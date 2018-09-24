Без объявления зимы: Москву ждет первый снег

Если еще в субботу в Москве была преимущественно солнечная, теплая (+26°С) погода, которая побила температурный рекорд 1994 года, то в воскресенье на столицу обрушились дожди, сильный ветер и резкое похолодание — столбики термометров опустились до +14…16°С.

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Ночь с воскресенья на понедельник стала самой холодной с начала месяца — температура с 23 на 24 сентября опустилась до +6,6°С. Об этом заявили в Гидрометцентре. Там отметили, что предыдущий температурный минимум был зафиксирован в Москве 14 и 17 сентября — тогда столбики термометров опустились до +7,8°С.

Утром в понедельник, 24 сентября, была температура +8…10°С, но казалось, что гораздо холоднее.

Во второй половине дня в столице начнутся сильные дожди — они без перерыва будут идти вплоть до полуночи. Ожидается выпадение 20% месячной нормы осадков.

Средняя температура воздуха составит +13...+15°С. При этом порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

«Сегодня Центральную Россию атакует циклон с запада, а значит, небо заволокут низкие облака, начнутся обложные дожди, которые к вечеру будут только усиливаться. В Москве днем облачно, во второй половине дня временами дождь, вечером сильные ливни. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст.», — заявили агентству «Москва» в центре «Фобос».

Синоптики предупреждают, что погода в понедельник, 24 сентября, может негативно повлиять на состояние людей, склонных к заболеваниям сосудов. Дискомфорт могут ощутить люди, страдающие гипертонией и кислородной недостаточностью, а также те, кто недавно перенес инфаркт или инсульт. Может возникнуть сонливость, снижение умственной и физической активности.

С такими погодными условиями медики рекомендуют уделять время профилактике основных заболеваний, а также поддерживать организм витаминами.

Между тем, по словам специалиста Росгидрометцентра Александра Голубева, самым дождливым днем станет вторник. «В этот день температура потеряет еще пару градусов, до +9...+10°С днем — самое холодное значение на неделе», –– заявил он РИА «Новости». Атмосферное давление по мере движения циклона на восток повысится до 742 мм рт. ст.

В ночь со вторника на среду ожидается похолодание до +1°С. При этом к утру 26 сентября в городе может выпасть до 32 мм осадков — это почти половина месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм.

«В середине рабочей недели, в среду, будет перерыв от дождей, погода ожидается без осадков, небосвод будет покрыт облаками не полностью, время от времени можно будет увидеть солнце. Воздух прогреется до +10...+12°С. Ветер умеренный до сильного, юго-западный», — отметили в центре погоды.

Кроме того, по словам специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, в среду в Москве может пройти первый снег.

«26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», — заявил он РИА «Новости».

Тишковец отметил, что снегопад в столице не ожидается — снег можно будет увидеть в отдельных районах города в определенное время.

После относительно комфортной среды москвичей ожидает достаточно суровый четверг, 27 сентября. В этот день синоптики прогнозируют мощный атмосферный фронт с северо-запада, который принесет в столицу дожди и порывистый ветер.

«Температура воздуха существенно не изменится, днем она удержится на уровне +10…+12°С. Отмечу, что в пятницу заметного улучшения погоды не произойдет. Такая умеренно прохладная погода с небольшими дождями и температурой около +10...+12°С сохранится как минимум до конца недели», — заявили в «Фобосе» агентству «Москва».

При этом ночная температура до конца недели понизится до 0...+5°С — на выходных ожидаются первые заморозки.

«Есть надежда на то, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон, поэтому не исключена третья волна бабьего лета, но уже в прохладном исполнении», — сообщили в погодном центре.