«Не пьет и соображает»: что говорят об «отравителе Скрипалей»

Кремль отреагировал на информацию о том, что полковника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Анатолия Чепигу якобы приняли за Руслана Боширова — одного из предпринимателей, которых британские СМИ назвали сотрудниками ГРУ и посчитали причастными к отравлению в Солсбери.

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О том, что Боширова, подозреваемого Скотленд-Ярдом в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля, на самом деле зовут Анатолий Чепига, и он является полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ, написали журналистские сообщества The Insider и Bellingcat.

Как заявляют авторы публикаций, в 2014 году президент России Владимир Путин удостоил Чепигу звания Героя России «за выполнение миротворческой миссии».

Согласно материалам журналистского расследования, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка Амурской области на китайско-российской границе. Он закончил с отличием Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в Благовещенске. Учебное заведение готовит, в том числе, и офицеров спецназа ГРУ.

После выпуска Чепига отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Часть Чепиги (74854, а до этого — 20662) принимала активное участие во Второй чеченской военной кампании. Как подчеркивается в статье The Insider, Русланом Бошировым Чепига стал после переезда в Москву, а точнее — после выпуска из Академии ГУ ВС РФ.

Информация о награждении Чепиги званием Героя России будет проверена, заявил журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что не знает о существовании такого полковника и переадресовал вопросы на тему военнослужащих в Министерство обороны России.

Он также ответил на вопрос о внешнем сходстве Чепиги с Бошировым, заметив, что «есть много людей, похожих друг на друга».

«Но кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин располагает данными о том, что Боширов, как и Александр Петров, тоже являющийся подозреваемым по делу об отравлении в Солсбери, является гражданским лицом.

Жители Березовки заявили «Коммерсанту», что на фотографии Боширова, которые распространяли британские власти, заснят именно их бывший односельчанин. Опрошенные изданием люди заявили, что в последний раз видели Чепигу в селе примерно десять лет назад. По их словам, в Березовке все знали, что Чепига состоял на «секретной службе в горячих точках».

Одна из местных жительниц рассказала, что Чепига в Березовке всем нравился — он не пил и не курил, обладал «хорошо подвязанным языком» и был «сообразительным».

Ранее ФСБ России запустила проверку по факту публикации личных данных Петрова и Боширова. Речь идет об утечке их анкет на получение загранпаспортов и данных об авиаперелетах. Об этом агентству «Росбалт» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на данный момент спецслужбы ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам или иным лицам документы, оформленные на Петрова и Боширова. «В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — заявил источник.

Напомним, что имена подозреваемых в преступлении в Солсбери прокуратура Великобритании назвала 5 сентября. Мужчин обвинили в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бэйли, который пострадал при отравлении. Кроме того, россиян предъявили обвинение в хранении и использовании нервно-паралитического агента «Новичок», нарушении Конвенции о запрещении химоружия, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью троих людей.

По данным британских правоохранителей, Петров и Боширов въехали на территорию Соединенного Королевства 2 марта. Премьер государства Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ Минобороны России, и пообещала расширить санкции в отношении Москвы. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Лондона «информационными манипуляциями».

13 сентября на телеканале RT вышло интервью с предполагаемыми «отравителями». В нем Петров и Боширов заявили, что никак не связаны с российской разведкой. Они сообщили, что заняты в фитнес-индустрии – в том числе занимаются продажей спортивного питания.

В Солсбери мужчины приехали с туристическими целями — в том числе, чтобы посмотреть на местный собор и полюбоваться его шпилем. Россияне заявили, что напуганы сложившейся вокруг них ситуацией, и призвали реальных отравителей принести им извинения.