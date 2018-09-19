Запретная связь: отберут ли у школьников телефоны

Личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться — такого мнения придерживаются 83% россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ в начале сентября 2018 года. Согласно опубликованным данным, абсолютное большинство наших сограждан уверены, что в случае запрета на использование гаджетов во время школьных занятий успеваемость школьников резко возрастет.

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«Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться. Две трети респондентов (69%) считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов», — привели данные специалисты ВЦИОМ на своем сайте.

Примечательно, что запрет телефонов на уроках одинаково поддерживают как родители школьников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%).

При этом чаще остальных за ограничение использования гаджетов в школьных классах высказались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона — таких оказалось 81%.

«Сегодня практически все россияне, от мала до велика, постоянно находятся «на связи» благодаря тотальному распространению сотовых телефонов. Это явление некоторое время назад повсеместно рассматривалось как безусловное благо, свидетельство высокого социального статуса и дополнительная гарантия безопасности. Теперь, по мере обретения опыта «жизни в мобильной сети», стали видны и ее негативные аспекты. Среди них — отвлечение внимания детей от учебного процесса на серфинг в интернете, общение в соцсетях и прочее. Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», — прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Многие родители, поддерживающие запрет гаджетов, предлагают воплотить это ограничение так: лишить школьников телефонов на время учебы, но заменить их на ноутбуки с ограниченным доступом в соцсети.

«Да, в какой-то мере гаджеты облегчают жизнь школьникам — доступ к тем же онлайн-переводчикам, словарям. Однако нужно уметь работать и с бумажными носителями, а этот навык у наших детей уже абсолютно утрачен. Плюс каждый раз, когда дети лезут в телефон, они не могут устоять и не залезть в социальные сети, а тут уже становится абсолютно не до получения знаний. Возможно, выходом могли бы стать ноутбуки, заранее установленные на партах, где был бы ограничен доступ в соцсети. Тогда дети имели бы доступ к ресурсам, необходимым для учебы, и не отвлекались», — рассказала «Газете.Ru» мама девятиклассницы Елена Купер.

Среди родителей немало и тех, кто отобрал бы телефоны у детей не только на уроках, но и на переменах. «Как нам сообщили на собрании, запрет не значит, что ребенок вообще остается без связи. Телефон лежит в портфеле без звука. Если нужно срочно позвонить, то, конечно, этого никто не запретит. А так им просто нельзя будет доставать телефон на уроках. Хотя я лично склоняюсь к тому, чтобы и на переменах не доставали. Реально, в школу заходишь, а там все сидят по стеночкам, уткнувшись в свои гаджеты. Никакого общения у детей нет. Скоро разучатся разговаривать», — высказалась Яна Швалева из Выборга.

Участница одного из интернет-форумов Олеся Ситникова считает, что решением данной проблемы может стать обыкновенный кнопочный телефон, который и для связи сгодится, и от вредного контента убережет. «У нашего ребенка, например, именно такой телефон за 900 рублей, просто для звонков. На уроке ребенок весь во внимании и на переменах не в телефоне. Зато дома он имеет доступ к любым гаджетам, опять-таки после того, как сделает уроки, в свободное время» — поделилась своим мнением Ситникова.

В то же время 17% родителей, принявших участие в опросе, полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдет. Наоборот, некоторые родители уверены, что запрещать телефоны — все равно, что отключить школу от электроэнергии или канализации.

«Благами прогресса надо пользоваться, а не запрещать их. А детей нужно воспитывать. Мы на 20 лет старше, чем они, то есть из другого поколения. В нашей с вами жизни сотовые телефоны находятся примерно 50% времени, а вот у детей они в руках все 100%.

Поэтому, как ни прискорбно, но против них мы динозавры, и нам не понять для чего и с какими целями они могут использовать сотовый телефон»,

— считает отец восьмиклассника Георгий Молоканов.

Тем не менее, ключевым участникам учебного процесса — педагогам — идея запрета телефонов на уроках оказалась очень даже по душе.

