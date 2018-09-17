«Это не «Новичок», но что это?»: снова отравление, опять Солсбери

Новое отравление в Солсбери не связано с «Новичком» — об этом заявила ранним утром в понедельник 17 сентября полиция графства Уилтшир. Мужчина примерно 40 лет и женщина, которой около 30, которые накануне вечером почувствовали себя плохо за ужином в итальянском ресторане Prezzo, не подвергались воздействию нервно-паралитического агента, отравившего, как предполагается, в начале марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а в конце июня – британских граждан Дон Стерджесс и Чарли Роули.

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«В связи с последними событиями в городе и предположением, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, служба «скорой помощи» приняла серьезные меры предосторожности, — говорится в заявлении полиции Уилтшира. – Оба пострадавших были доставлены в госпиталь Солсбери и были осмотрены медиками. Сейчас мы можем подтвердить, что нет оснований предполагать, что веществом был «Новичок». В настоящее время не совсем ясно, имело ли место преступное деяние, расследование продолжается. Госпиталь Солсбери, как обычно, открыт».

Полиция также заявила, что ресторан Prezzo по-прежнему будет оцеплен, но ограждения на прилегающих улицах сняты.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, мужчина и женщина, ужинавшие в итальянском ресторане в Солсбери, почувствовали себя плохо. Прибывшая на место бригада медиков вызвала полицию, поскольку симптомы отравления, которые демонстрировали гости заведения, были сходны с тем, что проявляются под воздействием «Новичка». По словам очевидцев, женщина в ресторане впала «в истерическое состояние». Как сообщила служба «Би-би-си», это была блондинка 27-29 лет: она то и дело отходила от стола и возвращалась, в один из приходов она позвонила в «скорую». У мужчины, как говорили очевидцы, случился припадок в туалете.

«Сотрудники «скорой помощи» посчитали, что симптомы имеют отношение к отравлению «Новичком», поэтому обратились к коллегам в полиции», — сообщил источник изданию The Telegraph.

При этом источник подчеркнул, что симптомы отравления «Новичком» и признаки воздействия определенных наркотических веществ – примерно одни и те же.

Представитель службы экстренной медицинской помощи накануне вечером заявила, что пациенты, почувствовавшие недомогание в ресторане, находились в сознании. Первая медицинская помощь была им оказана на месте.

Бригада «скорой помощи» прибыла в ресторан Prezzo в 17.15 по местному времени, в 18.45 на месте происшествия была полиция, которая оцепила ресторан, расположенный на Хай-Стрит, и прилегающие к нему улицы Нью-Стрит и Крейн-Стрит, а также путь к кафедральному собору. Ресторан был закрыт, посетителей предупредили, что им, возможно, будет нужно сдать образцы крови на анализ в госпитале Солсбери.

Заведение окружили машины «скорой помощи», пожарные расчеты и четыре полицейских автомобиля. Инспекцией ресторана занимались, по словам очевидцев, «люди в белых костюмах и масках». Сотрудники спецслужб в костюмах химзащиты также наблюдались и снаружи заведения.

Между тем, одна из посетительниц заведения по имени Аманда Ньютон написала в своем фейсбуке, что мужчина и женщина, которым стало плохо во время ужина, были русскими.

«Как мы могли в это вляпаться? Приятный ужин в Prezzo закончился серьезным происшествием, когда двое русских, сидевшие возле нас, почувствовали себя плохо, и весь район перекрыли, — написала Аманда Ньютон на своей странице в соцсети.

«Нас отправили в безопасное место, возможно, нам нужно будет сдать кровь в госпитале Солсбери», — добавила она.

Тем не менее, официальных сообщений о национальном происхождении мужчины и женщины, доставленных в больницу с симптомами отравления, пока нет.

Инцидент имел место на фоне всеобщей напряженности в Солсбери, которая имеет место на фоне двух инцидентов, произошедших в этом году.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия, были найдены без сознания. Как считают британские следователи, они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Отравление не привело к летальному исходу – и 33-летняя Юлия Скрипаль, и ее 66-летний отец через несколько недель вышли из комы и были выписаны из госпиталя.

В конце июня воздействию неизвестного вещества подверглись британские граждане Дон Стерджесс и Чарли Роули. 44-летняя британка позже скончалась. Как сообщил ее друг Чарли Роули, неизвестное вещество находилось во флаконе из-под духов – Дон Стерджесс нанесла жидкость на запястье.

Британские власти обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также британских граждан, офицеров российских спецслужб. 5 сентября следователи сообщили, что это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Позже упомянутые россияне дали интервью изданию RT, в котором заявили, что они бизнесмены средней руки и посещали Великобританию с период со 2 по 5 марта как туристы.

Россия причастность к инцидентам категорически отвергает и призывает Великобританию к сотрудничеству в ходе расследования.