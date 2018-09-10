«Новое величие»: что происходит с обвиняемыми

Во вторник Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения для шести участников экстремистской организации «Новое величие» еще на три месяца.

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Всего по делу проходят десять человек. Четверо из них — Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — находятся в СИЗО. Остальные — Анна Павликова, Мария Дубовик, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский — содержатся под домашним арестом.

Все фигуранты обвиняются по части первой статьи 282 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

В комментарии, поступившем в «Газету.Ru» из СК в середине августа, отмечалось, что следственные действия еще ведутся. «По информации Главного следственного управления СК России по городу Москве в настоящее время расследование уголовного дела в отношении 10 соучастников по признакам преступления, предусмотренного ст. 282.1 УК РВ (организация экстремистского сообщества), продолжается». Подробности расследования СК не разглашает.

При этом новостное агентство «Москва» сообщало, что, как говорится в материалах дела, «молодые люди участвовали в собраниях движения, вели агитацию «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки о движении и клеили постеры в общественных местах».

Если о 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, благодаря резонансу, который вызвало в обществе их пребывание в СИЗО, известно довольно много, то о Костыленкове, Карамзине, Полетаеве и Крюкове говорили гораздо меньше.

«Сидит спокойно»

Руслану Костыленкову 25 лет. Фигуранты дела в своих показаниях называли его лидером «Нового величия». Именно он якобы создал устав группы, организовывал личные встречи участников, а также снимал помещение. При этом адвокат Светлана Сидоркина, представляющая его интересы в суде, отрицает, что у ее подзащитного были особые лидерские качества, которые сделали его главой организации.

«Тут имела место провокация со стороны правоохранителей. Никаких устойчивых признаков того, что это была организованная группа, нет. Все учредительные документы, программа, помещение были организованы человеком, который по делу проходит как свидетель. Именно он выбрал Руслана в качестве лица, которое озвучивало решения и действия внедренного правоохранителя. Он отдал устав и программу Руслану, а тот озвучивал все ребятам», — заявила Сидоркина «Газете.Ru».

Задержали его 15 марта — в день рождения. Тогда же в сети появилось видео, на котором он называет себя создателем движения и организатором акций протеста.

Однако уже на втором допросе Костыленков отказался давать показания, согласно 51 статье Конституции России. Сейчас подсудимый отрицает свою вину и заявляет, что первые показания — еще в качестве свидетеля без адвоката — он дал, не выдержав физических пыток.

Адвокат Костыленкова объяснила, что ее подзащитный был избит сотрудниками полиции и оперативниками во время задержания в квартире.

«Они требовали от него дачи показаний — тех, которые им нужны. Он отказывался, поэтому они начинали бить его. Потребовали при встрече со следователем говорить то, что они ему сказали», — утверждает Светлана Сидоркина.

В начале июня к Костыленкову в СИЗО также приходили оперативные сотрудники и требовали, чтобы он дал признательные показания у следователя.

«Два месяца назад он написал заявление о том, что хочет дать показания. Тем не менее, до настоящего времени его еще не допросили», — отметила Светлана Сидоркина. Адвокат подала в СК заявление о пытках, однако ответа до сих пор нет.

В медкарте Костыленкова, с которой он поступил в СИЗО, действительно зафиксированы гематомы на голове, груди и бедре. «Дело в том, что следственные органы это одно, а когда человека привозят в СИЗО, его обязательно освидетельствуют, — объяснила «Газете.Ru» координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова. — Главное, что они не возьмут это себе — тебя привезли в таком виде. Документы показывают, что у него было много повреждений. С июля ситуация изменилась, пытки прекратились, сидит сейчас спокойно».

Костыленков проживал в подмосковном Хотьково в собственной квартире. Он закончил медицинский колледж и на момент ареста перебивался непостоянными заработками. Родители Костыленкова были разведены, воспитанием юноши занималась бабушка — однако она умерла два года назад. Матери давно нет в живых, а отец умер в то время, когда Руслан был в СИЗО. «Другие родственники Костыленкова постоянно поддерживают его — приносят письма, передачки», — отмечает Сидоркина.

Психологическая разгрузка

29-летнего Дмитрия Полетаева задержали утром 15 марта в его квартире в Москве. Его матери в то время дома не было — молодой человек вернулся домой лишь поздно вечером в сопровождении правоохранителей.

