Пещерный плен: обессилевших детей спасают всем миром

В Таиланде готовятся к освобождению 12 школьников, оказавшихся заблокированными в затопленной пещере во главе с их футбольным тренером. Решение о проведении эвакуации будет принято в течение дня в среду, отмечает телеканал Thai PBS.

Футбольная команда и их тренер, десять дней просидевшие в семикилометровой затопленной пещере на севере Таиланда, здоровы.

Об этом сообщили военврачи, обследовавшие спасенных последние двое суток.

Реклама

Подростковая футбольная команда из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их 25-летний тренер исчезли в Таиланде после того, как 23 июня решили отправиться после тренировки в горный парк и посетить там пещеру. Мужчина время от времени устраивал для своих воспитанников подобные однодневные экскурсии.

Пещера Кхао-Луанг, которую решили обследовать юные футболисты, располагается глубоко под землей — в недрах холма. Ее длина составляет около 10 километров.

Для того, чтобы попасть пещеру, нужно спуститься по лестнице на глубину около 90 метров. Посетителям обычно советуют не спускаться глубже 800 метров, так как в Кхао-Луанг легко потеряться.

Подростки решили полноценно обследовать пещеру и прошли по подземным переходам почти четыре километра. Когда они, наконец, решили вернуться, то обнаружили, что выход из пещеры затоплен водой. Это часто случается в Таиланде, где с мая по октябрь идет сезон дождей.

О пропаже футбольной команды и их тренера сообщил ребенок, который в тот день решил не идти в поход с командой и остаться дома.

Местные жители, отправившиеся искать подростков, обнаружили у входа в пещеру оставленные ими велосипеды и рюкзаки. Дозвониться до футболистов не удавалось. Тем временем, вода продолжала заполнять пещеру. Властями было принято решение срочно начать спасательную операцию.

Спасатели знали, что во время сезона дождей некоторые камерные участки пещер не заполняются водой, из чего сделали вывод, что дети могут быть живы.

В спецоперации по поиску детей принимали участие более тысячи человек — полицейские, спецназовцы ВМС Таиланда, дайверы-волонтеры из США, Китая, Великобритании и других стран.

Посики продолжались в течение девяти дней. Пропавшие футболисты и тренер были найдены 2 июля. Чтобы обнаружить их, британские дайверы Джон Волантен и Ричард Стэнтон преодолели глубокое подземное озеро.

Позже они сравнили свое погружение в пещеры с плаванием «в бассейне с холодным кофе». Именно этот оттенок напоминает дождевая вода, смешанная с грязью на стенах пещер.

Британский спасатель Волантен взял с собой в пещеру камеру и записал первую встречу с подростками. По словам дайверов, подростки живы и невредимы, хотя и очень ослабли, так как провели без еды в темноте и сырости почти девять дней.

На кадрах видно, что они находятся на сухом песчаном валу. Юные футболисты жаловались на голод и спрашивали, когда их спасут. «Какой сейчас день?», — интересуются дети на записи. «Они спрашивают, какой сегодня день. Понедельник, сегодня понедельник. Вы здесь уже десять дней», — ответил им спасатель.

Спасатели объяснили группе, что не смогут самостоятельно эвакуировать их на поверхность, однако пообещали привести помощь. Кроме того, на тот момент дети были слишком истощены для того, чтобы двигаться.

К школьникам отправили пять боевых пловцов и двух военных врачей — они будут с ними до тех пор, пока не будет выработан окончательный план спасения из пещерного плена.

Пока что у координатора Национальной комиссии США по спасению из пещер Анмара Мирза есть два основных сценария спецоперации. Первый — научить детей плавать под водой с аквалангами, чтобы они самостоятельно выбрались из Тхам Луанг.

«Если дожди не усилятся, и будут успевать откачивать воду, то туда отправятся несколько инструкторов, которые будут обучать ребят. И в конечном итоге выводить их один к одному — может быть, один ребенок, два спасателя. Возможно, будут использовать буксировщики, чтобы видимость улучшилась», — рассказал русской службе Би-би-си дайвер Всеволод Коробов, принимавший участие а спасательной операции.

Он отметил, что вернуться из пещеры намного легче, чем попасть в нее.

«Течение идет из пещеры, поэтому, забирая детей, дайверы будут двигаться по течению на выход — это сильно облегчает задачу. Для того, чтобы доплыть до детей, ребятам понадобилось три с половиной часа. Обратный путь занял 50 минут», — сообщил дайвер.

Специалист подчеркнул, что та часть, где нужно плыть под водой, находится в трех километрах от входа. Это экстремальные условия даже для подготовленных кейв-дайверов.

«Это сильное течение, очень плохая видимость — вплоть до того, что вы не можете читать показания приборов, поднеся их к лицу», — объяснил он.

Согласно второму плану, будет совершена попытка найти альтернативный вход в пещеру, просверлить дыры в горной породе и откачать из нее воду. Перед этим специалисты составят детальную карту пещеры и доставят к месту нахождения подростков тяжелую технику.

«Они забрасывают вертолетами спасателей, которые обследуют все эти пещеры. Сейчас на гору, в которой находятся пещера, также доставили бульдозеры, буровые установки. Теперь они пытаются пробурить альтернативные проходы к этой сухой комнате», — добавил дайвер Коробов.

В противном случае подросткам придется остаться в пещере до окончания сезона дождей, пока вода не уйдет сама. Это, по данным тайских военных, может занять до четырех месяцев.

«Не нужно беспокоиться. Мы позаботимся о них, как сможем. Мы доставим их в целости и сохранности», — отметил адмирал, начальник спецподразделения военно-морского флота Таиланда. По его данным, детям отправляют плавучие пакеты, в которых находятся энергетические гели, содержащие глюкозу и питательные вещества.

На выходе из пещеры на данный момент разбит лагерь — там поселились участники спецоперации и семьи пропавших подростков, которые ждут момента, когда они снова смогут увидеть своих детей.