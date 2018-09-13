«Отрезать матку, а заодно и яичники»: как калечат гинекологи

Исследование проекта Здоровье Mail.ru показало, что только половина женщин в России регулярно посещают гинеколога: 40% бывают в кабинете врача раз в год, 9% — раз в полгода. Остальные представительницы прекрасного пола либо вспоминают о враче, «когда что-то заболит», либо вообще не помнят, когда в последний раз приходили на консультацию.

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При этом далеко не все доверяют словам и диагнозам гинекологов: 45% ответили на этот вопрос утвердительно, а около трети женщин хотя бы раз обращались к другому специалисту, чтобы проверить поставленный диагноз.

«Если посмотреть данные ВЦИОМа за 2014-2016 годы, то там зафиксирован резкий рост недоверия к врачебному сообществу — с 35 до 50%. Мы считаем, что связано это в основном с нежеланием врачей разговаривать с пациентами. Пациент имеет право знать о состоянии своего здоровья, но о своем праве он должен еще заявить. Должен идти диалог, однако этого, чаще всего, не происходит. У нас есть бумажка, в которой написано «согласен на все, включая летальный исход», а все, что происходит дальше, это, к сожалению, зачастую как раз-таки грубость и хамство», — рассказал «Газете.Ru» президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Высокий уровень недоверия действительно можно отчасти объяснить непрофессиональным поведением врачей: 31% женщин испытали на себе грубое отношение со стороны гинеколога — врач делал больно, говорил неприятные вещи или запугивал.

Так, некоторые врачи доводят пациенток до истерики, в первую очередь, своей реакцией на заболевание — например, начинают ужасаться, рисовать страшные диагнозы, давя на безысходность ситуации. Причем одни настаивают на том, что рожать ни в коем случае нельзя, в то время как другие уверены, что роды являются панацеей от многих болезней.

«Лечат чаще всего не роды, а сами изменения в гормональной системе. Однако и эта информация не совсем верна. Роды действительно могут вылечить только одну болезнь — эндометриоз. В остальных же случаях они чаще не лечат, а калечат женский организм, как бы грустно это ни звучало», — рассказала «Газете.Ru» гинеколог медицинского центра «Семья» Елена Иванова.

Несмотря на то, что классическая медицина изначально предполагает подробный разговор с пациентом с разбором диагноза и способов лечения, некоторые гинекологи предпочитают рубить с плеча — причем в прямом смысле этого выражения.

«Зачастую любую серьезную проблему врачи, которых сложно назвать профессионалами, предлагают решать кардинально: отрезать матку, а заодно и яичники, а также шейку матки, чтоб болезнь не распространялась дальше. Мотивируется такое решение тем, что матка женщинам не нужна, если они не планируют дальше рожать детей», — рассказала Иванова.

Однако такой радикальный подход чаще всего означает попытку врача обезопасить не пациента, а, скорее, себя — перестраховаться, чтобы не брать ответственность за дальнейшее состояние здоровья пациента. Вот и получаются довольно грустные цифры: в России, по словам Елены Ивановой, у каждой третьей женщины старше 50 лет удалена матка. При этом стоит отметить, что для многих дам такая операция проходит далеко не бесследно — могут развиться тяжелые синдромы (от проблем с сердечно-сосудистой системой до раннего климакса и общего увядания организма), а также комплекс неполноценности, приводящий к затяжной депрессии.

Тем не менее, если попытки перестраховаться не всегда имеют печальный исход, то 31% женщин оказывались в ситуации, когда врач причинил прямой вред — поставил неверный диагноз или назначил неверное лечение. Почти столько же участниц опроса (28%) столкнулись с врачебной ошибкой, которая позже была подтверждена.

«После того, как у меня случилась задержка, я сразу пошла на прием к гинекологу, где мне сказали, что беременность не обнаружили. Выписали таблетки, гормональные препараты, сказали принимать, и придет менструация. Буквально через пять дней мне стало плохо, и я обратилась в другую клинику. Там мне сразу сказали, что я беременна и плод умер в развитии на восьми неделях и двух дня», — поделилась на одном из форумов своей историей Яна Борисова.