«Где-то половина одиннадцатого, звонок в дверь — Дима стоит и шесть-семь человек пришли. Ну и вот, производили обыск. У него ничего не нашли, кроме этих листовок. Он не собирался ничего с ними делать. У него привычка такая — все складирует, а потом настроение появляется, начинает разбирать, все выбрасывает», — заявила мать подследственного Галина Полетаева «Медиазоне».

Адвокат Александр Боркин впервые увидел своего подзащитного Дмитрия Полетаева в марте, когда в суде ему избирали меру пресечения. Поговорить вживую удалось уже в ИВС «Крылатское».

«У меня он создал впечатление спокойного, интеллигентного молодого человека. Неглупый, любит читать, интересующийся, задает много вопросов по уголовному делу», — рассказал он «Газете.Ru».

До этого Боркин встречался с матерью молодого человека Галиной — она рассказала ему, чем Полетаев занимался до возбуждения уголовного дела. «Дима — молодой москвич. В 2010 году закончил политехнический колледж, а в 2017 году получил высшее образование, заочно окончив Московский Институт деловой карьеры по специальности «Госуправление», — сообщил юрист.

По словам Боркина, в учебных заведениях отзывы о Полетаеве только положительные. «Хороший ученик, исполнительный, доброжелательный, уравновешенный и так далее. При этом занятия не пропускал. Наркотики, спиртное и табак не употребляет», — отметил защитник.

Он также рассказал, что с 2016 года Полетаев является членом общественной организации «Очередники Москвы». Она занимается помощью людям в улучшении жилищных вопросов — члены направляют обращения в госорганы и общественные объединения. Молодой человек вступил туда по двум причинам.

«Во-первых, одно из увлечений Димы – это фотография. В общественной организации делал фотоотчеты о мероприятиях. Во-вторых, участием в этой общественной организации Дмитрий хотел решить и свои личные вопросы. На момент задержания он проживал с родителями и сестрой в коммунальной квартире в Лефортово. Семья стояла на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Дмитрий верил, что участие в «Очередниках» поможет ему выйти на нужных людей, которые помогут решить жилищный вопрос», — объяснил Боркин.

На допросе Полетаев заявил, что узнал о «Новом величии» в конце 2017 года — тогда он обнаружил в своем почтовом ящике листовку организации с адресом ее сайта.

Участие в собраниях организации, объяснил он, помогали ему разгрузиться психологически. «Как я лично понимал, участники собираются для того, чтобы обсуждать насущные проблемы каждого и выслушивать друг друга. Лично я недоволен своим статусом в обществе, а именно тем, что живу в коммуналке с родителями, имею высшее образование, однако устроиться на работу не могу, так как все приличные места заняты людьми, которые устроились по блату, либо за деньги», — говорится в показаниях Полетаева, их цитирует «Медиазона».

Боркин отмечает, что состояние здоровья подзащитного удовлетворительное. «Ровно такое, какое может быть у человека, впервые попавшего в условия временной изоляции от общества. Понятно, что ему некомфортно. Однако дважды в месяц к нему на свидания приходят родители и сестра», — пояснил юрист.

Ни морального, ни физического давления на Полетаева в СИЗО не оказывают. Содержится он в четырехместной камере, продолжает Боркин.

«Сокамерники к нему относятся хорошо, не обижают, помогают советом. Отмечу, что молодых людей, проходящих по делу «Нового величия», хотя они и находятся в одном СИЗО, поместили в разные камеры», — заявил адвокат. Он добавил, что в изоляторе Полетаев совершенствует английский язык и разбирается в тонкостях уголовного процесса.

Искал друзей

Еще одному фигуранту «Нового величия», содержащемуся в СИЗО, 32 года. На момент задержания Петр Карамзин не работал. В группировку он вступил, так как ему не хватало общения.

«По Карамзину совсем сложно. Общение только через адвокатов — и то редко. Единственное мы знаем, что его адвокат вместе с другими юристами вырабатывают единую позицию: организации никакой не было, что Руслан Д. сказал, то они и написали. Юристы Карамзина в контактируют с адвокатами других фигурантов, однако отчитываются перед обществом неохотно. Боятся, видимо», — предположила в разговоре с «Газетой.Ru» специалист «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Известно, что Карамзин изначально отрицал свою вину и заявлял, что члены организации власть свергать не планировали. Более того, по его словам, вопрос участия в несанкционированных митингах каждый решал для себя сам. Лично Карамзин участвовал в «Русском марше» 2017 года и митинге против реновации — акции в обоих случаях были согласованы с властями Москвы.

