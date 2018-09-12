«Посмотрели, что это за люди»: найдены «отравители» Скрипалей

Президент России Владимир Путин рассказал, что властям РФ известны подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, о которых сообщили спецслужбы Британии, — Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом президент заявил, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Российский лидер опроверг причастность обвиняемых Лондоном граждан РФ к инциденту в Солсбери. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин и посоветовал Петрову и Боширову самим объявиться на публике.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появится и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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На вопрос модератора о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: «Да, конечно, гражданские».

В начале сентября Лондон заявил, что покушение на жизни экс-полковника ГРУ и его дочери организовали россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британской стороной утверждается, что в начале марта именно они распылили нервно-паралитическое вещество «Новичок» на входную дверь дома Скрипалей.

Тогда же были опубликованы их фотографии, а также стоп-кадры перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери. На основных подозреваемых по делу Скрипалей полиция вышла после «тщательного анализа» прибывших и вскоре улетевших из британских аэропортов пассажиров.

Британские власти добавили, что Петров и Боширов – это, предположительно, их псевдонимы, однако в страну они якобы въехали по действительным российским паспортам. Предоставить Москве отпечатки пальцев подозреваемых, паспортные данные или другую информацию в Великобритании отказались.

В британских СМИ сообщалось, что настоящие личности отравителей бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери установили с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата.

Агента, которому было присвоено кодовое имя «Аполлон», вывезли в Британию еще в марте этого года, где он сообщил британским разведчикам исчерпывающую информацию, в том числе о «международной шпионской сети Москвы».

Несмотря на то, что дипломат опознал отравителей — «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова — и передал их настоящие имена еще в апреле, их «фейковые» имена и фамилии были обнародованы только на прошлой неделе. Как объясняет Daily Express, заминка случилась из-за того, что Лондон следил за перемещениями подозреваемых в течение нескольких месяцев — спецслужбы выяснили, что после инцидента в Солсбери они никуда из России не выезжали.

«Мы знаем, что ранее эти люди часто посещали Германию и Францию, Нидерланды. Петров в одиночку как-то посещал Великобританию. По задумке, мы должны были понять, покинут ли они Россию после инцидента в Солсбери. Мы были подготовлены: восемь стран были предупреждены, однако «красные уведомления» решили пока не выпускать, так как это сразу бы вышло на обозрение общественности», — цитирует издание свой источник в британской разведке.

На этой неделе также появилась информация, что команда по устранению Сергея Скрипаля состояла не из двух, а из шестерых россиян, которых The Mirror называет «чистильщики». Британские СМИ заявили, что Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта примерно в одно время с резервной командой, которая приземлилась в других аэропортах Британии для проведения операции.

«Резервная команда была необходима для наблюдения за Скрипалем. Они также нужны были на случай, если бы что-то пошло не так – например Петров и Боширов попали в ДТП.

Кроме того, Петров и Боширов должны были точно знать, что Скрипали не появятся дома, пока «Новичок» не будет распылен», — сказали анонимные силовики изданию.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии правоохранительных органов Великобритании, нервно-паралитический агент класса «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания. Юлию Скрипаль выписали из больницы после отравления 9 апреля, ее отец — почти на месяц позже, 18 мая.

Британские власти заявили, что к инциденту причастно российское государство. Эта версия основывалась на том, что «Новичок» разрабатывался в СССР.

Москва категорически отвергает все обвинения, указывая на то, что до сих пор не установлен источник происхождения вещества. Несмотря на то, что российская сторона также неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти проигнорировали все запросы.