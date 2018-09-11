Сиди тихо: мошенников спасут от насильников

ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных тюремных блоков для заключенных, отбывающих срок за экономические преступления. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Реклама

По его словам, осужденным предпринимателям «всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии». «Это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками», — считает бизнес-омбудсмен. Именно по этой причине он обратился во ФСИН и предложил создать специальное учреждение, где смогут отбывать срок осужденные по экономическим статьям. Однако в ведомстве ответили, что это сделать невозможно, поскольку требуются слишком большие инвестиции.

«Тем не менее, они (ФСИН — «Газета.Ru») пошли нам навстречу и приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям», — приводит слова Титова РИА «Новости».

Кроме того, отдельные блоки, возможно, появятся и в следственных изоляторах.

Бизнес-омбудсмен также поблагодарил ФСИН за то, что ведомство удовлетворило его просьбу. Как отметил политик, очень часто людей, обвиняемых по экономическим статьям, заключают под стражу в СИЗО, «чтобы выбить признания». Подозреваемые находятся в одной камере с уголовниками, где им устраивают невыносимые условия, «и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», пояснил Титов.

Если же таких подозреваемых помещать в отдельный блок в СИЗО, где кроме них под арестом находятся и другие предприниматели, а не убийцы и рецидивисты, то, по мнению политика, «так просто посадить и выбить из них признание будет сложно».

Борис Титов является уполномоченным президента по правам предпринимателей с 2012 года. В 2013 году он инициировал амнистию предпринимателей, по которой освободились 2466 бизнесменов. В феврале 2018 года Титов встретился в Лондоне с предпринимателями из России, скрывающимися от российского правосудия, и обсудил, на каких условиях они готовы вернуться на родину. По итогам переговоров политик представил президенту РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые хотели бы снова жить на родине. Генпрокуратура тщательно изучила уголовные дела всех упомянутых в списке и в результате отменила розыск некоторых из них. Другим бизнесменам дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.

Так, российские власти прекратили международный розыск бизнесмена Леонида Кураева, бывшего вице-губернатора Свердловской области Сергея Капчука, а также бывших владельцев холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова. Кроме того, полиция закрыла дело о мошенничестве в отношении предпринимателя Андрея Каковкина. Однако 6 сентября Титов сообщил журналистам, что в Ростове-на-Дону против Каковкина возобновили уголовное дело.

Бывший следователь по экономическим преступлениям и Почетный адвокат России Андрей Шугаев согласен с инициативой и считает, что со временем в России должны появиться отдельные колонии для содержания осужденных за экономические преступления. Люди, совершившие финансовые хищения, не должны сидеть с убийцами и насильниками, уверен он.

«Как правило, те, кто обвиняются по таким статьям, — люди вполне сложившиеся, достигшие определенной позиции в жизни, и бросать их в камеру с теми, кто обвиняются в тяжких преступлениях — в убийствах, изнасилованиях, терроризме или в распространении наркотиков — неправильно. Я думаю, что после 7-8 лет, проведенных в колонии строго режима с уголовниками, этим людям очень сложно адаптироваться потом в нормальной жизни», — пояснил он «Газете.Ru».

Шугаев обращает внимание, что зачастую осужденные за экономические преступления являются достаточно молодыми людьми и многие под воздействием уголовной среды в тюрьме «ломаются, теряют жизненные ориентиры и в конце концов превращаются в людей, которым ничего уже в жизни не нужно».

Как отмечает адвокат, проблема слишком жесткого обращения судебной системы с человеком возникает уже на стадии следствия.

Согласно поправкам в уголовно-процессуальный закон, принятым в нынешнем году, подозреваемые в «предпринимательских» преступлениях не должны содержаться под стражей во время следственных мероприятий.

Тем не менее, подчеркивает Шагин, эти положения закона постоянно нарушаются, и подозреваемый может находиться в СИЗО месяцами и даже годами.

Обычно есть три причины, чтобы суд признал арест подозреваемого законным: если он может скрыться от суда и следствия, если преступление является тяжким или если у человека есть загранпаспорт. Этой «триады» всегда хватает суду, чтобы оставить подозреваемого под стражей, отмечает адвокат.

«В России, на мой взгляд, рассмотрение судом вопроса о избрании меры пресечения — профанация. Во время этой процедура сторона защиты, несмотря на все свои аргументы, никак не может убедить судью не арестовывать человека», — утверждает он.

Как объясняет эксперт, в России следователи склонны помещать обвиняемых под арест, потому что это упрощает ведение дела.

Он также напомнил, что в США, например, в качестве меры пресечения очень распространен денежный залог. За финансовые хищения и экономические преступления арест применяется в редких случаях. После того, как за подозреваемого в США вносят залог, он в любом случае находится под наблюдением маршалов — судебных приставов.

«Он не сможет просто так смыться из Америки. Конечно, залог гораздо реже применяется при преступлениях против личности. Это касается большинства стран мира», — пояснил Андрей Шугаев.

Экономические преступления перечислены в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Этот раздел состоит из трех глав — «Преступления против собственности» («Грабеж», «Вымогательство», «Мошенничество» и другие), «Преступления в сфере экономической деятельности» («Незаконное предпринимательство», «Фиктивное банкротство», «Манипулирование рынком» и прочее), а также «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (сюда, в частности, входят «Коммерческий подкуп» и «Злоупотребление полномочиями»). Одна из самых актуальных статей — «Мошенничество» (ст. 159 УК Рф). Ежегодно за преступления в этой сфере судят больше россиян, чем за незаконные деяния по другим экономическим статьям.

Так, в 2017 году по статье «Мошенничество», которую иногда называют «предпринимательской», было осуждено около 23 тыс. человек. 59% из них (13 ,5 тыс.) были отправлены в места лишения свободы.

За этот же период за экономические преступления по всем статьям УК РФ осудили 270,5 тыс. человек, из них 35 % (почти 96 тыс.) были лишены свободы.