Молодой человек закончил Московский институт юриспруденции. В «Новом величии» он был ответственным за юридически-правовой отдел — он должен был помогать задержанным на митингах.

В соцсети «ВКонтакте» Карамзин подписан на массу политических сообществ, среди которых: «Политкухня преступной власти», «Мемы и политота» и несколько групп поддержки оппозиционера Вячеслава Мальцева.

Это шутка

Самому молодому фигуранту «Нового величия», который сейчас находится в СИЗО, 20 лет. Вячеслав Крюков приехал в Москву из Геленджика. Его задержали в общежитии Российского государственного университета правосудия. Когда на него возбудили уголовное дело, молодой человек учился на втором курсе.

«До сегодняшнего дня я думал, что все те разговоры, которые велись на собраниях организации «Новое Величие» — всего лишь шутка, так как я не воспринимал этого всерьез. Сам я никогда не поддерживал и не осуществлял действий экстремистского характера, а наоборот, всегда высказывался против таких намерений», — заявлял Крюков на допросе в качестве свидетеля.

На следующем допросе он воспользовался 51 статьей Конституции РФ и отказался давать показания.

Единственная запись на странице Крюкова «ВКонтакте» датирована 8 марта 2018 года. «Если ты не решаешь проблему, то проблема рано или поздно решит себя сама», — говорится в ней.

Среди сообществ, на которые подписан Крюков — паблики с аниме тематикой, группы «Навальный и политота», «Пацанское право» и «Деградат нация». Также молодой человек следит за рядом пабликов, в которых публикуют мемы.

Что известно о свидетелях

На данный момент известно, что уголовное дело на 10 фигурантов «Нового величия» было заведено по обстоятельным показаниям нескольких свидетелей — это Рустам Кашапов, Максим Расторгуев и Александр Константинов, фигурирующий в материалах дела как «Руслан Д».

Рустам Кашапов — инженер войсковой части Росгвардии: в своих первых показаниях, которые цитирует «Новая газета», он заявил, что в 2017 году в чате «05/11/17» (на этот день сторонники оппозиционера Вячеслава Мальцева планировали протестную акцию) он познакомился с девушкой по имени Анна. В свою очередь, капитан полиции Максим Расторгуев в своих свидетельских показаниях прямо заявил, что вступил в контакт с участниками «Нового величия» в рамках должностных обязанностей.

Самая важная фигура в этом деле — «Руслан Д.», он же Александр Константинов. Именно его показания открывают дело.

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков предполагает, что Руслан Д. — сотрудник ФСБ. Однако в конце августа сам Константинов заявил телеканалу «Дождь», что не имеет отношения к спецслужбам. «Я не являюсь сотрудником, агентом, осведомителем МВД, ФСБ, СК, Росгвардии, прокуратуры и прочих, и в любых иных отношениях, кроме как свидетелем по делу, не состою с указанными структурами», — сообщил Константинов. Он добавил, что на остальные вопросы он сможет ответить после дачи показаний в суде.

При этом, по словам фигурантов дела «Нового величия», Константинов принимал активное участие в деятельности организации — составил устав, оплачивал аренду офиса с собственного онлайн-кошелька и давал указания членам сообщества.

В своих свидетельских показаниях Константинов описывает свою мотивацию следующим образом: «Понимая возможность противоправной деятельности политического движения, принял осознанное решение продолжить участие в составе группы организаторов для последующей идентификации участников, получения доступа к учредительным и рабочим документам с целью последующей передачи всех имеющихся в наличии данных правоохранительным органам».

Что ждет фигурантов

«В десятых числах сентября суд, я думаю, выйдет на продление меры для всех фигурантов, — предполагала Алла Фролова в середине августа. — Либо продлят, либо выйдут с готовыми материалами на рассмотрение дела по существу. Это произойдет в случае, если будут завершены все следственные действия».

Согласно статье 282.1. «Организация экстремистского сообщества», создание подобных группировок и руководство ими наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Участие в подобной группировке предусматривает штраф от 300 до 600 тыс., либо принудительные работы (от одного года до четырех лет), либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.