Отцеубийцы на свободе: сестер Хачатурян отпустят домой

Следствие хочет освободить из СИЗО сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года», — сообщила она РИА «Новости».

При этом Царева не уточнила, что именно СК хочет запретить обвиняемым. Отметим, что «запрет на определенные действия» аналогичен домашнему аресту, однако является более мягкой мерой пресечения.

«Она (эта мера пресечения — прим.ред.) может включать, например, запрет покидать дом в определенные часы, посещать какие-то мероприятия, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и так далее. Скорее всего, в данном случае речь идет о том, что сестрам запретят покидать в определенное время дом и обяжут являться по вызовам следователей», — заявил «Газете.Ru» юрист компании BMS Law Firm Тимур Хутов.

Он добавил, что шансы на удовлетворение судом ходатайства СК есть, учитывая общественный резонанс дела. «Причем внимание общественности и СМИ, возможно, и привело к подаче ходатайства, так как просьба о смягчении меры пресечения со стороны следователей — достаточно редкое явление», — заключил он.

Заседание состоится 27 сентября в 16:00. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Напомним, что сестры-погодки Хачатурян были арестованы Останкинским судом в начале августа — тогда их поместили в СИЗО на два месяца, до 28 сентября.

6 августа защитники обжаловали арест девушек в СИЗО, отметив, что у них «есть где жить». Тем не менее, 20 августа Мосгорсуд признал законным решение Останкинского суда об аресте. «Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — заявила судья Валентина Лобочкина.

В конце августа стало известно, что с 1 сентября младшая и средняя сестры Хачатурян (им 17 и 18 лет) начнут обучение в школе при СИЗО, так как они еще не успели получить среднее образование.

«К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи», — пояснил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

8 сентября младшую из сестер Хачатурян поместили в психиатрическое отделение СИЗО для того, чтобы проверить ее психическое состояние.

«В психиатрическое отделение «Бутырки» переведена младшая из трех сестер. Сейчас, скорее всего, ее будут обследовать на предмет психического состояния. Возможно, это требуется для проведения экспертизы», —заявил РИА «Новости» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Кроме того, 14 сентября адвокат сестер Алексей Липцер заявил, что все девушки были признаны вменяемыми. Это заключение им дали в институте им. Сербского после прохождения амбулаторной психиатрической экспертизы. Юрист отметил, что сейчас защита ожидает самого заключения.

Напомним, что дело сестер Хачатурян началось 27 июля. Тогда в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего. Всем троим предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушек поместили в СИЗО.

На допросе они полностью признали свою вину. При этом младшая из сестер, по версии СК, наносила отцу удары ножом в область шеи. Средняя и старшая в это время били родственника по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, в один момент одна из сестер взяла нож и ударила Хачатуряна в область сердца.

«Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — заявил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Сестры Хачатурян также рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам его младшей дочери, после девятого класса он часто не пускал их в школу, заставляя вместо этого все время быть рядом с ним и выполнять его приказы. При этом знакомые сестер подтвердили ее слова.

Сестры отметили, что не могли подать заявление на отца в полицию или сбежать из дома, так как он угрожал им расправой. Эту информацию подтвердила мать сестер Аурелия Дундук — женщина в последние годы не жила в одном доме с дочерьми, так как, по ее словам, боялась мужа. Она добавила, что у Хачатуряна якобы были связи в правоохранительных органов, поэтому писать на него жалобы в МВД не имело смысла.

В то же время сводный брат девушек Арсен Хачатурян убежден, что сестры совершили убийство преднамеренно.

«Это не просто было спонтанное убийство. Это было преднамеренное убийство. В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За шесть-семь часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — заявил он ФАН. Молодой человек отметил, что теперь на его отца со всех сторон «льется конкретная грязь».

Защита Хачатурян настаивает, что девушки совершили убийство в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца — в том числе сексуального характера. Между тем, по данным источника «Интерфакса», в СК считают, что убийство было преднамеренным и четко спланированным.

В конце августа девушки согласились пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои показания. Кроме того, защита подала ходатайство о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертиз для сестер и их отца посмертно.