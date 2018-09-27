Ничего не меняется: куда уберут «инвалидов»

В Министерстве труда не будут отказываться от использования термина «инвалид» в законодательных актах. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что сейчас ведется работа по уточнению термина, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями преодолеть «мешающие им барьеры».

«В соответствии с рекомендациями комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от применения термина «инвалид» в законодательстве», — сообщили в Минтруде.

Вопрос уточнения термина будет прорабатываться в 2019 – 2020 годах вместе с российскими омбудсменами, экспертным и научным сообществами, а также при участии общественных организаций инвалидов.

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Отметим, что 27 сентября газета «Известия» сообщила, что Минтруд может отказаться от использования термина «инвалиды» в законодательных актах. Эту информацию издание обнародовало со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там заявили, что термин хотят заменить на другой — тот, что будет отражать правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями. В Минтруде отметили, что госзадание на научно-исследовательскую работу по этому вопросу будет направлено Федеральному бюро медико-социальной экспертизы в 2018 году. Кроме того, ведомство обсудит эту тему с общественными организациями инвалидов.

Между тем, в ФМБА не ответили, какие понятия рассматриваются в качестве замены слова «инвалид».

Директор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что подходящим новым определением может быть, например, выражение «люди со специальными потребностями». По ее словам, необходим нейтральный термин, который бы подчеркивал личность и достоинство человека.

Депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета Михаил Терентьев считает, что вопрос формулировок требует глубокого понимания и обсуждения.

«Минтруд эту тему еще изучает, будет еще обсуждение с общественными организациями инвалидов той терминологии, которая будет выработана, новые предложения по термину, по его содержанию. Я бы даже сказал, что обсуждение еще не началось. Это только требования со стороны комитета ООН, который изучил наш доклад о реализации Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Российской Федерации», — сообщил он НСН.

«В целом, несмотря на терминологию, нужно смотреть на содержание, а не заниматься рассуждениями, как называть: инвалид, человек с ограниченными возможностями здоровья или еще как-то. Очень много различных вариантов, которые требуют глубокого понимания, обсуждения. Я думаю, что это будет какой-то научный доклад. Вот когда он будет, тогда и будем обсуждать. Сейчас пока мы находимся в том нормативном регулировании, которое сложилось на протяжении многих десятилетий в России», — добавил Терентьев.

В Минтруде «Известиям» также заявили о подготовке предложения по увеличению числа квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов – людей, описывающих происходящее в кино для людей с нарушениями зрения.

Ранее комитет ООН по правам людей с инвалидностью рекомендовал России отказаться от термина «инвалиды».

Миссия направила в Минтруд замечания, связанные с реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов – Россия приняла ее в 2012 году. В письме комитет отметил, что на данный момент российское государство «продолжает полагаться на медицинскую помощь и реабилитацию» и в меньшей степени заботится об интеграции людей с инвалидностью в общество.

В замечаниях также указали на проблемы с трудоустройством и нехватку сурдопереводчиков в РФ. Между тем, в ООН отметили положительный эффект от реализации программы «Доступная среда», которая привела к росту числа людей, получающих инклюзивное образование.

Отметим, что в июне 2018 года Минтруда выпустило социологическое исследование. Благодаря ему, выяснилось, что две трети россиян относятся к людям с инвалидностью без предубеждений. При этом в 2016 году таких было менее половины, отметили в ведомстве.

Изменения в статистике специалисты объясняли деятельностью общественных организаций и реализации госпрограммы «Доступная среда».

«Совместное обучение обеспечивает подготовку детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Одновременно с этим у здоровых детей формируется правильное отношение к инвалидам, лишенное стереотипов и предрассудков», — заявили в министерстве.

Между тем, в ведомстве добавили, что обществу до сих пор не удалось полностью искоренить дискриминацию инвалидов. В опросе Минтруда приняли участие 5 тыс. человек из восьми федеральных округов.