональной карьеры боксер Валуев дважды попадал в скандальные истории. Сначала на него подал в суд первый промоутер Top Glove, даже отсудивший у россиянина $176 тыс. за односторонний разрыв контракта спортсменом. Однако позже решение суда было отменено.

Наиболее громкий скандал произошел в 2006 году, когда у чемпиона мира Валуева случился конфликт на парковке дворца спорта «Спартак» с охранником Юрием Сергеевым, в результате чего последний был госпитализирован в состоянии средней тяжести с ушибом грудной клетки и сотрясением мозга.

Конфликт возник из-за того, что жена боксера Галина Валуева припарковалась возле автобусной остановки, что запрещено ПДД. Сам спортсмен прибыл на помощь супруге по ее звонку, вступив в перебранку с охранником, который, по свидетельствам жены, неоднократно ее оскорблял.

В итоге Валуев сначала заплатил Сергееву 41 тыс. рублей в досудебном порядке в счет компенсации лечения, а в ходе последующих разбирательств выплатил штраф в размере 30 тыс. рублей и 100 тыс. рублей пострадавшему за моральный ущерб.

Представители российских властей часто оказываются в центре внимания из-за своих необдуманных или спорных заявлений по поводу доходов населения и пенсий. К примеру, летом 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал ставшую крылатой фразу: «Денег нет, но вы держитесь».

На видео крымские пенсионеры спрашивают у главы правительства, почему не была проведена обещанная индексация их пенсий. «А ее нигде нет. Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация. Вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения», — поспешно прощается премьер с согражданами.

В сокращенной версии реплика «Денег нет, но вы держитесь» быстро стала интернет-мемом.

Общественность даже предлагает сделать ее предвыборным слоганом возглавляемой премьером партии. Медведев вольно процитировал слова, которые приписывают «серому кардиналу» конца 90-х Борису Березовскому: «Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет».

Российский президент Владимир Путин после поднявшегося из-за слов премьера скандала рассказал, что сам лично не видел видеозаписи с ответом Дмитрия Медведева крымским пенсионерам. Между тем президент заявил российским и иностранным журналистам в Афинах, что «правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств».

«Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из общего разговора; по словам все может совпадать, но по духу смысл может как-то иначе смотреться», — выразил мнение Путин. По его словам, «если посмотреть на весь контекст разговора», то смысл будет понятен.