Бывает и так, что свою некомпетентность врачи прикрывают еще и необоснованной грубостью, агрессией, с которой сталкиваются даже роженицы, с которыми стоит обращаться вдвойне аккуратно.

«Вечером у меня начались схватки, и мы с мужем сразу поехали в больницу. И там-то начался настоящий ад. Несмотря на то, что я до родов обследовалась в этой клинике, знала врача, который должен был принимать роды, все сразу пошло наперекосяк», — рассказала «Газете.Ru» свою историю Виктория Акопян, несколько месяцев назад рожавшая в одной из клиник Ростова-на-Дону.

«Меня несколько часов таскали по каким-то палатам, переводили из одного корпуса в другой по каким-то катакомбам, хотя я уже мало что соображала,

— продолжает ростовчанка. — Более того, моего врача не оказалось на месте, поэтому роды принимала другая женщина. Ей оказалось абсолютно наплевать, что мы ранее договаривались на кесарево сечение — она заставила меня рожать самостоятельно, так как не хотела брать на себя ответственность за операцию. Я мучилась больше четырех часов, однако открытия матки так и не произошло, как изначально и предполагалось. На это врач лишь развела руками — значит, все-таки операция»,

Вместо того, чтобы чувствовать вину за свой непрофессионализм, врач решила прикрыть его неоправданной грубостью, создав для девушки еще более некомфортные условия — бросала отрывистые грубые фразы, не отвечала на вопросы, отметила Акопян. «Никто не обязан с вами тут возиться», — все, что услышала от нее роженица.

По словам Саверского, «агрессивным» акушерство называла даже ведущий вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов Галина Савельева. Причем не только в отношении грубости и хамства, но и в отношении тактики ведения родов.

«В книге «Как безопасно родить в России» есть достаточно уникальные данные, касающиеся того, что

в России роды по дням недели распределяются так, что в выходные рожают на 40% меньше, чем в будни. Принимая во внимание то, что беременность и роды — это естественный процесс, то становится понятно, что речь идет об управлении родами.

Вот и стоит задуматься, в чьих это делается интересах — женщины или врача, которому хочется в выходные отдыхать», — сказал правозащитник.

Как ни странно, зачастую грубое отношение исходит именно от врачей женского пола. Тем не менее, пациентки все равно продолжают больше доверять женщинам-гинекологам, нежели мужчинам.

«Так случается, потому что пациентки уверены, что женщина в любом случае больше знает о нашем организме, скорее всего, сама это проходила, а потому ей можно доверять больше. Однако это необоснованная уверенность – мужчины иногда бывают даже деликатнее в вопросах женского организма, потому что стараются не причинить боль пациентке, на подсознательном уровне воспринимая ее как хрупкое и нежное создание», — поделилась своим мнением Елена Иванова.

Пол гинеколога является далеко не основной причиной хамства. Так, Александр Саверский уверен, что связано оно, помимо прочего, с низкой зарплатой медиков.

«Средний заработок врачебного персонала можно описать одной фразой: «Государство не уважало их, они перестали уважать государство и всех, кто в нем живет», — отметил эксперт.

Однако если проблему с зарплатами предстоит решать все-таки государству, врачам и пациентам и самим есть над чем поработать — хотя бы научиться доброжелательности.

«Если вы хотите получить лояльных пациентов, стоит быть лояльными к ним. Лояльность включает в себя, в первую очередь, доброжелательность. И это не просто улыбки — согласитесь, когда врач имеет дело с болью и проблемами, вряд ли в этот момент стоит улыбаться, это может еще больше напугать пациента», — заключил Саверский.

Как бы то ни было, среди женщин все равно всегда будут оставаться те, кто уверен, что можно обойтись и без врачей — большинство опрошенных женщин самостоятельно расширяют свои знания о своем здоровье: 71% читает книги, сайты, журналы, результаты научных исследований; 10% ищут ответы на форумах или советуются с подругами. При этом 33% респонденток не обращают внимания на достоверность источников, а 28% предпочитает исключительно те источники, которые соответствуют критериями доказательной медицины.