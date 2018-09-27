«Будет могила»: подростки обвинили полицейских в насилии

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по информации об избиении подростков полицейскими. Служебную проверку также начали и в главном управлении МВД по Свердловской области.

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«Если информация найдет свое подтверждение, будут приняты адекватные меры реагирования.

Поверьте, если то, что описано, окажется правдой, то, как говорят наши старожилы, будет «братская могила»: понесут самое суровое наказание не только те, о ком идет речь, но и все без исключения их непосредственные руководители,

о чем мы честно и открыто расскажем общественности», — цитирует руководителя пресс-службы ГУМВД по региону Валерия Горелых портал Ura.ru. Впрочем, он подчеркнул, что «на данный момент однозначные выводы делать преждевременно».

Процесс проверки взят на контроль в центральном главке ведомства. «В случае установления вины полицейских они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

При этом прокуратура уже нашла нарушения в действиях полицейских: школьники общались с правоохранителями в отсутствие родителей, адвокатов или иных законных представителей. Кроме того, следственные действия с подростком младше 16 лет должны проводиться с участием педагога или психолога, чего не было сделано. Допрос несовершеннолетнего старше 14 лет должен длиться не более двух часов без перерыва и в сумме не более четырех часов за день. В связи с этими нарушениями прокуратура еще в августе внесла представление начальнику полиции Каменска-Уральского.

Как рассказал изданию «Европейско-Азиатские новости» юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы детей, история началась в июле этого года, когда трое подростков — двое юношей (15 и 17 лет) и 15-летняя девушка — возвращались с купания и встретили женщину, которая спросила, не видели ли они ее сумку. Позднее она обратилась в полицию и заявила, что подростки украли у нее телефон и банковскую карту, сняв со счета 12,6 тыс. рублей. Сами подростки утверждают, что когда встретили женщину, она была пьяна и, возможно, это также повлияло на ее последующие обвинения.

Уже на следующий день утром, когда ребята гуляли во дворе, к ним подъехали полицейские, попросили сесть в машину и увезли, говорит Барсуков. Там их, по словам девушки, продержали шесть часов.

Младший из парней почти сразу дал признательные показания: якобы карточку украл старший товарищ, а деньги с нее переводили при помощи телефона девушки. Как рассказывает девушка, он уже имеет судимость, «поэтому, видимо, знал, как себя вести».

Старшего парня и девушку впоследствии четыре дня забирали в городское отделение полиции №24 утром и отпускали поздно вечером, допрашивая их в связи с кражей. Как они говорят, все это время им не давали ни воды, ни еды.

По словам молодых людей, на допросах их били подушкой с каким-то тяжелым наполнением, поэтому следов на теле не осталось. Адвокат также говорит, что, по словам одного из подростков, его били по лицу, а полицейские якобы прикладывали холодное мокрое полотенце, чтобы не осталось синяков. В один вечер парень потерял сознание, с его слов, к нему приехала «скорая», поставила укол, после чего избиение продолжилось. При этом девушка обратилась за медицинской помощью, и врачи зафиксировали побои.

По информации СМИ, полицейские применяли не только физическое, но и психологическое насилие. Так, сообщается, что молодых людей по одному почти каждый день вывозили в лес.

Юноше якобы дали в руку лопату и приказали копать себе могилу, а у девушки спрашивали, девственница ли она и не хочет ли «узнать получше» полицейского.

Бабушка девушки первой забила тревогу: она смогла дозвониться до внучки и выяснила, что ее допрашивают без законного представителя. Женщина забрала родственницу и подала жалобу в прокуратуру. При этом подростки все же подписали признательные показания в последний день, после чего полицейские, якобы обещавшие, что им ничего не будет, посулили два года тюрьмы девушке и пять лет — юноше.

После того, как информация попала в СМИ, родителям подростков, со слов Барсукова, начали звонить из отдела и требовать привести их детей для уточнения показаний. Их также якобы обвинили в предоставлении ложной информации, чтобы оклеветать руководство отдела. В свою очередь, подростки готовы пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать правдивость своих слов.