Суд решает судьбу «Нового величия». LIVE

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На следующий день участникам «Нового величия» предъявили обвинения по статье 282.1 УК «Организация экстремистского сообщества» и избрали им меру пресечения. Так из свидетелей они перешли в статус подозреваемых, и к ним прикрепили адвокатов, назначенных СК. Ко всем, кроме Анны Павликовой — для нее родители сразу нашли юриста Ольгу Карлову. Дело в отношении девушки было выделено в отдельное производство, так как на момент преступления она была несовершеннолетней.
Напомним предысторию. 15 марта интернет-портал «ОВД-Инфо» сообщил, что в Москве прошли обыски у десяти активистов организации «Новое величие». Всего было проведено 14 мероприятий, поскольку у некоторых было два адреса проживания. Затем членов группировки привезли в Следственный комитет, где их допросили в качестве свидетелей.
Павликова добавила: если дадут подписку о невыезде, в планах — устроить вечеринку. «Все приходите», — отшутилась девушка.
Анна рассказывает о том, как провела полгода в СИЗО. По ее словам, условия были нормальными. «В женском все достаточно неплохо. Со мной ещё сидела Тома — правозащитница из Чечни. Она очень важных людей защищала. Смотрящие хорошо к нам относились», — отметила она.
Анна Павликова сидит рядом с молодым человеком, который пришел поддержать ее. Пара периодически обнимается.
На четвертом этаже одиноко сидит Мария Дубовик с родителями. К ней подходит Анна Павликова со своими родственниками. Только месяц назад у здания суда и в коридоре перед началом заседания выстраивалась огромная очередь — теперь же людей можно сосчитать на пальцах руки.
Пока все ждут начала заседания, почитайте, что известно об остальных фигурантах дела.
Пресс-секретарь Дорогомиловского суда объявила, что начало заседания задерживается. Тем временем, Мария Дубовик и Анна Павликова вместе с родственниками уже прибыли в суд. Их дела должны были рассмотреть первыми — в 10:30. На 16:00 назначено заседание по другим фигурантам.
Отметим, что, согласно версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть в России путем государственного переворота и свержения конституции. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создать сообщество им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В июне депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос главе Генпрокуратуры России Юрию Чайке. Он потребовал проверить информацию о подстрекательстве правоохранителями фигурантов «Нового величия» к незаконным действиям.
Прокуратура, ссылаясь на материалы дела, заявила в ответ Рашкину, что обвиняемые действовали добровольно. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — отметили в ведомстве.
Все фигуранты обвиняются по части первой статьи 282 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Им грозит штраф в размере от 400 до 800 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Лишь Павликова на момент возбуждения уголовного дела была несовершеннолетней. Адвокат Евгений Корчаго сообщал «Газете.Ru», что для нее закон снижает в два раза максимальное наказание.
«Независимо от того, что в настоящее время Павликовой уже исполнилось 18 лет, в ее отношении будут сохранены все поблажки для несовершеннолетних. Получается, что за создание экстремистской организации девушка может получить до пяти лет», — пояснял юрист.
Всего по делу проходят 10 человек. Вчера Дорогомиловский суд продлил до 13 декабря 2018 года домашний арест остальным фигурантам «Нового величия» — Павлу Ребровскому, Макиму Рощину, Рашиду Рустамову и Сергею Гаврилову.
Свое ходатайство следователь мотивировал тем, что необходимо провести различные экспертизы и предоставить сторонам возможность ознакомиться с ними. Кроме того, он заявил, что обвиняемые могут скрыться от органов следствия и оказать давление на свидетелей. Прокурор поддержал его в полном объеме.
Следователь запрашивает для подсудимых еще три месяца ареста. Сегодня суд рассмотрит ходатайство в отношении 25-летнего Руслана Костыленкова, 29-летнего Дмитрия Полетаева, 32-летнего Петра Карамзина и 20-летнего Вячеслава Крюкова. Все они на данный момент находятся в СИЗО.
Также вопрос о мере пресечения будет решаться в отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Месяц назад девушек перевели из изолятора под домашний арест.
Доброе утро! «Газета.Ru» приветствует вас и сообщает, что сегодня Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения для фигурантов дела «Нового величия». Молодые люди обвиняются в создании экстремистской организации и попытке свержения конституционного строя. Мы будем информировать вас о ходе судебных заседаний в течение всего дня.