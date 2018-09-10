Суд решает судьбу «Нового величия». LIVE

Отметим, что, согласно версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть в России путем государственного переворота и свержения конституции. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создать сообщество им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В июне депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос главе Генпрокуратуры России Юрию Чайке. Он потребовал проверить информацию о подстрекательстве правоохранителями фигурантов «Нового величия» к незаконным действиям.

Прокуратура, ссылаясь на материалы дела, заявила в ответ Рашкину, что обвиняемые действовали добровольно. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — отметили в ведомстве.