«Я обеими руками за то, чтобы школьники перестали использовать гаджеты на уроках. Одно дело, если бы они действительно занимались каким-то саморазвитием, искали в интернете что-то полезное для учебы. Но мы ведь прекрасно понимаем, что они сидят в соцсетях или играют в игры. А уж когда они наушники надевают прямо на уроке — это совсем наглость. Смысла от нахождения такого ученика на уроке нет совсем. На мой взгляд, если запретить школьникам доставать телефоны на уроках, это в разы улучшит их успеваемость. Так они будут получать все, что мы даем им на уроках, весь объем информации — одним словом, будут в теме», — сказала «Газете.Ru» завуч по воспитательной работе московской школы №65 Людмила Кравченко.

Учитель английского языка столичной школы №1253 Оксана Бердник, в свою очередь, уверена, что отсутствие телефонов на уроках поможет школьникам развивать мышление: они будут стараться думать сами, а не судорожно искать ответы в интернете, где, по ее мнению, 80% информации содержит ошибки. «Когда ученик настроен на то, что он в любом случае сможет найти ответы, у него даже мозг не включается, не запускаются естественные психофизические процессы», — считает Бердник.

Как ни странно, но сторонники запрета телефонов в школах нашлись и среди самих учеников. Некоторые уверены, что телефоны действительно иногда мешают учиться, и признают, что самим бороться с зависимостью сложно вдвойне.

«Если говорить чисто про учебные цели, то в школе есть учебники и учитель, которые дают по максимуму информации, то есть интернет не нужен на уроке. Как бы ни было тяжело привыкать к этому, но для сосредоточения внимания на уроке это могло бы быть очень полезно — самим отказаться от того, чтобы залезть в телефон лишний раз, очень трудно», — считает ученица 11 класса московской школы №1365.

Однако юных противников реформы, несомненно, оказалось больше. Ребята уверены, что учителю достаточно просто попросить поставить гаджеты на беззвучный режим и убрать их в сумки, при это не устраивая скандал, если ученику срочно понадобится средство связи.

Так, ученица 9 класса столичной школы №799 отметила, что бывают ситуации, когда нужно срочно выйти на связь с семьей.

При этом у родителей, которые, как правило, днем в будни находятся на работе, не всегда есть возможность позвонить — иногда общение с детьми зачастую происходит через мессенджеры:

«Я думаю, что самое правильное решение — просто не доставать лишний раз телефон из сумки на время урока. И учебе не мешает, и экстренная связь есть».

Среди ребят нашлись и те, для кого попытка отобрать телефон выглядит как посягательство на частную собственность.

«Я бы такому запрету совсем не обрадовался. Это ведь и права мои нарушает: телефон является моей собственностью, почему кто-то вообще должен его трогать? У нормальных учеников должно и у самих хватать мозга, чтобы понять, что на уроках лучше учителей слушать, а не в игры играть. В противном случае, даже запретами ничего добиться не получится — все равно найдут обходные пути, чтобы не слушать, поэтому никакого положительного эффекта в итоге не будет», — считает ученик 10 класса московской школы №630.

Практика изоляции школьников от мобильных телефонов в последние годы активно обсуждается и в других странах. Так, запрет на гаджеты среди школьников был одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона, ставшего президентом Франции в мае 2017 года. По мнению министра народного образования Жан-Мишеля Бланкера, «реализация этих инициатив благоприятно отразится на процессе обучения учеников, позволит сосредоточить их внимание на предметах и создаст благоприятную для получения знаний атмосферу». Соответствующий закон готовится к принятию.

Впрочем, далеко не все французы тогда поддержали подобную инициативу. Некоторые парламентарии, среди которых в том числе представители республиканцев и соцпартии, неоднократно выступали против этого закона. Они считают его бесполезным и избыточным, поскольку во французском законодательстве уже есть аналогичные нормы.

При этом министр народного образования Франции полагает, что «новый текст создаст гораздо более прочную правовую основу и убережет школьников от зависимости от телефонов».